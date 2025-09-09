Még csak egyéves, de már életeket ment – Jack ellopta a show-t Hajdúszoboszlón – fotókkal, videóval

„Add ide!” – semmi. „Add már ide!” – a labda a kutya szájában marad. „Kérem szépen” – Jack kiengedi fogai közül a játékot, gazdája kezében landol az. Ezzel példázta Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület (HSKME) elnöke a szombati hajdúszoboszlói örömnapon tartott bemutatójukon, hogy a bizony a kutya is a szép szóból ért. A keresőkutya igen hamar a közönség kedvence lett, mikor lehetőség nyílt rá, szinte megrohamozták a gyönyörű négylábút gyerekek és felnőttek egyaránt. Ő pedig fürdőzött a szeretetben.

Lukács Péter és Jack

Forrás: Tóth Imre

A játékos és okos Jack szeptember 10-én lesz egyéves, de már több eltűnt személy felkutatásában is részt vett. Anyja német juhász, az apja pedig belga juhász, mind a kettő szolgálati kutya, ebből kifolyólag hatalmas a munkaakarása. 10 hetes kora óta él Lukács Péterékkel, élő és halott személy keresésére képezik, a tervek szerint decemberben teszi le az első vizsgáját, bár már most is viszik a helyszínekre. – Egyrészt már most bevethető, másrészt pedig nagyon szeretnénk, hogy minél inkább megtanulja azt a metodikát, amit egy éles bevetésen csinálnia kell – magyarázta a Haonnak Péter. Majd kicsit visszatekertük az idő kerekét a kezdetekhez.