Nagyszerű hír!

1 órája

Újranyitott ez a népszerű üzlet Hajdú-Biharban!

Csütörtökön alig lehetett üres parkolóhelyet találni a boltnál, folyamatosan jöttek a vásárlók. Több téren is korszerűbb lett a Lidl Hajdúnánáson.

Haon.hu

Augusztus végén beszámoltunk róla, hogy a Lidl Hajdúnánáson felújítási munkálatok miatt zár be. A német diszkontáruház azt közölte, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson. 

lidl hajdúnánás
Korszerűbb lett a Lidl Hajdúnánáson. Fotó: MW-archív

Megújult a Lidl Hajdúnánáson

A hajdúnánási áruház esetében a felújítás során teljes épületgépészeti csere történt, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kapott az áruház, új légkezelő rendszer lett beépítve, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern led világítást kapott. Belsőleg többek között új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeztek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várják vásárlóikat.

Ismét elérhető a vásárlók számára a Lidl Hajdúnánáson
Forrás: Haon

Szeptember 11-én, csütörtökön újranyitotta kapuit a Lidl Hajdúnánáson. A reggeli órákban gyakorlatilag alig lehetett parkolóhelyet találni, mint ahogyan még este is – ez is mutatja, mennyire népszerű.

Szétnéztünk az üzletben, első ránézésre amellett, hogy a kínálat bővült, néhány termék új polcokon található meg, az elektronikai készülékek korszerűbbek lettek, a lakosság türelmét pedig akciókkal köszönik meg. A dolgozók a gyermekek számára léggömböt is osztogattak.

 

 

 

