Hosszú-hosszú idő után így épült újra aszfaltozott út ezen a hajdú-bihari településen

Bárándon hosszú évek után először tudtak újra aszfaltozott utat építeni a programnak köszönhetően, Csökmőn szinte fel sem lehet sorolni a megvalósult fejlesztéseket, Fülöpön tanyabuszt szereztek be, Körösszegapátin pedig a teljes egészségügyi infrastruktúrát modernizálták. A Magyar Falu Program hatodik éve zajlik, és ez idő alatt jelentősen megváltoztatta a kistelepülések életét Hajdú-Bihar vármegyében is.

Sok útfelújítás történt Hajdú-Biharban a Magyar Falu Programnak köszönhetően

Forrás: MW-archív

Jelentős fejlesztések a Magyar Falu Programban

A kormány 2018-ban hirdette meg a programot azzal a céllal, hogy az ötezer fő alatti települések kisléptékű, de fontos fejlesztéseit finanszírozza tisztán hazai költségvetésből. Az egyszerű eljárásrend és az előfinanszírozott forma miatt a pályázatok különösen népszerűvé váltak az önkormányzatok körében.

A Magyar Falu Program olyan fejlődési lehetőséget jelent, ami alulról jövő kezdeményezésként gyakorlatilag tényleg a helyi igényeket szolgálja ki

– fogalmazott Kovács Miklós, Báránd polgármestere, aki szerint a program a helyiek számára az életminőség javítását hozta el. A település eddig körülbelül 200 millió forintnyi támogatást nyert különböző pályázatokon.

Csökmőn Nagy Tibor polgármester alig tudta felsorolni a megvalósult beruházásokat: orvosi rendelők felújítása, védőnői és fogorvosi eszközbeszerzés, kerékpárút-felújítás, útépítések, kommunális traktor és fűnyíró traktor beszerzése, faluház belső festése, hivatal épületének külső felújítása, járdaépítés.

Több száz millió forintot kaptunk eddig. Ez egy nagyon jó lehetőség a településnek. Amióta van, látványosan tudunk fejlődni

– mondta.

Nagyot lépett előre a Magyar Falu Programnak köszönhetően Báránd

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

Útépítések, járdafelújítások és napelemek

Az infrastruktúra-fejlesztések között kiemelt helyen szerepeltek az útépítések és járdafelújítások. Bárándon most egy 13,5 millió forintos támogatásból egy 150 méteres útszakaszt aszfaltoznak. Tavaly év végén fejeződött be a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése egy 20 kilowattos napelemes rendszerrel, és szeptemberben adtak át a Kossuth utcán egy 449 méter hosszú felújított járdaszakaszt.

2019 környékén először tudtunk újra a településen aszfaltozott utat építeni hosszú-hosszú idő után

– emlékezett vissza Kovács Miklós. A település 2019 óta rendezvényeket szervezett, eszközöket szerzett be, játszóteret épített az óvodában, ravatalozót és szolgálati lakást újított fel, valamint bekapcsolódott a felelős állattartás programba is.