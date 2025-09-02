szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennyi volt?

1 órája

Innen már nincs visszaút, telepítik a parkolóautomatákat a debreceni bevásárlóközpontnál!

Címkék#autó#debrecen#bevásárlóközpont#debrecenben hallottam#bevásárlás#parkolás

Elkezdték kihelyezni a parkolóautomatákat. Úgy néz ki, eddig tartott az ingyenes parkolás Debrecenben, a Malomparknál.

Haon.hu

Fontos változásra hívta fel az emberek figyelmét a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja: megkezdődött a parkolóautomaták telepítése a Malompark bevásárlóközpontban! Mindez azért is lényeges, mert az előzetes tervek szerint már augusztus 1-jén fizetőssé váltak volna a parkolóhelyek, egy technikai hiba miatt azonban el kellett halasztani az új parkolási rend bevezetését.

Malompark parkolás: megérkeztek a parkolóautomaták, hamarosan fizetős lesz a várakozás
Malompark parkolás: megérkeztek a parkolóautomaták, hamarosan fizetős lesz a várakozás
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Eddig tartott a jó világ, bevásárláskor is fizetős lesz a parkolás!

Mint ismeretes, szinte teljesen átalakult nemrégiben a parkolási rend Debrecenben, így ez az intézkedés már valószínűleg nem is érte olyan váratlanul az autósokat. A bevásárlóközpont közösségi oldalán egyébként nem találtunk az új parkolási rendre vonatkozó, friss bejegyzést, így továbbra is az számít mérvadónak, amit korábban már közöltek: a parkolóautomaták érkezésééig csúszik az új parkolási rend bevezetése. 

A helyzet csupán annyiban változott - ahogy az a fenti képen is látszik - hogy elkezdték a parkolóautomaták kihelyezését, így várhatóan hamarosan az üzemeltető közzéteszi majd az új rendszer élesedéséről szóló tudnivalókat.

Kapcsolódó:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu