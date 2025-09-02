Üzentek a szurkolók a magyar-román meccs előtt; a rendőrség is fontos bejelentést tett!

Magyar-román válogatott mérkőzést rendeznek hamarosan Debrecenben, ilyenkor szinte mindegy is a sportág, már idejekorán egymásnak feszülnek a csapatok szurkolói. Hatványozottan igaz ez, ha valamilyen világversenyről, netán egy Eb-pótselejtezőről van szó. Már pedig pont ez történik most, szeptember 18-án a debreceni Főnix Csarnokban a futsal-válogatott játszik majd Eb-pótselejtezőt a románok ellen.

Hamarosan újra válogatott mérkőzésnek adhat otthont a debreceni Főnix Csarnok

Illusztráció: MW-archív

Az üzengetés persze ezúttal maradhatott el: