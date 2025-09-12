1 órája
Újranyitott ez a népszerű üzlet Hajdú-Biharban!
Csütörtökön alig lehetett üres parkolóhelyet találni a boltnál, folyamatosan jöttek a vásárlók. Több téren is korszerűbb lett a Lidl Hajdúnánáson.
Augusztus végén beszámoltunk róla, hogy a Lidl Hajdúnánáson felújítási munkálatok miatt zár be. A német diszkontáruház azt közölte, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson.
Megújult a Lidl Hajdúnánáson
A hajdúnánási áruház esetében a felújítás során teljes épületgépészeti csere történt, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kapott az áruház, új légkezelő rendszer lett beépítve, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern led világítást kapott. Belsőleg többek között új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeztek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várják vásárlóikat.
Szeptember 11-én, csütörtökön újranyitotta kapuit a Lidl Hajdúnánáson. A reggeli órákban gyakorlatilag alig lehetett parkolóhelyet találni, mint ahogyan még este is – ez is mutatja, mennyire népszerű.
Szétnéztünk az üzletben, első ránézésre amellett, hogy a kínálat bővült, néhány termék új polcokon található meg, az elektronikai készülékek korszerűbbek lettek, a lakosság türelmét pedig akciókkal köszönik meg. A dolgozók a gyermekek számára léggömböt is osztogattak.
„Lezüllött, ótvar kocsma és paraszt pultosok” – így vélekednek Debrecen legrosszabb kocsmáiról
Elstartolt az 5 forintos akció az Aldinál, megnéztük, mi mindent kínál az áruház Hajdú-Biharban! – fotókkal!