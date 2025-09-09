szeptember 9., kedd

Ádám névnap

20°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt hétfőn

5 órája

Újabb parkoló lett fizetős Debrecenben

Címkék#tűzifa#Malompark#összefoglaló#Hajdú-Bihar

Az Izrael-Olaszország összecsapásnak komoly tétje lesz. Hétfőtől fizetős lett a parkolás a Malomparkban. Hétfői hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Ahogy azt több alkalommal is írtuk, hétfőn megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba.

VMP20250907_malompark_parkoló_zóna_HAON_007
Hétfőtől fizetős lett a parkolás a Malomparkban

Csomagküldés Foxposttal: kezdik a Packeta Z-BOX-ok rendszerbe kapcsolását

Fontos változások jönnek a Foxpost csomagautomata-rendszerének működésében – hívta fel rá a figyelmet hétfői közleményében a logisztikai cég. Mint kiderült, csomagküldést és fogadást érintő változások is életbe lépnek az elkövetkezendő időszakban, hamarosan megkezdik a Packeta Z-BOX-ok rendszerbe kapcsolását is. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, két automatatípus működik majd tovább egy hálózat égisze alatt.

Rengetegen kiálltak Korda György és Balázs Klári mellett!

Durván beleszállt néhány rajongó a Korda házaspárba az egyik Facebook-oldalon. A portál egyik hétfői bejegyzésében közzétett kép Korda György és Balázs Klári egyik közelmúltbeli fellépésén készülhetett. A bejegyzés alatt található cikkben egy TikTok-videót is elhelyezték, amelyen az látszik, hogy Korda György és Balázs Klári ülve éneklik egyik közönségkedvenc slágerüket. 

Izrael-Olaszország: Megérkeztek a csapatok 

Ahogyan arról hétfőn kora este beszámoltunk, az olasz labdarúgó-válogatott megérkezett Debrecenbe. Rögtön ezt követően a Nagyerdei Stadion felé vette az irányt a Squadra Azzurra, programjukban a pályabejárást követően már útra is keltek szállásukra. Kedden este 20:45-től ugyanis Izrael-Olaszország vb-selejtezőt rendeznek a cívisvárosban.

A ChatGPT szerint ezek Debrecen legjobb éttermei

Debrecen gasztronómiai kínálata évről évre gazdagodik; de vajon mit gondol a cívisváros vendéglátóhelyeiről a mesterséges intelligencia? Megkérdeztük a ChatGPT-t, hogy szerinte melyek Debrecen legjobb éttermei – és kíváncsiak voltunk arra is, hogy más AI-modellek egyetértenek-e az ajánlásaival. 

Az Aldi 5 forintos akciója Hajdú-Biharban is áresőt hozhat

Hamarosan érkezik az ALDI 5 forintos akciója – hívta fel rá a figyelmet az ALDI Magyarország hétfői közleményében. Mint kiderült, a diszkontlánc szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékére és cipőire. A termékeket árát az akció időtartama alatt minden nap csökkenti, az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az akció várhatóan az Aldi debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető lesz.

Korábbi igazgatóját gyászolja a Debreceni Egyetem Francia Tanszéke

A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Kiss Sándor nyugalmazott egyetemi docens, a tanszék tizennégy éven át volt vezetője 84 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után 2025. szeptember 5-én elhunyt – írja a tanszék a közösségi oldalán.

Villamosbaleset Debrecenben, több szakaszban közlekednek a járatok

Villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében hétfő délelőtt - írja a közleményében a DKV Zrt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a villamos elsodort egy gyalogost. 

Tilos az esővíz-elvezetés a szennyvízcsatornába kötve

Még élvezhetjük a nyarat, azonban az időjárás egyik napról a másikra meg tudja mutatni zordabb arcát. Nyakunkon az ősz, ami egyenlő azzal, hogy egyre több lesz a csapadék. A felgyülemlett esővizet többen a szennyvízcsatornába vezetik, gondolván, ebből úgysem lehet baj. Azonban ez egyáltalán nincs így, az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába. A jogszabály főbb momentumairól Nemes Imre ügyvéd beszélt a Haonnak. 

Így alakulnak a tűzifaárak 2025-ben

Még tombol a szeptemberi nyár, stabilan 30 Celsius-fok magasságában jár a hőmérséklet, bőven el lehet még menni strandolni, és tervezni a főszezon utáni nyaralást. Lassan viszont a fűtési szezonra sem árt gondolni, különösen azoknak, akik begyújtanak, amikor beköszönt a fázós időszak, ezért gondoltuk, megmutatjuk, hogyan alakulnak a tűzifaárak 2025-ben, hogy akit érint, és még nem szerezte be a tüzelőt, tudjon kalkulálni. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu