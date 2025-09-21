85 millióért neked is lehet ilyen izomautód, mint ami Debrecen utcáit rótta – fotókkal

Ismét egy különlegességet láthattak szombaton Debrecenben. Korábban láthattuk, hogy egy Aston Martint szelte Debrecen utcáin, találkoztunk már igazi klasszikussal is, ami nem más mint a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Dodge SRT Viper-t sikerült lefotózni.

Impozáns luxusautót kaptak lencsevégre Debrecenben

Forrás: Instagram

Az autoscout24.hu oldalról megtudhattuk, hogy az új modellsorozat indítása után a Chrysler bemutatta a Dodge Viper GTS modelljét, mégpedig 1996-ban, mely egy zárt sportkocsi volt. Az első két gyártási évben V10-es motorral volt kapható, 282 kW (384 LE) teljesítménnyel, melynek helyébe 1998-ban egy kupé került, csúcsmotorral, melynek teljesítménye 35 kW (456 LE). A Viper GTS a Chrysler-Lamborghini együttműködésből származó motorral elérte a 295 km/h végsebességet. A második generációs Viper SRT jelöléssel jelent meg 2006-ban, nyitott kupé modellként. Európában ez az új kupé először csak importautóként volt elérhető. Mint kiderült egy 2018-as gyártmányú darabot 85 millióért árulnak!

Egy dolog biztos nem mindennap láthatunk ilyen autót!

A luxus autót az instagramon találtuk balazs_carspots oldalán. Korábban megtudjuk, hogy Veres Balázs nem akármilyen hobbinak él. Kamerájának kereszttüzében ugyanis olyan luxusautók sorakoznak, melyekkel nem gyakran találkozni az utakon. Vagy mégis? A tankoló LaFerrari Debrecen egyik benzinkútján, illetve több Bentley és Lamborghini fotója is Balázs nevéhez köthető, és furcsa módon a legtöbb verda általában teljesen spontán gurul (vagy éppen áll) vele szemben. Több milliárd forintot érnek azok az autócsodák, amiket Balázs lencsevégre kapott a cívisvárosban. A vele készült cikket itt tudják elolvasni: