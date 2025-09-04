szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt mégis miért?

24 perce

Szégyenletes, amit a hajdú-bihari kisváros kamerája felvett, erre csak a legelvetemültebbek képesek

Címkék#garázdaság#lopás#rongálás#Nádudvar

Döbbenetes, amit a fiatalok tettek! Rongálás és lopás miatt is megtették a feljelentést ellenük.

Haon.hu

Sajnálatos cselekménysort rögzítettek a közelmúltban a Nádudvar közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák. A lopás és a rongálás miatt büntetőfeljelentést kellett tenni - írja a közösségi oldalán a város hivatalos oldala.

Rongálás és lopás miatt is indult eljárás a nádudvari fiatalok ellen a fesztivál után
Rongálás és lopás miatt is indult eljárás a nádudvari fiatalok ellen
Forrás: Facebook/Nádudvar város hivatalos oldala

Augusztus 19-én, 21 óra körül az Emőd tavi rendezvénytéren található kiszolgáló épületben elhelyezett térfigyelő kamerát a helyéről levéve magukkal vitték. Ezen túlmenően egy kukát rugdostak, dobáltak, majd azt az Emőd I. tóba hajították. Ám ekkor még mindig tartott az „erejükből”, amelyet a Jókai4 Sportcentrum előtt lévő kerékpártárolón próbáltak levezetni, ám a lecsavarozott eszköz erősebbnek bizonyult náluk

- írják a bejegyzésben.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hozzáteszik, a százezer forintnyi értéket meghaladó rongálást a térfigyelő kamerák rögzítették. A felvételek szerint az elkövetők hárman-öten voltak. 

A kamera felvétele a rendőrség rendelkezésére áll.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu