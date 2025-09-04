1 órája
Lezárják a stadion környékét Debrecenben, mutatjuk a részleteket!
Érdemes lesz kerülni az adott szakaszt. Lezárás miatt több járat is terelőútvonalon közlekedik.
2025. szeptember 8-án, hétfőn 20:45-től rendezik meg az Izrael – Olaszország FIFA labdarúgó mérkőzést Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 16:00 és 00:00 között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A lezárás ideje alatt a 16, 22, 22Y, 24 és 24Y-os autóbuszok terelőútvonalon közlekednek - írja a sajtóközleményében a DKV Zrt.
A DKV járatai az alábbi úton közlekednek a lezárás ideje alatt:
16-os autóbusz
A Gyógyszergyár irányába: A 16-os autóbusz a Baksay Sándor utca megállóhely után egyenesen tovább halad az Egyetem irányába, utána a Nagyerdei körút-Pallagi út terelőútvonalon közlekedik.
A Nagyállomás irányába: A 16-os járat a Szociális Otthon megállóhely után jobbra fordul a Klinikák irányába, utána a Nagyerdei körút-Hadházi út terelőútvonalon közlekedik. A 16-os autóbusz a Hadházi út 92. megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
22-es autóbusz:
A 22-es járat a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után visszafordul a körforgalomban, majd a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22-es autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
22Y-os autóbusz:
A 22Y-os járat a Szociális Otthon megállóhely után a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
24-es autóbusz:
A 24-es járat a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Pallagi út, körforgalom – Nagyerdei körút terelőútvonalon közlekedik. A 24-es autóbusz a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
24Y-os autóbusz:
A 24Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) - Pallagi út terelőútvonalon közlekedik. A 24Y-os járat a Szociális otthon megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
51E autóbusz:
A Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után a Nagyerdei körút - Pallagi úti körforgalom - Nagyerdei körút - Hadházi út - Zákány utca - Kassai út - Baksay Sándor utca - Nagyerdei körút - Pallagi úti körforgalom - Klinikai Központ Nagyerdei Campus terelőútvonalon közlekedik.
Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem végeznek utascserét.
