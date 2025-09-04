24 perce
Szégyenletes, amit a hajdú-bihari kisváros kamerája felvett, erre csak a legelvetemültebbek képesek
Döbbenetes, amit a fiatalok tettek! Rongálás és lopás miatt is megtették a feljelentést ellenük.
Sajnálatos cselekménysort rögzítettek a közelmúltban a Nádudvar közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák. A lopás és a rongálás miatt büntetőfeljelentést kellett tenni - írja a közösségi oldalán a város hivatalos oldala.
Augusztus 19-én, 21 óra körül az Emőd tavi rendezvénytéren található kiszolgáló épületben elhelyezett térfigyelő kamerát a helyéről levéve magukkal vitték. Ezen túlmenően egy kukát rugdostak, dobáltak, majd azt az Emőd I. tóba hajították. Ám ekkor még mindig tartott az „erejükből”, amelyet a Jókai4 Sportcentrum előtt lévő kerékpártárolón próbáltak levezetni, ám a lecsavarozott eszköz erősebbnek bizonyult náluk
- írják a bejegyzésben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hozzáteszik, a százezer forintnyi értéket meghaladó rongálást a térfigyelő kamerák rögzítették. A felvételek szerint az elkövetők hárman-öten voltak.
A kamera felvétele a rendőrség rendelkezésére áll.
Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!
Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban