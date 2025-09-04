A városi távhővezeték-rendszer két szakaszán is felújítási munkálatokat végez szeptemberben a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. – derült ki a vállalat közleményéből. Ebben azt írták, a munkálatok a Domonkos Lajos utcai, valamint a Borsos József téri távhővezetéket is érintik.

Nagy munkába fognak Debrecenben, közel egy hónapig tartanak majd a lezárások! – térképes fotóval!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A közleményből az is kiderült, a munkálatok előbbi esetében csak a járdák egyik oldalának részleges lezárását vonják maguk után, utóbbinál, a Borsos József téri felújításnál azonban e mellett még a csővezetékhez közeli parkot is részben elzárják majd.

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közlése szerint a Domonkos Lajos utcánál a munkálatok szeptember 8-án hétfőn kezdődnek, míg a Borsos József téren szeptember 10-én szerdán vonulnak majd fel a szakemberek.

A vállalat közlése szerint a munkálatok szeptember 30-ig mindkét helyszínen befejeződnek. A Debreceni Hőszolgáltató a változásokról két térképet is készített, ezeken jól láthatóak a munkaterületek és a részleges lezárások is.

A Domokos Lajos utcai távhővezeték szakasz felújításához kapcsolódó munkálatok:

Így alakulnak a Domonkos Lajos utcai munkálatok és lezárások szeptemberben

Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A Borsos József téri távhővezeték szakasz felújításához kapcsolódó munkálatok:

Így alakulnak a Borsos József téri munkálatok és lezárások szeptemberben

Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

A szolgáltató azt is megjegyezte, a munkavégzés napközben zajjal járhat.

Ajánljuk még: