Ennek sokan örülhetnek! – Újra ingyenes lesz a parkolás a Malomparkban, mutatjuk, mikortól!

Mint ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Annak ellenére, hogy az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban. Ennek úgy tűnik, meg is lett az eredménye, a G4 Fitness Facebook-bejegyzésében ugyanis szeptember 26-án bejelentette, hogy a bevásárlóközpont parkolója október 1-jétől újból díjmentesen használható. Nem sokkal később pedig a Malompark Bevásárlóközpont üzemeltetési igazgatója is közleményt adott ki, melyben a jövőre vonatkozóan egyéb változásokat is előrevetítette.

Újból ingyenes a parkolás a Malomparkban

Az eredeti döntés célja, aminek nyomán megszűnt az ingyenes parkolás Debrecen egyik nagy forgalmú bevásárlóközpontjánál, az volt, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Alig egy hónapot élt meg azonban a döntés, a G4 Fitness Kft. ugyanis a következő bejegyzést tette közzé szeptember 26-án:

Nagyon jó hírrel jelentkezünk! 2025. október 1-től megszüntetik a fizetős parkolási rendet a Malompark területén!

– írta meg a kondipark, melynek ügyvezetője, Tóth Csaba korábban szintén a közösségi médián összegezte véleményét azzal kapcsolatban, hogy miért érinti negatívan a helyszínen található vállalkozásokat a döntés.