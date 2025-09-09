Újabb parkoló lett fizetős Debrecenben

Tilos az esővíz-elvezetés a szennyvízcsatornába kötve

Még élvezhetjük a nyarat, azonban az időjárás egyik napról a másikra meg tudja mutatni zordabb arcát. Nyakunkon az ősz, ami egyenlő azzal, hogy egyre több lesz a csapadék. A felgyülemlett esővizet többen a szennyvízcsatornába vezetik, gondolván, ebből úgysem lehet baj. Azonban ez egyáltalán nincs így, az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába. A jogszabály főbb momentumairól Nemes Imre ügyvéd beszélt a Haonnak.