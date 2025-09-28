szeptember 28., vasárnap

Közlekedés

1 órája

Lezárják a forgalmas vasúti átjárót Hajdú-Biharban

Címkék#Nagykunlapos#vasútvonal#vasúti átjáró#Keserű László#lezárás

A 100-as számú, Budapest-Záhony vasútvonal vasúti pálya újraszabályozása részeként a Püspökladány, külterületi átjárót az ott végzett munkák során a kivitelező lezárja október 1-én 19 óra és október 2-án 6 óra között a 1716+87 hm. szelvényben (Nagykunlapos) – tájékoztatta a lakosságot Keserű László, a város jegyzője a település közösségi oldalán.

