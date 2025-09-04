Szégyenletes, amit a hajdú-bihari kisváros kamerája felvett, erre csak a legelvetemültebbek képesek

Sajnálatos cselekménysort rögzítettek a közelmúltban a Nádudvar közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák. A lopás és a rongálás miatt büntetőfeljelentést kellett tenni - írja a közösségi oldalán a város hivatalos oldala.

Rongálás és lopás miatt is indult eljárás a nádudvari fiatalok ellen

Forrás: Facebook/Nádudvar város hivatalos oldala

Augusztus 19-én, 21 óra körül az Emőd tavi rendezvénytéren található kiszolgáló épületben elhelyezett térfigyelő kamerát a helyéről levéve magukkal vitték. Ezen túlmenően egy kukát rugdostak, dobáltak, majd azt az Emőd I. tóba hajították. Ám ekkor még mindig tartott az „erejükből”, amelyet a Jókai4 Sportcentrum előtt lévő kerékpártárolón próbáltak levezetni, ám a lecsavarozott eszköz erősebbnek bizonyult náluk

- írják a bejegyzésben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hozzáteszik, a százezer forintnyi értéket meghaladó rongálást a térfigyelő kamerák rögzítették. A felvételek szerint az elkövetők hárman-öten voltak.