Nagy munkába fognak Debrecenben, közel egy hónapig tartanak majd a lezárások! – térképes fotóval!
Több távhővezetéknél is munkához lát hamarosan a szolgáltató Debrecenben. Ne lepődj meg, ha kisebb lezárásokba botlasz hazafelé menet!
A városi távhővezeték-rendszer két szakaszán is felújítási munkálatokat végez szeptemberben a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. – derült ki a vállalat közleményéből. Ebben azt írták, a munkálatok a Domonkos Lajos utcai, valamint a Borsos József téri távhővezetéket is érintik.
A közleményből az is kiderült, a munkálatok előbbi esetében csak a járdák egyik oldalának részleges lezárását vonják maguk után, utóbbinál, a Borsos József téri felújításnál azonban e mellett még a csővezetékhez közeli parkot is részben elzárják majd.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közlése szerint a Domonkos Lajos utcánál a munkálatok szeptember 8-án hétfőn kezdődnek, míg a Borsos József téren szeptember 10-én szerdán vonulnak majd fel a szakemberek.
A vállalat közlése szerint a munkálatok szeptember 30-ig mindkét helyszínen befejeződnek. A Debreceni Hőszolgáltató a változásokról két térképet is készített, ezeken jól láthatóak a munkaterületek és a részleges lezárások is.
A Domokos Lajos utcai távhővezeték szakasz felújításához kapcsolódó munkálatok:
A Borsos József téri távhővezeték szakasz felújításához kapcsolódó munkálatok:
A szolgáltató azt is megjegyezte, a munkavégzés napközben zajjal járhat.
