Közlekedés
1 órája
Lezárják a forgalmas vasúti átjárót Hajdú-Biharban
A 100-as számú, Budapest-Záhony vasútvonal vasúti pálya újraszabályozása részeként a Püspökladány, külterületi átjárót az ott végzett munkák során a kivitelező lezárja október 1-én 19 óra és október 2-án 6 óra között a 1716+87 hm. szelvényben (Nagykunlapos) – tájékoztatta a lakosságot Keserű László, a város jegyzője a település közösségi oldalán.
