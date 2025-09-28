1 órája
Lomtalanítás lesz ezen a hajdú-bihari településen, mutatjuk a részleteket
Az akció pontos részleteit az önkormányzat közölte a lakossággal.
Hajdúszovát Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 11-én, szombaton lomtalanítást tartanak a településen. A lomokat reggel 6 óráig szükséges kihelyezni az ingatlanok elé úgy, hogy a begyűjtő járművek meg tudják közelíteni azokat, és ne akadályozzák a gyalogos- és gépjárműforgalmat – olvasható a település közösségi-oldalán.
Mi helyezhető ki lomtalanításkor?
Kihelyezhető hulladék minden olyan szilárd lom, amely mérete miatt nem fér el a tárolóedényben, például bútor, elektronikai készülék, nagyobb kartondobozok vagy ruhanemű.
Nem helyezhető ki viszont többek között kommunális hulladék, építési törmelék, veszélyes anyag, zöldhulladék, valamint olyan tárgy, amely 100 kilogrammnál nehezebb, vagy két ember által sem mozdítható el kézi erővel.
Az önkormányzat kéri a lakosság megértését és együttműködését a zökkenőmentes begyűjtés érdekében.
