Ezt kár kihagyni! Színes programokkal és nagyszerű koncertekkel várnak Debrecenben!

14 évvel ezelőtt tartották az első Liget Utcabált, az azóta eltelt közel másfél évtizedben pedig töretlen népszerűségnek örvend a rendezvény. Az idei utcabálon számos koncert is színesíti a programokat, fellép többek között Luca Balduccio, Krisz Rudi, valamint DJ Németi is, de tánccsoportok is fellépnek a Szabó Lőrinc utcán. A Liget Utcabál programjai szeptember 6-án, szombat délután kezdődnek és éjszakába nyúlóan tartanak.

Idén rendezik a XIV. Liget Utcabált Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Katona Erzsébet önkormányzati képviselő kiemeli, a Debreceni Kisvonat is részt vesz az utcabálon, de ezen felül tombolasorsolás, ugrálóvár és főzőverseny is lesz az eseményen.

