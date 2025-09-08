szeptember 8., hétfő

Bevezették

3 órája

Figyelem, autósok! Mától ez a debreceni parkoló is fizetős!

A városi rendszer bevezetése után bő egy hónappal életbe lépett a változás. A mai naptól fizetős lett a parkolás a Malomparkban.

Haon.hu

Ahogy azt több alkalommal is írtuk, a mai nappal megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. Hivatalos közleményük szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát.

VMP20250907_malompark_parkoló_zóna_HAON_004
Fizetős lett a Malompark parkolója Debrecenben
Forrás: Vida Márton Péter

Mától nem ingyenes a parkolás a Malomparknál

A Malompark fizetős parkolási rendszerét eredetileg augusztus 1-én, a városi zónarendszerrel párhuzamosan tervezték bevezetni, ám technikai okok miatt végül azt szeptember 8-ra halasztották. Az elmúlt hét folyamán a Haonnak Sipos István üzemeltetési igazgató elmondta, 

a rendszert 2025. szeptember 8-ától, hétfőtől, reggel 8 órai kezdettel aktiválják.

Az igazgató hozzátette, ez alapján a parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe:

Szeptember 8-tól fizetőssé vált a debreceni Malompark parkolója

Fotók: Vida Márton Péter

Megváltozott a debreceni parkolási rendszer

Augusztus 1-én, pénteken reggeltől lépett hatályba Debrecenben az új parkolási rend. Öt fizetős zónát jelöltek ki, megnövelték a díjfizetéses parkolási területek számát, de egyéb változtatásokat és kedvezményeket is bevezetett az önkormányzat. Ezekről itt írtunk bővebben:

