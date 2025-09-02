Innen már nincs visszaút, telepítik a parkolóautomatákat a debreceni bevásárlóközpontnál!

Fontos változásra hívta fel az emberek figyelmét a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja: megkezdődött a parkolóautomaták telepítése a Malompark bevásárlóközpontban! Mindez azért is lényeges, mert az előzetes tervek szerint már augusztus 1-jén fizetőssé váltak volna a parkolóhelyek, egy technikai hiba miatt azonban el kellett halasztani az új parkolási rend bevezetését.

Malompark parkolás: megérkeztek a parkolóautomaták, hamarosan fizetős lesz a várakozás

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Eddig tartott a jó világ, bevásárláskor is fizetős lesz a parkolás!

Mint ismeretes, szinte teljesen átalakult nemrégiben a parkolási rend Debrecenben, így ez az intézkedés már valószínűleg nem is érte olyan váratlanul az autósokat. A bevásárlóközpont közösségi oldalán egyébként nem találtunk az új parkolási rendre vonatkozó, friss bejegyzést, így továbbra is az számít mérvadónak, amit korábban már közöltek: a parkolóautomaták érkezésééig csúszik az új parkolási rend bevezetése.

A helyzet csupán annyiban változott - ahogy az a fenti képen is látszik - hogy elkezdték a parkolóautomaták kihelyezését, így várhatóan hamarosan az üzemeltető közzéteszi majd az új rendszer élesedéséről szóló tudnivalókat.

