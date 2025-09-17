Igazak a pletykák? Költözik az Interspar a Malompark Bevásárlóközpontból? Itt a hivatalos válasz!

Mint ismert, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Ahogyan az a portálunkon is megjelent, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Azonban a Malompark Bevásárlóközpontban több bolt üzemel, piac, illetve konditerem is; ezek képviselői közt voltak, akik hangot adtak nemtetszésüknek.

Utánajártunk, hogy marad-e a Malomparkban a Spar, vagy új helyiséget választ magának Debrecenben

Bezár a Spar a Malomparkban?

A közelmúltban Tóth Csaba, a G4 Fitness Kft. ügyvezetője egy Facebook-posztban összegezte, mi a véleménye arról, hogy fizetőssé tették a parkolást a Malomparkban. Közlése nyomán a Haon megkereste Sipos József üzemeltetési igazgatót, aki kérésünkre reagált a Facebook-bejegyzésre. Cikkünk megjelenése után több százan reagáltak, illetve írtak hozzászólást, többen azt írták, „senki sem fog járni” a Malompark Bevásárlóközpontnál található Intersparba, továbbá a többi üzletet, piacot is elkerülik.

Én egész biztos elkerülöm ezeket az üzleteket. A városban szerencsésre van több konditerem, Spar és Praktiker is. A nyugodt vásárlás megér ennyit. Érthetetlen, hogy bevásárlóközpontok versenyeznek a vevőkért, itt meg elüldözik az embereket

– írja az egyik kommentelő. Míg egy másik a következőképpen reagált:

El is fogják kerülni a vásárlók a Malomparkot! Jogosan. Nem tartom mindezt korrektnek. Enélkül is ki lehet szűrni, ki az, aki vásárolni megy, ki az, aki csak itt parkol és a közelben intézi az ügyeit. Felháborító!

– fogalmazta meg véleményét.

Közel 30 éve nyitott a Spar a Malomparkban

A Malompark Bevásárlóközpontban 1998 októberében nyílt meg az Interspar, így a megyeszékhely és a térség lakosai több évtizede élvezik a hipermarket széles, folyamatosan megújuló termékválasztékát – különös tekintettel a friss árukra –, és előnyös szolgáltatásait.

Azonban egyes pletykák szerint a Sparban olyannyira visszaesett a forgalom, hogy az sem lehetetlen, elköltözik egy másik, nem fizetős helyre. Ezzel kapcsolatban a Haon megkeresésére a hipermarket a következőt közölte:

A Füredi úton lévő Spart sem bezárni, sem elköltöztetni nem fogjuk. A fizetős parkolás bevezetése egyértelműen negatív hatással van a forgalmunkra

– olvasható a válaszlevélben. Tehát, aggodalomra semmi oka nincs a vásárlóknak, a jövőben is ugyanúgy, ugyanott kereshetik fel kedvenc boltjukat.

Mint ismert, a parkolók – a bevásárlóközpont behajtóinál és más frekventált felületein is kihelyezett – tájékoztatóban foglaltak szerint, járműkategóriánként jelölt parkolási díjak megfizetésével vehetőek igénybe. Az első óra bruttó 240 forint, utána ez az összeg óránként (bőven) megduplázódik, minimum 480 forintra emelkedik.

Megváltozott a debreceni parkolási rendszer

Augusztus 1-én reggeltől lépett hatályba Debrecenben az új parkolási rend. Öt fizetős zónát jelöltek ki, megnövelték a díjfizetéses parkolási területek számát, de egyéb változtatásokat és kedvezményeket is bevezetett az önkormányzat. Ezekről korábbi cikkünkben írtunk bővebben.