Ez már valami! Egy új, családbarát strandot építene a hajdú-bihari város!

Létavértesen nem kockáztatnak. Inkább építenek. És nem légvárakat, hanem olyasmiket, amikről már a rendszerváltás előtt is álmodtak. A város új, 2029-ig szóló gazdasági programja épp ezért nem a nulláról indul, hanem a már megkezdett folyamatokat viszi tovább – és amit eddig nem sikerült megvalósítani, abból most zászlóshajó lesz.

Új, 2029-ig szóló gazdasági programról számolt be Létavértes polgármestere, Menyhárt Károly

Forrás: Napló-archív

Így alapozhatja meg a termálvíz Létavértes jövőjét

Aki ma végigmegy Létavértesen, nem feltétlenül látja azt, amit Menyhárt Károly polgármester már évtizedek óta igen. Egy várost, amely nagy részben a föld alatt rejlő termálvízre alapozza jövőjét – nemcsak fűtésre, hanem kikapcsolódásra is. A polgármester emlékszik: amikor 1986-ban bekerült az akkori községházára, már akkor szó volt egy strandfürdőről. A helyszín azóta sem változott: Nagyléta és Vértes városrészek közötti, termálkutas terület, amely most újra a várospolitika fókuszába került. A 70 Celsius-fok feletti hőmérsékletű víz nyilván ösztönzi a városvezetést a termálvíz másod- és esetleg harmadlagos hasznosításra is.

Az álom nem halt el, csak várta a sorát

– mondja Menyhárt a Cívishírnek. Most viszont eljött az ideje, hogy a termálvíz ne csak a fűtésről szóljon, hanem az élményről is. Itt megjegyzi, 12 intézményben a gáz évek óta nem kell, hiszen a termálhővel fűtik az épületeket. A terv szerint a város egy kétmedencés, családbarát strandot alakítana ki a meglévő kút mellett. Egy gyerekmedence és egy termálvizes felnőttmedence szolgálná a lakosokat és a látogatókat.

A hely nem pusztán fürdő lenne, hanem egy szabadidőpark: játszótérrel, filagóriákkal, parkosított környezettel. Sőt, a közvetlen szomszédságában egy természetismereti tanösvény létrehozására is van elképzelés, ahol a helyi flóra és fauna kapna bemutatóteret.

A megvalósítás nem kis feladat, mivel a terület osztatlan közös tulajdon, és még folyamatban van az állami megosztás. Az önkormányzat további 3-4 hektár földet is vásárolna a beruházás érdekében. A városvezető szerint a projekt a fenntarthatósága miatt csak piaci alapon, befektető bevonásával valósítható meg – a város már nyitott a tárgyalásokra.