Még csak egyéves, de már életeket ment – Jack ellopta a show-t Hajdúszoboszlón – fotókkal, videóval
Jack nemcsak gyönyörű, hanem rendkívül okos is. Lukács Péter az eddigi tapasztalatokra építve végzi a kölyökkutya képzését.
„Add ide!” – semmi. „Add már ide!” – a labda a kutya szájában marad. „Kérem szépen” – Jack kiengedi fogai közül a játékot, gazdája kezében landol az. Ezzel példázta Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület (HSKME) elnöke a szombati hajdúszoboszlói örömnapon tartott bemutatójukon, hogy a bizony a kutya is a szép szóból ért. A keresőkutya igen hamar a közönség kedvence lett, mikor lehetőség nyílt rá, szinte megrohamozták a gyönyörű négylábút gyerekek és felnőttek egyaránt. Ő pedig fürdőzött a szeretetben.
A játékos és okos Jack szeptember 10-én lesz egyéves, de már több eltűnt személy felkutatásában is részt vett. Anyja német juhász, az apja pedig belga juhász, mind a kettő szolgálati kutya, ebből kifolyólag hatalmas a munkaakarása. 10 hetes kora óta él Lukács Péterékkel, élő és halott személy keresésére képezik, a tervek szerint decemberben teszi le az első vizsgáját, bár már most is viszik a helyszínekre. – Egyrészt már most bevethető, másrészt pedig nagyon szeretnénk, hogy minél inkább megtanulja azt a metodikát, amit egy éles bevetésen csinálnia kell – magyarázta a Haonnak Péter. Majd kicsit visszatekertük az idő kerekét a kezdetekhez.
Lukács Péter és JackFotók: Tóth Imre
Az első találkozáskor Jack szétszakította Lukács Péter nadrágját
Az egyik rendőr barátom szólt, hogy van nála egy nagyon jó alom, és nézzem már meg a kutyát. Megnéztem. Jack akkor szétszakította a nadrágomat, mondtam: jól van, gyere akkor, hazaviszlek. Akkor még nem tudtunk, hogy milyen vonalat fog képviselni, de aztán King beteg lett, onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy ő lesz az utódja
– idézte fel. Kinget, az életmentő belga juhászt 2025 januárjában győzte le egy agresszív kór, a mindössze hároméves kutya több mint 100 riasztáson vett részt, számtalan eltűnt személyt talált meg, élőket és holtakat egyaránt.
Sok csatát megvívott King, de az utolsót már nem nyerhette meg
A remek képességekkel megáldott kutya feladatait veszi át Jack. Lesz olyan jó, mint a Törökországot is megjárt hős? – tettük fel a kérdést.
– Nagyon nehéz erre válaszolni. Jackben is megvannak azok a képességek, amik megvoltak Kingben, vagy megvannak a mai napi Cooperben. Azt gondolom, hogy a kutyavezető feladata az, hogy a maximálisat hozza ki a kutyából. Jacknek már tanítunk olyat, amit Kingnek nem tanítottam – mondta.
Azt vallja, egy kutya felépítését soha nem rutinból kell csinálni, hanem a tapasztalatokra építve továbblépni a következő kutyával.
Volt olyan esetük, amikor egy eltűnt személy után kutatva megtalálták az illető papucsát. Ezért Jacknak már azt is tanítják, hogy ha talál egy olyan tárgyat, amit egy ember megfogott, tehát friss emberi szag van rajta, akkor jelezzen.
Az én munkám fog számítani, hogy ugyanazt a színvonalat tudjuk hozni, amit Kinggel hoztunk.
Bár Jack még csak most lesz egyéves, már 3 élőszemélyt talált meg, illetve holttest keresésben is részt vett, sikerrel. Gazdájával remek összhangban vannak, ez minden mozdulatukból kitűnik, ahogyan a szeretet is. De ezt Lukácséknál mondhatni már megszoktuk, hiszen náluk a kutyák családtagok.
