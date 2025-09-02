szeptember 3., szerda

Helyi közélet

1 órája

Üzentek a szurkolók a magyar-román meccs előtt; a rendőrség is fontos bejelentést tett!

Címkék#stadion#rendőrség#szurkolók#debrecen#összefoglaló#magyar válogatott#Hajdú-Bihar

Ugyan beköszöntött az ősz, a történések azonban változatlan intenzitással zajlanak tovább Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Magyar-román válogatott mérkőzést rendeznek hamarosan Debrecenben, ilyenkor szinte mindegy is a sportág, már idejekorán egymásnak feszülnek a csapatok szurkolói. Hatványozottan igaz ez, ha valamilyen világversenyről, netán egy Eb-pótselejtezőről van szó. Már pedig pont ez történik most, szeptember 18-án a debreceni Főnix Csarnokban a futsal-válogatott játszik majd Eb-pótselejtezőt a románok ellen. 

Hamarosan újra válogatott mérkőzésnek adhat otthont a debreceni Főnix Csarnok
Hamarosan újra válogatott mérkőzésnek adhat otthont a debreceni Főnix Csarnok
Illusztráció: MW-archív

Az üzengetés persze ezúttal maradhatott el:

Szintén friss történés, hogy új rendőrkapitányt neveztek ki Debrecenben és Hajdúböszörményben is! A személyi változás mögött húzódó döntésről korábban itt írtunk.

Kedden történt:

Mutatjuk, hogyan telt a város napja. Fotóriporterünk is a helyszínen járt, rengeteg emlékezetes kép készült!

Úgy néz ki, eddig tartott a jó világ. Elég zsebbe nyúlós lesz most már munka után kocsival elugrani vásárolni.

Hajdúdorog legnépesebb csoportjában megjelent poszt alatt rengetegen osztoznak a család fájdalmában, a tucatjával érkeztek a részvétnyilvánító hozzászólások is.

Egészen pofátlan módon csaltak ki pénzt az emberekből. Rengeteg embert megkárosítottak.

A hajdú-bihari ingatlanpiac mélyére ástunk. Nem is volt olyan rossz, amit találtunk:

Bónusz: ha valaki nem feltétlenül debreceni indulásban gondolkodik, annak van egy nagyon jó ajánlat.

Nincs mentség arra, amit ez a férfi a fia házánál művelt, még kiskorú gyermek is volt a helyszínen!

Sport:

  • Baranya Gergely és Binda Áron is abban bízik, hogy hamarosan tétmérkőzésen is bemutatkozhat a DEAC alakulatában.
  • Két fiatal, DSI-s atléta is ott van a vb-n!

Nem volt teljesíthetetlen a kérés, így hát teljesült a kívánság. Legyünk őszinték, egy jó poénnak indult, valószínűleg ő sem gondolta, hogy szóról-szóra megcsinálják!

