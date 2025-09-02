1 órája
Üzentek a szurkolók a magyar-román meccs előtt; a rendőrség is fontos bejelentést tett!
Ugyan beköszöntött az ősz, a történések azonban változatlan intenzitással zajlanak tovább Hajdú-Biharban.
Magyar-román válogatott mérkőzést rendeznek hamarosan Debrecenben, ilyenkor szinte mindegy is a sportág, már idejekorán egymásnak feszülnek a csapatok szurkolói. Hatványozottan igaz ez, ha valamilyen világversenyről, netán egy Eb-pótselejtezőről van szó. Már pedig pont ez történik most, szeptember 18-án a debreceni Főnix Csarnokban a futsal-válogatott játszik majd Eb-pótselejtezőt a románok ellen.
Az üzengetés persze ezúttal maradhatott el:
Ezt üzenték a ultrák a magyar-román meccs előtt, amit Debrecenben rendeznek!
Szintén friss történés, hogy új rendőrkapitányt neveztek ki Debrecenben és Hajdúböszörményben is! A személyi változás mögött húzódó döntésről korábban itt írtunk.
Óriási bejelentés: távozik a hajdú-bihari rendőrfőkapitány, a döntés okát is tudni
Kedden történt:
Mutatjuk, hogyan telt a város napja. Fotóriporterünk is a helyszínen járt, rengeteg emlékezetes kép készült!
Új díszpolgára lett Hajdúszoboszlónak, több kitüntetést is átadtak át a városnapon – fotókkal
Úgy néz ki, eddig tartott a jó világ. Elég zsebbe nyúlós lesz most már munka után kocsival elugrani vásárolni.
Innen már nincs visszaút, telepítik a parkolóautomatákat a debreceni bevásárlóközpontnál!
Hajdúdorog legnépesebb csoportjában megjelent poszt alatt rengetegen osztoznak a család fájdalmában, a tucatjával érkeztek a részvétnyilvánító hozzászólások is.
Egészen pofátlan módon csaltak ki pénzt az emberekből. Rengeteg embert megkárosítottak.
Vinteden is szedték áldozataikat az ukrán csalók, az egyik debreceni károsult elmesélte, mi volt a módszerük
A hajdú-bihari ingatlanpiac mélyére ástunk. Nem is volt olyan rossz, amit találtunk:
Tévhit, hogy 4 millió alatt nincs családi ház Hajdú-Biharban, mutatunk párat!– fotókkal!
Bónusz: ha valaki nem feltétlenül debreceni indulásban gondolkodik, annak van egy nagyon jó ajánlat.
Ezek a legjobb nyárvégi ajánlatok! Mutatjuk, hova és mennyiből repülhetünk ősszel Debrecenből!
Nincs mentség arra, amit ez a férfi a fia házánál művelt, még kiskorú gyermek is volt a helyszínen!
„Égjetek, kutyák”! – így hagyta sorsára családját az emődi gyújtogató
Sport:
- Baranya Gergely és Binda Áron is abban bízik, hogy hamarosan tétmérkőzésen is bemutatkozhat a DEAC alakulatában.
- Két fiatal, DSI-s atléta is ott van a vb-n!
Nem volt teljesíthetetlen a kérés, így hát teljesült a kívánság. Legyünk őszinték, egy jó poénnak indult, valószínűleg ő sem gondolta, hogy szóról-szóra megcsinálják!
Pizzát rendelt, de egy életre megjegyzi, amit mellé kapott a debreceni étteremtől! – fotó is készült róla!
Megbíztak a könyvelőben, öreg hiba volt: milliós tündérmesének dőlt be a debreceni házaspár
Minden eddiginél sikeresebb Farmer Expo Debrecenben, több tízezren látogatták a mezőgazdasági seregszemlét – fotókkal