85 millióért neked is lehet ilyen izomautód, mint ami Debrecen utcáit rótta – fotókkal

Címkék#luxusautó#Dodge Viper#Debrecen

Azta! Impozáns luxusautót kaptak lencsevégre Debrecenben.

Haon.hu

Ismét egy különlegességet láthattak szombaton Debrecenben. Korábban láthattuk, hogy egy Aston Martint szelte Debrecen utcáin, találkoztunk már igazi klasszikussal is, ami nem más mint a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Dodge SRT Viper-t sikerült lefotózni. 

Impozáns luxusautót kaptak lencsevégre Debrecenben
Impozáns luxusautót kaptak lencsevégre Debrecenben
Forrás:  Instagram

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az autoscout24.hu oldalról megtudhattuk, hogy az új modellsorozat indítása után a Chrysler bemutatta a Dodge Viper GTS modelljét, mégpedig 1996-ban, mely egy zárt sportkocsi volt. Az első két gyártási évben V10-es motorral volt kapható, 282 kW (384 LE) teljesítménnyel, melynek helyébe 1998-ban egy kupé került, csúcsmotorral, melynek teljesítménye 35 kW (456 LE). A Viper GTS a Chrysler-Lamborghini együttműködésből származó motorral elérte a 295 km/h végsebességet. A második generációs Viper SRT jelöléssel jelent meg 2006-ban, nyitott kupé modellként. Európában ez az új kupé először csak importautóként volt elérhető. Mint kiderült egy 2018-as gyártmányú darabot 85 millióért árulnak!

Egy dolog biztos nem mindennap láthatunk ilyen autót!

A luxus autót az instagramon találtuk balazs_carspots oldalán. Korábban megtudjuk, hogy Veres Balázs nem akármilyen hobbinak él. Kamerájának kereszttüzében ugyanis olyan luxusautók sorakoznak, melyekkel nem gyakran találkozni az utakon. Vagy mégis? A tankoló LaFerrari Debrecen egyik benzinkútján, illetve több Bentley és Lamborghini fotója is Balázs nevéhez köthető, és furcsa módon a legtöbb verda általában teljesen spontán gurul (vagy éppen áll) vele szemben. Több milliárd forintot érnek azok az autócsodák, amiket Balázs lencsevégre kapott a cívisvárosban. A vele készült cikket itt tudják elolvasni:

Többször is találkozhattunk már luxusautókkal vármegyénkben

Augusztus végén tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit:

Egy Ferrari F8 Spider is parkolt már a cívisvárosban:

Micsoda luxusautót fotóztak korábban Hajdúszoboszlón:

