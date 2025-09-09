5 órája
Újabb parkoló lett fizetős Debrecenben
Az Izrael-Olaszország összecsapásnak komoly tétje lesz. Hétfőtől fizetős lett a parkolás a Malomparkban. Hétfői hírösszefoglalónk.
Ahogy azt több alkalommal is írtuk, hétfőn megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba.
Csomagküldés Foxposttal: kezdik a Packeta Z-BOX-ok rendszerbe kapcsolását
Fontos változások jönnek a Foxpost csomagautomata-rendszerének működésében – hívta fel rá a figyelmet hétfői közleményében a logisztikai cég. Mint kiderült, csomagküldést és fogadást érintő változások is életbe lépnek az elkövetkezendő időszakban, hamarosan megkezdik a Packeta Z-BOX-ok rendszerbe kapcsolását is. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, két automatatípus működik majd tovább egy hálózat égisze alatt.
Óvatosan, ha a netről rendelnél! – nagy változás jön a csomagpontokon Hajdú-Biharban is!
Rengetegen kiálltak Korda György és Balázs Klári mellett!
Durván beleszállt néhány rajongó a Korda házaspárba az egyik Facebook-oldalon. A portál egyik hétfői bejegyzésében közzétett kép Korda György és Balázs Klári egyik közelmúltbeli fellépésén készülhetett. A bejegyzés alatt található cikkben egy TikTok-videót is elhelyezték, amelyen az látszik, hogy Korda György és Balázs Klári ülve éneklik egyik közönségkedvenc slágerüket.
„Ezt tudja 50 millió forintért” - Korda Györgyéket nem kímélték a fellépésük után
Izrael-Olaszország: Megérkeztek a csapatok
Ahogyan arról hétfőn kora este beszámoltunk, az olasz labdarúgó-válogatott megérkezett Debrecenbe. Rögtön ezt követően a Nagyerdei Stadion felé vette az irányt a Squadra Azzurra, programjukban a pályabejárást követően már útra is keltek szállásukra. Kedden este 20:45-től ugyanis Izrael-Olaszország vb-selejtezőt rendeznek a cívisvárosban.
Fotók és videó: Tetőtől talpig Armani – így érkeztek az olaszok a Nagyerdei Stadionba!
A ChatGPT szerint ezek Debrecen legjobb éttermei
Debrecen gasztronómiai kínálata évről évre gazdagodik; de vajon mit gondol a cívisváros vendéglátóhelyeiről a mesterséges intelligencia? Megkérdeztük a ChatGPT-t, hogy szerinte melyek Debrecen legjobb éttermei – és kíváncsiak voltunk arra is, hogy más AI-modellek egyetértenek-e az ajánlásaival.
Az Aldi 5 forintos akciója Hajdú-Biharban is áresőt hozhat
Hamarosan érkezik az ALDI 5 forintos akciója – hívta fel rá a figyelmet az ALDI Magyarország hétfői közleményében. Mint kiderült, a diszkontlánc szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékére és cipőire. A termékeket árát az akció időtartama alatt minden nap csökkenti, az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az akció várhatóan az Aldi debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető lesz.
Jön az Aldi 5 forintos akciója! – ekkor indul a leárazás, ilyen még sosem volt!
Korábbi igazgatóját gyászolja a Debreceni Egyetem Francia Tanszéke
A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Kiss Sándor nyugalmazott egyetemi docens, a tanszék tizennégy éven át volt vezetője 84 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után 2025. szeptember 5-én elhunyt – írja a tanszék a közösségi oldalán.
Gyászol a Debreceni Egyetem, súlyos betegség után elhunyt a korábbi tanszékvezető
Villamosbaleset Debrecenben, több szakaszban közlekednek a járatok
Villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében hétfő délelőtt - írja a közleményében a DKV Zrt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a villamos elsodort egy gyalogost.
Súlyosan megsérült egy gyalogos, miután elsodorta a villamos Debrecenben! - frissítve
Tilos az esővíz-elvezetés a szennyvízcsatornába kötve
Még élvezhetjük a nyarat, azonban az időjárás egyik napról a másikra meg tudja mutatni zordabb arcát. Nyakunkon az ősz, ami egyenlő azzal, hogy egyre több lesz a csapadék. A felgyülemlett esővizet többen a szennyvízcsatornába vezetik, gondolván, ebből úgysem lehet baj. Azonban ez egyáltalán nincs így, az esővíz-elvezetés nem történhet a szennyvízcsatornába. A jogszabály főbb momentumairól Nemes Imre ügyvéd beszélt a Haonnak.
Úgy figyelnek, észre sem vesszük! Ha rájönnek a jogsértésre, akkor súlyos pénzbüntetés járhat érte
Így alakulnak a tűzifaárak 2025-ben
Még tombol a szeptemberi nyár, stabilan 30 Celsius-fok magasságában jár a hőmérséklet, bőven el lehet még menni strandolni, és tervezni a főszezon utáni nyaralást. Lassan viszont a fűtési szezonra sem árt gondolni, különösen azoknak, akik begyújtanak, amikor beköszönt a fázós időszak, ezért gondoltuk, megmutatjuk, hogyan alakulnak a tűzifaárak 2025-ben, hogy akit érint, és még nem szerezte be a tüzelőt, tudjon kalkulálni.
