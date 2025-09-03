szeptember 3., szerda

Díjköteles parkolás

2 órája

Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban

Címkék#debrecen#Malompark#bevásárlóközpont

A parkolóautomaták a helyükön, hamarosan élesedik a rendszer. Megvan a pontos tájékoztató is a parkolási lehetőségekről a Malomparkban.

Haon.hu

Több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy rövidesen megszűnik az ingyenes parkolás lehetősége a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. A döntést a létesítmény üzemeltetője azt követően hozta meg, hogy a debreceni képviselő-testület határozata értelmében díjkötelessé tették a környékbeli parkolókat. Hivatalos közleményük alapján egyre gyakrabban fordult elő, hogy nem vásárlási céllal vették igénybe a férőhelyeket.

malompark, parkolás, debrecen
Sokan nem vásárlási céllal vették igénybe a Malompark parkolóját
Fotó: Vida Márton Péter / Forrás:  Napló-archív

A fizetős parkolást a Malomparkban eredetileg a városi zónarendszerrel párhuzamosan, augusztus 1-én vezették volna be, azonban technikai okokra hivatkozva elhalasztották azt. A bevásárlóközpont üzemeltetője akkor azt a választ adta a Haon kérdésére, hogy a parkolóautomaták késedelmes érkezése miatt csúszott a rendszer élesítése. Akkor szeptemberi bevezetést vetítettek előre. Ez valósnak bizonyult, miután kedden fotókat tettek közzé a debreceniek a közösségi oldalakon a berendezések telepítéséről.

Ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban

Ismét megkerestük a Malomparkot, ezúttal már konkrét dátummal is tudtak szolgálni. Sipos István üzemeltetési igazgató érdeklődésünkre közölte, a fizetős parkolási rendszer működtetéséhez szükséges minden elem, feltétel rendelkezésre áll.

Ennek köszönhetően a rendszert 2025. szeptember 8-ától, hétfőtől, reggel 8 órai kezdettel aktiválják.

Az igazgató hozzátette, ez alapján a parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe, melyet itt látható:

A Malompark parkolási díjaira vonatkozó tájékoztató
Forrás: Malompark Bevásárlóközpont

 

