Van, aki inkább oda se megy – feszültséget szült a Malompark fizetős parkolója, így reagált rá az üzemeltető

Szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Mint megírtuk, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Azonban a Malompark Bevásárlóközpontban több bolt üzemel, piac, illetve konditerem is; ezek képviselői közt voltak, akik hangot adtak nemtetszésüknek.

Forrás: Napló-archív

A Malompark fizetős parkolási rendszerét eredetileg augusztus 1-én, a városi zónarendszerrel párhuzamosan tervezték bevezetni, ám technikai okok miatt végül azt szeptember 8-ra halasztották.

A parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe. Az első óra bruttó 240 forint, utána ez az összeg óránként (bőven) megduplázódik, minimum 480 forintra emelkedik.

Néhány napja Tóth Csaba, a G4 Fitness Kft. ügyvezetője egy Facebook-posztban összegezte, mi a véleménye arról, hogy fizetőssé tették a parkolást a Malomparkban.

Kedves vendégeink! Mint bizonyára értesültetek róla, a Malompark Bevásárlóközpont minden parkolója fizetős lett, annak ellenére, hogy szerződésben rögzítették, hogy mind a vásárlók/vendégek/bérlők számára a parkolás ingyenes. Sipos József üzemeltetési igazgató a bérlőket és a vendégeket/vásárlókat nem kérdezte meg, hogy mi a véleményük a parkolók fizetőssé tételéről. Véleményünkre nem kíváncsi (akinek nem tetszik, annak el lehet menni). Több javaslatot is letettünk az asztalára, de még megfontolás tárgyává se tette. Nem érdekli, hogy a vendégek átlagosan 2,5 órát töltenek a teremben és hogy ez milyen plusz terhet ró azokra, akiknek az egészség a fontos. Mivel felé egyetlen vendég se jelezte, hogy ez gondot okozna. Kérlek írjátok meg a poszt alá, hogyan érint ez titeket?

– olvasható a bejegyzésben.