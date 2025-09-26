16 perce
Felejthetetlen élmények várják a lövészet szerelmeseit Hajdúböszörményben és Debrecenben
Hajdúböszörményben családi sportnap, október elején pedig Debrecenben a Magda Kupa várja a sport és a lövészet iránt érdeklődőket.
Sport és közösségépítés jegyében várják a családokat Hajdúböszörményben, majd a kezdő lövészeket Debrecenben – a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület közleménye szerint két különleges program is készül a következő hetekben a lövészet iránt érdeklődőknek. Mint írják, bár a nyár véget ért, a térség sportegyesületei továbbra is színes eseményekkel igyekeznek megszólítani a fiatalokat és a családokat.
Nem csak a lövészettel ismerkedhetnek meg az érdeklődők
Szeptember 27-én, szombaton a Hajdúböszörményi Torna Egylet szervez családi sportnapot a Városi Sport- és Rendezvényközpontban, a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával. A 9 és 15 óra között zajló programon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a HTE szakosztályainak életébe, megismerkedhetnek a honvédelmi nevelés céljaival, emellett ügyességi pályák, íjászat, lézerfegyveres lövészet és természetvédelmi programok várják a családokat.
A rendezvény ingyenes, az első száz regisztráló ebédet is kap.
A sportnap kiváló lehetőség arra, hogy a helyi és környékbeli családok találkozzanak velünk, és a fiatalok kedvet kapjanak a sporthoz, köztük a sportlövészethez is
– emelte ki Pető László, a HTE elnöke.
Aki pedig a játékos élmények után versenyhelyzetben is kipróbálná magát, annak sem kell sokat várnia: október 4-én, szombaton a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület Domb utcai lőtere ad otthont a Magda Kupának.
A versenyt – amelyet Fleischer Bernadett alapított és azóta is koordinál – kifejezetten a kezdőknek hirdetik meg, akik akár versenyengedély nélkül is belekóstolhatnak a 10 méteres pisztolyos lövészet világába.
A Magda Kupa nemcsak megmérettetés, hanem közösségi esemény is. A célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a lövészetet, legyen szó hobbiról vagy versenysport szintű elköteleződésről
– hangsúlyozta Pető László, aki a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület szakosztályvezetőjeként is dolgozik.
Ajánljuk még:
Debrecenben épült fel az autóipar jövője, álomautók mellett adták át a BMW-gyárat – fotókkal, videókkal
Friss hír érkezett a józsai brutális baleset sérültjeiről, egy csecsemő kritikus állapotban van