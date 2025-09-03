Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban

Több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy rövidesen megszűnik az ingyenes parkolás lehetősége a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. A döntést a létesítmény üzemeltetője azt követően hozta meg, hogy a debreceni képviselő-testület határozata értelmében díjkötelessé tették a környékbeli parkolókat. Hivatalos közleményük alapján egyre gyakrabban fordult elő, hogy nem vásárlási céllal vették igénybe a férőhelyeket.

Sokan nem vásárlási céllal vették igénybe a Malompark parkolóját

Fotó: Vida Márton Péter / Forrás: Napló-archív

A fizetős parkolást a Malomparkban eredetileg a városi zónarendszerrel párhuzamosan, augusztus 1-én vezették volna be, azonban technikai okokra hivatkozva elhalasztották azt. A bevásárlóközpont üzemeltetője akkor azt a választ adta a Haon kérdésére, hogy a parkolóautomaták késedelmes érkezése miatt csúszott a rendszer élesítése. Akkor szeptemberi bevezetést vetítettek előre. Ez valósnak bizonyult, miután kedden fotókat tettek közzé a debreceniek a közösségi oldalakon a berendezések telepítéséről.