Kezdődik! Őszi lomtalanítást hirdettek egy hajdú-bihari településen

Már meg is jelent a felhívás. Indul az őszi lomtalanítás szezon.

Haon.hu

Őszi lomtalanítást szerveznek Nagyhegyesen – derült ki az önkormányzat közösségi oldalán megjelent felhívásból. Mint írták, október 11-én a község belterületén, valamint Elepen és a Keleti főcsatorna H szakaszán is begyűjtést végeznek majd reggel 6 órától a szakemberek.

Október 11-én, szombaton kerül sor az őszi lomtalanításra Nagyhegyesen
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Őszi lomtalanítás Nagyhegyesen: itt vannak a részletek!

A lomtalanítás során az ingatlanoknál keletkezett olyan szilárd hulladékok helyezhetők ki, amelyek a tárolóedényben nem férnek el és a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem vihetők el. Ilyenek például a bútorok, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok vagy bezsákolt rongyok.

Fontos tudni, hogy a lomtalanításkor nem helyezhetők ki kommunális hulladékok, építési törmelék, zöldhulladék, gumiabroncs, akkumulátor, veszélyes hulladék, vegyszerek és minden olyan tárgy, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végzők testi épségét.

A lakosságnak a lomokat úgy kell kihelyeznie, hogy azok a gyűjtőjármű számára könnyen megközelíthetők legyenek, ugyanakkor ne akadályozzák a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot csak bekötözött zsákokban lehet kihelyezni.

A hulladékok kihelyezésének végső határideje október 11-én reggel 6 óra, de lehetőség szerint már az előző este ki kell tenni azokat.

Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra is, hogy a lomtalanító járat minden utcán csak egyszer halad végig.

