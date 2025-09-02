szeptember 2., kedd

Helyi közélet

Nagy kárt csinált a vihar az egyik debreceni lakótelepen, lépett az önkormányzat!

A vihar rongált meg egy kültéri eszközt, ezért kellett cserélnie azt az önkormányzatnak.

Haon.hu

Új kültéri pingpongasztalt kapott a Libakert – hívta fel rá a figyelmet kedd esti bejegyzésében Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Mint írta, a korábbi asztal még nagy nyári viharok idején rongálódott meg, így időszerűvé vált a cseréje.

Új kültéri pingpongasztalt kapott a Libakert
Új kültéri pingpongasztalt kapott a Libakert
Forrás: Facebook / Széles Diána

Széles Diána emlékeztetett, a Libakertben és az Arany János téren évek óta tartanak a „Mozdulj, Debrecen!” rendezvényei, a Mozdulj, Libakert! Egyesület több éve közösségi és egészségfejlesztési programokat szervez nemcsak a téren, hanem a környékbeli intézményekben is. Széles Diána azt írta, a kérésnek örömmel tettek eleget, egyben bíznak abban, hogy a tér továbbra is a közösségi élet és a mozgás színtere marad.

További fotók az átadóról Széles Diána bejegyzésében láthatóak:

