Hosszú-hosszú idő után így épült újra aszfaltozott út ezen a hajdú-bihari településen
A 2019-ben indult kormányzati kezdeményezés átformálta a vármegye ötezer fő alatti településeinek arculatát. A Magyar Falu Programban Hajdú-Biharba mintegy 40 milliárd forint támogatás érkezett.
Bárándon hosszú évek után először tudtak újra aszfaltozott utat építeni a programnak köszönhetően, Csökmőn szinte fel sem lehet sorolni a megvalósult fejlesztéseket, Fülöpön tanyabuszt szereztek be, Körösszegapátin pedig a teljes egészségügyi infrastruktúrát modernizálták. A Magyar Falu Program hatodik éve zajlik, és ez idő alatt jelentősen megváltoztatta a kistelepülések életét Hajdú-Bihar vármegyében is.
Jelentős fejlesztések a Magyar Falu Programban
A kormány 2018-ban hirdette meg a programot azzal a céllal, hogy az ötezer fő alatti települések kisléptékű, de fontos fejlesztéseit finanszírozza tisztán hazai költségvetésből. Az egyszerű eljárásrend és az előfinanszírozott forma miatt a pályázatok különösen népszerűvé váltak az önkormányzatok körében.
A Magyar Falu Program olyan fejlődési lehetőséget jelent, ami alulról jövő kezdeményezésként gyakorlatilag tényleg a helyi igényeket szolgálja ki
– fogalmazott Kovács Miklós, Báránd polgármestere, aki szerint a program a helyiek számára az életminőség javítását hozta el. A település eddig körülbelül 200 millió forintnyi támogatást nyert különböző pályázatokon.
Csökmőn Nagy Tibor polgármester alig tudta felsorolni a megvalósult beruházásokat: orvosi rendelők felújítása, védőnői és fogorvosi eszközbeszerzés, kerékpárút-felújítás, útépítések, kommunális traktor és fűnyíró traktor beszerzése, faluház belső festése, hivatal épületének külső felújítása, járdaépítés.
Több száz millió forintot kaptunk eddig. Ez egy nagyon jó lehetőség a településnek. Amióta van, látványosan tudunk fejlődni
– mondta.
Útépítések, járdafelújítások és napelemek
Az infrastruktúra-fejlesztések között kiemelt helyen szerepeltek az útépítések és járdafelújítások. Bárándon most egy 13,5 millió forintos támogatásból egy 150 méteres útszakaszt aszfaltoznak. Tavaly év végén fejeződött be a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése egy 20 kilowattos napelemes rendszerrel, és szeptemberben adtak át a Kossuth utcán egy 449 méter hosszú felújított járdaszakaszt.
2019 környékén először tudtunk újra a településen aszfaltozott utat építeni hosszú-hosszú idő után
– emlékezett vissza Kovács Miklós. A település 2019 óta rendezvényeket szervezett, eszközöket szerzett be, játszóteret épített az óvodában, ravatalozót és szolgálati lakást újított fel, valamint bekapcsolódott a felelős állattartás programba is.
Körösszegapátin Tarsoly Attila polgármester elmondta, hogy a program révén több száz méteres utakat újítottak fel. Hozzátette, hogy az évente megjelenő 3-15 millió forintos pályázatok tökéletesek az ezres lélekszámú falvaknak.
Egészségügyi fejlesztések és tanyabusz Hajdú-Biharban, de mégis kevés a pénz?
Az egészségügyi infrastruktúra modernizálása szintén központi szerepet játszott. Körösszegapátin az egészségügyi intézmény nagy felújításon esett át, orvosi, védőnői és fogorvosi eszközöket szereztek be.
Több száz millió forintos beruházásaink voltak az elmúlt években a Magyar Falu Programnak köszönhetően
– mondta Tarsoly Attila.
Hutóczki Péter, Fülöp polgármestere elmondta, tanyabuszt vettek, belterületi utakat és járdákat építettek, valamint ravatalozót újítottak fel összesen mintegy 90 millió forint értékben. Ugyanakkor hozzátette:
Sokat jelent a program, de az a szomorú, hogy amit beadtunk, annak töredéke tudott csak nyerni, tehát a Magyar Falu Programban lévő forrás nagyon csekély.
A polgármester példaként említette, hogy egy belterületi útra beadott pályázatuk két éve folyamatosan tartaléklistára kerül és egy játszótérre beadott kérelmük szintén nem nyert. Jelenleg reménykednek a közvilágítás korszerűsítésére benyújtott pályázatukban.
A Magyar Falu Program eredményei Hajdú-Biharban
Az Agrárminisztérium adatai szerint Hajdú-Bihar vármegyébe a program indulása óta mintegy 40 milliárd forint támogatás érkezett. A pályázati alprogram keretében 837 támogatott pályázat született és közel 9 milliárd forintból hajtottak végre alapinfrastruktúra-fejlesztéseket a vármegye kistelepülései.
A Falusi Civil Alapnak köszönhetően 300 nyertes pályázat valósult meg közel 800 millió forint összegben. A támogatásból önkéntes tűzoltó-egyesületek, polgárőr-egyesületek, sportegyesületek és más civil szervezetek fejleszthettek. A falusi útalap keretében 250 kilométernyi útszakasz újult meg vármegyeszerte 2019 óta.
A kistelepülési üzletek támogatására pedig több mint 800 millió forintot biztosított a kormány Hajdú-Bihar vármegyében, míg a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program keretében közel 5 milliárd forinttal támogatták a falusi mikro- és kisvállalkozásokat.
Milyen pályázatok vannak 2025-ben a Magyar Falu Programban
A települések továbbra is aktívan pályáznak. Bárándon önkormányzati ingatlanfejlesztésekre és eszközbeszerzésekre várják az eredményt, valamint készülnek a felelős állattartással kapcsolatos pályázatra. Csökmőn nemrég kaptak támogatói okiratot egy újabb útfelújításra 9 millió forint értékben, és járdaépítésre is nyertek támogatást.
Körösszegapátin a közvilágítás korszerűsítése a következő nagy projekt.
Ha sikeresen fogunk pályázni, akkor jövőre nézve a közvilágítás erősítését fogjuk megoldani
– mondta Tarsoly Attila. A régi, sárgás fényű lámpákat energiatakarékos LED-es világítótestekre szeretnék kicserélni.
Tényleg látványos dolgokat tudunk megvalósítani ezekből a pénzekből, olyanokat, amikre büszkék vagyunk, és a közösség ezt nagyon élvezi
– összegezte a körösszegapáti polgármester.
Nagy Tibor csökmői polgármester szintén pozitívan tekint a jövőbe a programot illetően, de már azzal is elégedett, hogy az elmúlt években sikerült egy élhetőbb települést létrehozniuk:
Tudunk fejlődni, meg tudjuk őrizni az épületeink állagát, fel tudjuk újítani, modernizálni tudjuk, illetve a közterületeket is hatékonyabban tudjuk karbantartani.
Falusi CSOK és további támogatási formák
A falusi CSOK is jelentős szerepet játszik a vidéki népességmegtartásban. Hajdú-Bihar vármegyében a családok tízmilliárdos nagyságrendű támogatást kaptak saját otthonuk megteremtéséhez. Emellett a 2021-es járványt követően a közösségi élet felpezsdítésére a vármegye települései 60 millió forint egyszeri támogatást kaptak különböző rendezvények lebonyolításához.
A Magyar Falu Program 2025 februárjától az Agrárminisztérium szervezeti keretei között működik tovább, biztosítva a folytonosságot a kistelepülések fejlesztésében. A program hatodik évében is indulnak pályázatok, melyekkel a kormány célja, hogy a vidéki települések élhetőbbé, modernebbé váljanak, megőrizve ugyanakkor hagyományaikat és identitásukat.
