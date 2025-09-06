szeptember 6., szombat

Utcabál

3 órája

Ezt kár kihagyni! Színes programokkal és nagyszerű koncertekkel várnak Debrecenben!

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt lesz program szombat délután. Krisz Rudi is fellép az idei Liget Utcabálon.

Haon.hu

14 évvel ezelőtt tartották az első Liget Utcabált, az azóta eltelt közel másfél évtizedben pedig töretlen népszerűségnek örvend a rendezvény. Az idei utcabálon számos koncert is színesíti a programokat, fellép többek között Luca Balduccio, Krisz Rudi, valamint DJ Németi is, de tánccsoportok is fellépnek a Szabó Lőrinc utcán. A Liget Utcabál programjai szeptember 6-án, szombat délután kezdődnek és éjszakába nyúlóan tartanak.

Idén rendezik a XIV. Liget Utcabált Debrecenben
Forrás: Napló-archív
Forrás: Napló-archív

Katona Erzsébet önkormányzati képviselő kiemeli, a Debreceni Kisvonat is részt vesz az utcabálon, de ezen felül tombolasorsolás, ugrálóvár és főzőverseny is lesz az eseményen. 

A tavalyi utcabálról készült képeket itt tudjátok megnézni:

Liget Utcabál Debrecenben

Fotók: Czinege Melinda

