Ez már valami! Egy új, családbarát strandot építene a hajdú-bihari város!
Termálvíz, temetőbővítés vagy ipari park. Létavértes új gazdasági programja számos területen hozhat fejlődést.
Létavértesen nem kockáztatnak. Inkább építenek. És nem légvárakat, hanem olyasmiket, amikről már a rendszerváltás előtt is álmodtak. A város új, 2029-ig szóló gazdasági programja épp ezért nem a nulláról indul, hanem a már megkezdett folyamatokat viszi tovább – és amit eddig nem sikerült megvalósítani, abból most zászlóshajó lesz.
Így alapozhatja meg a termálvíz Létavértes jövőjét
Aki ma végigmegy Létavértesen, nem feltétlenül látja azt, amit Menyhárt Károly polgármester már évtizedek óta igen. Egy várost, amely nagy részben a föld alatt rejlő termálvízre alapozza jövőjét – nemcsak fűtésre, hanem kikapcsolódásra is. A polgármester emlékszik: amikor 1986-ban bekerült az akkori községházára, már akkor szó volt egy strandfürdőről. A helyszín azóta sem változott: Nagyléta és Vértes városrészek közötti, termálkutas terület, amely most újra a várospolitika fókuszába került. A 70 Celsius-fok feletti hőmérsékletű víz nyilván ösztönzi a városvezetést a termálvíz másod- és esetleg harmadlagos hasznosításra is.
Az álom nem halt el, csak várta a sorát
– mondja Menyhárt a Cívishírnek. Most viszont eljött az ideje, hogy a termálvíz ne csak a fűtésről szóljon, hanem az élményről is. Itt megjegyzi, 12 intézményben a gáz évek óta nem kell, hiszen a termálhővel fűtik az épületeket. A terv szerint a város egy kétmedencés, családbarát strandot alakítana ki a meglévő kút mellett. Egy gyerekmedence és egy termálvizes felnőttmedence szolgálná a lakosokat és a látogatókat.
A hely nem pusztán fürdő lenne, hanem egy szabadidőpark: játszótérrel, filagóriákkal, parkosított környezettel. Sőt, a közvetlen szomszédságában egy természetismereti tanösvény létrehozására is van elképzelés, ahol a helyi flóra és fauna kapna bemutatóteret.
A megvalósítás nem kis feladat, mivel a terület osztatlan közös tulajdon, és még folyamatban van az állami megosztás. Az önkormányzat további 3-4 hektár földet is vásárolna a beruházás érdekében. A városvezető szerint a projekt a fenntarthatósága miatt csak piaci alapon, befektető bevonásával valósítható meg – a város már nyitott a tárgyalásokra.
Temető és ipari park
De nem a fürdő az egyetlen cél. A létavértesi gazdasági program másik nagy projektje a városi napközi konyha és ebédlő teljes körű felújítása és bővítése. Ez az egyetlen önkormányzati intézmény, amely még nem esett át teljes rekonstrukción, bár termálfűtés már van benne. A konyhában jelenleg naponta több mint 800 adag ételt főznek, a régió legnagyobb közkonyhájaként működik.
Ez már nem egy vidéki kis falu konyhája, hanem egy komoly intézmény
– fogalmaz a polgármester. A cél: az épület bővítése, új üstökkel, toronysütőkkel, korszerű eszközök, teljesen átalakított belső tér és energetikai korszerűsítés, például napelemekkel. A beruházás költsége 800 millió és 1 milliárd forint között mozoghat. A fejlesztés nemcsak a napi működést segítené, hanem a rendezvényeket is:
- A konyhát és az ebédlőt közel 200 fős lakodalmak kiszolgálására is alkalmassá tennék.
- A tervek szerint tartozik majd hozzá egy olyan parkosított rész, ahol a városházi hivatalos esküvő után szép természeti környezetben is megerősíthetik szándékukat a fiatalok.
A ciklus harmadik vállalása a temető bővítése. A város már megvásárolt egy közel kéthektáros területet, amelyet egyelőre mezőgazdasági célra hasznosítanak. A bekerítés és a további kialakítás csak akkor történik meg, ha a meglévő temetkezési helyek jórészt betelnek. Előrelátás ez is – gazdaságos és racionális.
Az ipari park betelepítése is napirenden van. A város 19,8 hektáros területre keres megbízható, illeszkedő befektetőket. Eddig 25 érdeklődő jelentkezett, de ötöt kategorikusan elutasítottak, köztük akkumulátoripari cégeket. Túl sok volt az energia- és vízigényük. – Nem akarjuk kiszárítani a földjeinket. A víz itt nemcsak erőforrás, hanem túlélés, és ebben elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági vállalkozók. Ha az ipar felhasználja a vizet és jelentősen tovább csökken a mértékadó vízszint, az egyre szárazabbá váló klímában nem marad a növénytermesztőknek – indokolja a polgármester.
Létavértesen a cél világos: olyan gazdaságot építeni, amely nem megy szembe a helyi természeti adottságokkal és hagyományokkal. Létavértesen ugyanis a mezőgazdaság ma is él – és generációváltással, fiatal gazdákkal folytatódik.
Mint látható, Létavértes gazdasági programja nem a látványról, hanem a fenntarthatóságról szól. Fürdő, konyha, temető, ipari park – mindegyik terv a helyi erőforrásokra és közösségi szükségletekre épül. És ha lassan is, de lépésről lépésre valósággá válik az, amit már negyven éve terveznek.
