Figyelem, autósok! Mától ez a debreceni parkoló is fizetős!

Ahogy azt több alkalommal is írtuk, a mai nappal megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. Hivatalos közleményük szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát.

Fizetős lett a Malompark parkolója Debrecenben

Forrás: Vida Márton Péter

A Malompark fizetős parkolási rendszerét eredetileg augusztus 1-én, a városi zónarendszerrel párhuzamosan tervezték bevezetni, ám technikai okok miatt végül azt szeptember 8-ra halasztották. Az elmúlt hét folyamán a Haonnak Sipos István üzemeltetési igazgató elmondta,

a rendszert 2025. szeptember 8-ától, hétfőtől, reggel 8 órai kezdettel aktiválják.

Az igazgató hozzátette, ez alapján a parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe: