Indulhat a több mint 4 milliárd forintos fejlesztés Hajdú-Biharban

Korábban többször is beszámoltunk a Hortobágy különleges turisztikai fejlesztéséről, a Madárszínház tervéről, amely a természetközeli élmények új dimenzióját nyitja majd meg a látogatók előtt. Korábbi cikkeinkben részletesen ismertettük, hogyan született meg az ötlet, miként kapcsolódott be a Hortobágyi Nemzeti Park, és hogyan vált a projekt egy szélesebb körű fejlesztési koncepció részévé. Tavaly nyáron arról írtunk, hogy Máté Bence természetfotós elképzelései köré épülő kezdeményezés kiemelt figyelmet kapott, idén júniusban pedig már a megállapodás aláírásáról számolhattunk be, amely a tényleges megvalósítás felé tett döntő lépés volt.

Megkezdődhet a Hortobágyi Madárszínház kivitelezése

Forrás: Napló-archív

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Hortobágyi Madárszínház megvalósítása

Most újabb fontos állomáshoz érkezett a történet: hivatalosan is aláírták az „Aktív turizmus fejlesztése Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekt támogatási szerződését – derült ki Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat cikkéből.

A több mint 4,3 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló beruházás ezzel a kivitelezés szakaszába lépett. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg, konzorciumi együttműködésben, melynek vezetője a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata. A partnerek között szerepel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte:

A támogatási szerződés aláírása nem csupán egy adminisztratív lépés, hanem a közös munkánk eredménye és a jövőnk záloga. A projekt révén olyan egyedülálló élményeket kínálhatunk a látogatóknak, amelyek tovább erősítik vármegyénk pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai térképen. Különösen izgatottan várjuk a Madárszínház és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, amely egyedülálló attrakcióvá teszi a térséget.

A Madárszínház ötlete még évekkel ezelőtt fogalmazódott meg, és azóta a Hortobágy turisztikai vonzerejének egyik kulcsprojektjévé vált. A mostani támogatási szerződés aláírásával a tervek végre megvalósulhatnak: a beruházások a helyi közösségeket és a látogatókat egyaránt szolgálják majd.