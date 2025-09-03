2 órája
Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban
A parkolóautomaták a helyükön, hamarosan élesedik a rendszer. Megvan a pontos tájékoztató is a parkolási lehetőségekről a Malomparkban.
Több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy rövidesen megszűnik az ingyenes parkolás lehetősége a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. A döntést a létesítmény üzemeltetője azt követően hozta meg, hogy a debreceni képviselő-testület határozata értelmében díjkötelessé tették a környékbeli parkolókat. Hivatalos közleményük alapján egyre gyakrabban fordult elő, hogy nem vásárlási céllal vették igénybe a férőhelyeket.
A fizetős parkolást a Malomparkban eredetileg a városi zónarendszerrel párhuzamosan, augusztus 1-én vezették volna be, azonban technikai okokra hivatkozva elhalasztották azt. A bevásárlóközpont üzemeltetője akkor azt a választ adta a Haon kérdésére, hogy a parkolóautomaták késedelmes érkezése miatt csúszott a rendszer élesítése. Akkor szeptemberi bevezetést vetítettek előre. Ez valósnak bizonyult, miután kedden fotókat tettek közzé a debreceniek a közösségi oldalakon a berendezések telepítéséről.
Ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban
Ismét megkerestük a Malomparkot, ezúttal már konkrét dátummal is tudtak szolgálni. Sipos István üzemeltetési igazgató érdeklődésünkre közölte, a fizetős parkolási rendszer működtetéséhez szükséges minden elem, feltétel rendelkezésre áll.
Ennek köszönhetően a rendszert 2025. szeptember 8-ától, hétfőtől, reggel 8 órai kezdettel aktiválják.
Az igazgató hozzátette, ez alapján a parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe, melyet itt látható:
