27 perce
Indulhat a több mint 4 milliárd forintos fejlesztés Hajdú-Biharban
Hivatalosan is aláírták azt a több mint 4,3 milliárd forintos támogatási szerződést.
Korábban többször is beszámoltunk a Hortobágy különleges turisztikai fejlesztéséről, a Madárszínház tervéről, amely a természetközeli élmények új dimenzióját nyitja majd meg a látogatók előtt. Korábbi cikkeinkben részletesen ismertettük, hogyan született meg az ötlet, miként kapcsolódott be a Hortobágyi Nemzeti Park, és hogyan vált a projekt egy szélesebb körű fejlesztési koncepció részévé. Tavaly nyáron arról írtunk, hogy Máté Bence természetfotós elképzelései köré épülő kezdeményezés kiemelt figyelmet kapott, idén júniusban pedig már a megállapodás aláírásáról számolhattunk be, amely a tényleges megvalósítás felé tett döntő lépés volt.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Hortobágyi Madárszínház megvalósítása
Most újabb fontos állomáshoz érkezett a történet: hivatalosan is aláírták az „Aktív turizmus fejlesztése Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekt támogatási szerződését – derült ki Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat cikkéből.
A több mint 4,3 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló beruházás ezzel a kivitelezés szakaszába lépett. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg, konzorciumi együttműködésben, melynek vezetője a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata. A partnerek között szerepel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte:
A támogatási szerződés aláírása nem csupán egy adminisztratív lépés, hanem a közös munkánk eredménye és a jövőnk záloga. A projekt révén olyan egyedülálló élményeket kínálhatunk a látogatóknak, amelyek tovább erősítik vármegyénk pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai térképen. Különösen izgatottan várjuk a Madárszínház és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, amely egyedülálló attrakcióvá teszi a térséget.
A Madárszínház ötlete még évekkel ezelőtt fogalmazódott meg, és azóta a Hortobágy turisztikai vonzerejének egyik kulcsprojektjévé vált. A mostani támogatási szerződés aláírásával a tervek végre megvalósulhatnak: a beruházások a helyi közösségeket és a látogatókat egyaránt szolgálják majd.
A projekt teljes költsége meghaladja a 4,3 milliárd forintot, és teljes egészében európai uniós forrásból valósul meg.
Hortobágyon építik fel a világ első madárszínházátFotók: Molnár Péter
Az aláírást követően azonnal megkezdődnek a kivitelezési munkálatok.
Ajánljuk még:
Holttestet találtak a hajdú-bihari település határában, napok óta ott lehetett már
Már minden a helyén, újra elindul a termelés a rég bezárt hajdú-bihari gyárban