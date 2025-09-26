3 órája
Ennek sokan örülhetnek! – Újra ingyenes lesz a parkolás a Malomparkban, mutatjuk, mikortól!
Már nem kell sokat várni, hogy életbe lépjen a döntés. Megtudtuk, mikortól parkolhatunk újból ingyenesen a Malomparkban.
Mint ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Annak ellenére, hogy az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban. Ennek úgy tűnik, meg is lett az eredménye, a G4 Fitness Facebook-bejegyzésében ugyanis szeptember 26-án bejelentette, hogy a bevásárlóközpont parkolója október 1-jétől újból díjmentesen használható. Nem sokkal később pedig a Malompark Bevásárlóközpont üzemeltetési igazgatója is közleményt adott ki, melyben a jövőre vonatkozóan egyéb változásokat is előrevetítette.
Újból ingyenes a parkolás a Malomparkban
Az eredeti döntés célja, aminek nyomán megszűnt az ingyenes parkolás Debrecen egyik nagy forgalmú bevásárlóközpontjánál, az volt, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Alig egy hónapot élt meg azonban a döntés, a G4 Fitness Kft. ugyanis a következő bejegyzést tette közzé szeptember 26-án:
Nagyon jó hírrel jelentkezünk! 2025. október 1-től megszüntetik a fizetős parkolási rendet a Malompark területén!
– írta meg a kondipark, melynek ügyvezetője, Tóth Csaba korábban szintén a közösségi médián összegezte véleményét azzal kapcsolatban, hogy miért érinti negatívan a helyszínen található vállalkozásokat a döntés. Erről itt írtunk korábban:
Van, aki inkább oda se megy – feszültséget szült a Malompark fizetős parkolója, így reagált rá az üzemeltető
A G4 Fitness Facebook-bejegyzése után nem sokkal a Malompark Bevásárlóközpont is megerősítette a híreket, Sipos József üzemeltetési igazgató a következőket emelte ki:
Bízunk abban, hogy ezzel a döntéssel hozzájárulunk a kényelmesebb és gondtalanabb vásárlási élményükhöz, valamint hogy ez a lépés visszaerősíti az Önök bizalmát és megelégedését. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a parkolási rend hosszabb távú fenntartásával kapcsolatban további vizsgálatok és egyeztetések várhatók
– írta közleményében. Hozzátette, elképzelhető, hogy a jövőben – a közlekedési és parkolási helyzet alakulásának függvényében – új, szabályozott parkolási rendszert vezetnek be, melynek pontos részleteiről természetesen időben és átlátható módon fognak tájékoztatást adni.
