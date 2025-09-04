szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

55 perce

Nagy munkába fognak Debrecenben, közel egy hónapig tartanak majd a lezárások! – térképes fotóval!

Címkék#debrecen#Debreceni Hőszolgáltató Zrt#Hőszolgáltató#közlekedés#lezárás

Több távhővezetéknél is munkához lát hamarosan a szolgáltató Debrecenben. Ne lepődj meg, ha kisebb lezárásokba botlasz hazafelé menet!

Haon.hu

A városi távhővezeték-rendszer két szakaszán is felújítási munkálatokat végez szeptemberben a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. – derült ki a vállalat közleményéből. Ebben azt írták, a munkálatok a Domonkos Lajos utcai, valamint a Borsos József téri távhővezetéket is érintik. 

Nagy munkába fognak Debrecenben, közel egy hónapig tartanak majd a lezárások! – térképes fotóval!
Nagy munkába fognak Debrecenben, közel egy hónapig tartanak majd a lezárások! – térképes fotóval!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A közleményből az is kiderült, a munkálatok előbbi esetében csak a járdák egyik oldalának részleges lezárását vonják maguk után, utóbbinál, a Borsos József téri felújításnál azonban e mellett még a csővezetékhez közeli parkot is részben elzárják majd. 

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közlése szerint a Domonkos Lajos utcánál a munkálatok szeptember 8-án hétfőn kezdődnek, míg a Borsos József téren szeptember 10-én szerdán vonulnak majd fel a szakemberek.

A vállalat közlése szerint a munkálatok szeptember 30-ig mindkét helyszínen befejeződnek. A Debreceni Hőszolgáltató a változásokról két térképet is készített, ezeken jól láthatóak a munkaterületek és a részleges lezárások is.

A Domokos Lajos utcai távhővezeték szakasz felújításához kapcsolódó munkálatok:

Így alakulnak a Domonkos Lajos utcai munkálatok és lezárások szeptemberben
Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A Borsos József téri távhővezeték szakasz felújításához kapcsolódó munkálatok:

Így alakulnak a Borsos József téri munkálatok és lezárások szeptemberben
Így alakulnak a Borsos József téri munkálatok és lezárások szeptemberben
Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A szolgáltató azt is megjegyezte, a munkavégzés napközben zajjal járhat. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu