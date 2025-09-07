szeptember 7., vasárnap

Fejlesztések

57 perce

Ez már valami! Egy új, családbarát strandot építene a hajdú-bihari város!

Címkék#fejlesztés#ipari park#strandfürdő#Létavértes#termálvíz

Termálvíz, temetőbővítés vagy ipari park. Létavértes új gazdasági programja számos területen hozhat fejlődést.

BDR Média

Létavértesen nem kockáztatnak. Inkább építenek. És nem légvárakat, hanem olyasmiket, amikről már a rendszerváltás előtt is álmodtak. A város új, 2029-ig szóló gazdasági programja épp ezért nem a nulláról indul, hanem a már megkezdett folyamatokat viszi tovább – és amit eddig nem sikerült megvalósítani, abból most zászlóshajó lesz.

Új, 2029-ig szóló gazdasági programról számolt be Létavértes polgármestere, Menyhárt Károly
Új, 2029-ig szóló gazdasági programról számolt be Létavértes polgármestere, Menyhárt Károly
Forrás:  Napló-archív

Így alapozhatja meg a termálvíz Létavértes jövőjét

Aki ma végigmegy Létavértesen, nem feltétlenül látja azt, amit Menyhárt Károly polgármester már évtizedek óta igen. Egy várost, amely nagy részben a föld alatt rejlő termálvízre alapozza jövőjét – nemcsak fűtésre, hanem kikapcsolódásra is. A polgármester emlékszik: amikor 1986-ban bekerült az akkori községházára, már akkor szó volt egy strandfürdőről. A helyszín azóta sem változott: Nagyléta és Vértes városrészek közötti, termálkutas terület, amely most újra a várospolitika fókuszába került. A 70 Celsius-fok feletti hőmérsékletű víz nyilván ösztönzi a városvezetést a termálvíz másod- és esetleg harmadlagos hasznosításra is.

Az álom nem halt el, csak várta a sorát

 – mondja Menyhárt a Cívishírnek. Most viszont eljött az ideje, hogy a termálvíz ne csak a fűtésről szóljon, hanem az élményről is. Itt megjegyzi, 12 intézményben a gáz évek óta nem kell, hiszen a termálhővel fűtik az épületeket. A terv szerint a város egy kétmedencés, családbarát strandot alakítana ki a meglévő kút mellett. Egy gyerekmedence és egy termálvizes felnőttmedence szolgálná a lakosokat és a látogatókat.

A hely nem pusztán fürdő lenne, hanem egy szabadidőpark: játszótérrel, filagóriákkal, parkosított környezettel. Sőt, a közvetlen szomszédságában egy természetismereti tanösvény létrehozására is van elképzelés, ahol a helyi flóra és fauna kapna bemutatóteret.

A megvalósítás nem kis feladat, mivel a terület osztatlan közös tulajdon, és még folyamatban van az állami megosztás. Az önkormányzat további 3-4 hektár földet is vásárolna a beruházás érdekében. A városvezető szerint a projekt a fenntarthatósága miatt csak piaci alapon, befektető bevonásával valósítható meg – a város már nyitott a tárgyalásokra.

Temető és ipari park

De nem a fürdő az egyetlen cél. A létavértesi gazdasági program másik nagy projektje a városi napközi konyha és ebédlő teljes körű felújítása és bővítése. Ez az egyetlen önkormányzati intézmény, amely még nem esett át teljes rekonstrukción, bár termálfűtés már van benne. A konyhában jelenleg naponta több mint 800 adag ételt főznek, a régió legnagyobb közkonyhájaként működik.

Ez már nem egy vidéki kis falu konyhája, hanem egy komoly intézmény

 – fogalmaz a polgármester. A cél: az épület bővítése, új üstökkel, toronysütőkkel, korszerű eszközök, teljesen átalakított belső tér és energetikai korszerűsítés, például napelemekkel. A beruházás költsége 800 millió és 1 milliárd forint között mozoghat. A fejlesztés nemcsak a napi működést segítené, hanem a rendezvényeket is: 

  • A konyhát és az ebédlőt közel 200 fős lakodalmak kiszolgálására is alkalmassá tennék.
  • A tervek szerint tartozik majd hozzá egy olyan parkosított rész, ahol a városházi hivatalos esküvő után szép természeti környezetben is megerősíthetik szándékukat a fiatalok.

A ciklus harmadik vállalása a temető bővítése. A város már megvásárolt egy közel kéthektáros területet, amelyet egyelőre mezőgazdasági célra hasznosítanak. A bekerítés és a további kialakítás csak akkor történik meg, ha a meglévő temetkezési helyek jórészt betelnek. Előrelátás ez is – gazdaságos és racionális.

Az ipari park betelepítése is napirenden van. A város 19,8 hektáros területre keres megbízható, illeszkedő befektetőket. Eddig 25 érdeklődő jelentkezett, de ötöt kategorikusan elutasítottak, köztük akkumulátoripari cégeket. Túl sok volt az energia- és vízigényük. – Nem akarjuk kiszárítani a földjeinket. A víz itt nemcsak erőforrás, hanem túlélés, és ebben elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági vállalkozók. Ha az ipar felhasználja a vizet és jelentősen tovább csökken a mértékadó vízszint, az egyre szárazabbá váló klímában nem marad a növénytermesztőknek – indokolja a polgármester. 

Létavértesen a cél világos: olyan gazdaságot építeni, amely nem megy szembe a helyi természeti adottságokkal és hagyományokkal. Létavértesen ugyanis a mezőgazdaság ma is él – és generációváltással, fiatal gazdákkal folytatódik.

Mint látható, Létavértes gazdasági programja nem a látványról, hanem a fenntarthatóságról szól. Fürdő, konyha, temető, ipari park – mindegyik terv a helyi erőforrásokra és közösségi szükségletekre épül. És ha lassan is, de lépésről lépésre valósággá válik az, amit már negyven éve terveznek.

