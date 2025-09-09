35 perce
Van, aki inkább oda se megy – feszültséget szült a Malompark fizetős parkolója, így reagált rá az üzemeltető
Egyaránt fizet az ott dolgozó, a vásárló és a vendég is. Sokaknak nem tetszik, hogy a Malompark fizetőssé tette a parkolást. Hangot is adtak a véleményüknek!
Nagy a felháborodás amiatt, hogy fizetőssé tették a Malomparkban a parkolást
Szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Mint megírtuk, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Azonban a Malompark Bevásárlóközpontban több bolt üzemel, piac, illetve konditerem is; ezek képviselői közt voltak, akik hangot adtak nemtetszésüknek.
Fizetős a Malomparknál a parkolás
A Malompark fizetős parkolási rendszerét eredetileg augusztus 1-én, a városi zónarendszerrel párhuzamosan tervezték bevezetni, ám technikai okok miatt végül azt szeptember 8-ra halasztották.
A parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe. Az első óra bruttó 240 forint, utána ez az összeg óránként (bőven) megduplázódik, minimum 480 forintra emelkedik.
Néhány napja Tóth Csaba, a G4 Fitness Kft. ügyvezetője egy Facebook-posztban összegezte, mi a véleménye arról, hogy fizetőssé tették a parkolást a Malomparkban.
Kedves vendégeink! Mint bizonyára értesültetek róla, a Malompark Bevásárlóközpont minden parkolója fizetős lett, annak ellenére, hogy szerződésben rögzítették, hogy mind a vásárlók/vendégek/bérlők számára a parkolás ingyenes. Sipos József üzemeltetési igazgató a bérlőket és a vendégeket/vásárlókat nem kérdezte meg, hogy mi a véleményük a parkolók fizetőssé tételéről. Véleményünkre nem kíváncsi (akinek nem tetszik, annak el lehet menni). Több javaslatot is letettünk az asztalára, de még megfontolás tárgyává se tette. Nem érdekli, hogy a vendégek átlagosan 2,5 órát töltenek a teremben és hogy ez milyen plusz terhet ró azokra, akiknek az egészség a fontos. Mivel felé egyetlen vendég se jelezte, hogy ez gondot okozna. Kérlek írjátok meg a poszt alá, hogyan érint ez titeket?
– olvasható a bejegyzésben.
Nem értenek egyet a döntéssel
A bejegyzésre közel 350 reakció, több mint 100 hozzászólás érkezett.
Ez a döntés súlyos következményekkel jár: ellehetetleníti a termet, nehéz helyzetbe hozza a kisvállalkozásokat, a vendégeket és vásárlókat, és különösen igazságtalan az ott dolgozókkal szemben. A veszteség mindannyiunkat érint. Egyáltalán nem értek egyet a döntéssel!
– osztotta meg véleményét az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő kiemelte, amíg fizetős a parkolás a Malomparknál, addig ő biztos nem megy egyik szolgáltatóhoz és egyik üzletbe se. De persze bőven érkeztek javaslatok is.
Felháborító! Legyen az első 3 óra ingyenes a vásárlók, illetve az edzeni járók részére. Legyen egy parkolóőr, aki leellenőrzi a blokkot vagy egy igazolást, hogy edzésen volt az illető. De alapból az lenne a legjobb megoldás, ha ingyenes maradna
– írta valaki.
Tóth Csaba közlése nyomán a Haon megkereste Sipos József üzemeltetési igazgatót, akitől azt kértük, reagáljon a Facebook-bejegyzésre. Kíváncsiak voltunk, valóban benne van-e a szerződésben az, amit Tóth Csaba állít. Ha igen, akkor, hogyan történhetett meg, hogy a vendégek és a vásárlók ugyanúgy fizetőkötelesek, mint bárki más?
A Malompark Bevásárlóközpont parkolási rendjének módosítása átgondolt
Sipos József a Haonhoz eljuttatott válaszlevelében leszögezte: a felmerült kérdéshez hozzáfűznivalójuk nincs.
Arra különös tekintettel, hogy az egyes bérlőkkel fennálló szerződéses viszonyok bizalmasak, azok konkrét tartalmáról nem áll módunkban nyilatkozni. Fontos azonban kiemelni, hogy a bérlőink és partnereink észrevételeit minden esetben igyekszünk meghallgatni, és konstruktív párbeszédre törekszünk
– írta. Rámutatott: a Malompark Bevásárlóközpont parkolási rendjének módosítása átgondolt, több szempontot – úgy mint vásárlói élmény, forgalomszabályozás, az üzemeltetés fenntarthatósága, a kapacitások lehető leghatékonyabb kihasználása stb. – figyelembe vevő döntés eredménye.
Megváltozott a debreceni parkolási rendszer
Augusztus 1-én reggeltől lépett hatályba Debrecenben az új parkolási rend. Öt fizetős zónát jelöltek ki, megnövelték a díjfizetéses parkolási területek számát, de egyéb változtatásokat és kedvezményeket is bevezetett az önkormányzat. Ezekről korábbi cikkünkben írtunk bővebben.
Nincs több halasztás, indul az új debreceni zónarendszer: minden infó egy helyen, így változik az autósok élete péntektől
