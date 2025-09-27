1 órája
Mentőhelikopter szállt le a Debreceni Stadion mellett – fotókkal, videóval
A véradást népszerűsítették országszerte szeptember 27-én. Debrecenben a légimentő jármű és csapata a stadionnál várta a donorokat.
Az ország 7 régióközpontjában, köztük Debrecenben buzdítottak véradásra a légimentők szeptember 27-én. A Nagyerdei Stadion mellett egész nap várták a régi és új donorokat, ezalatt pedig itt állomásozott a légimentő-helikopter. Akik délután érkeztek, tortát is kaphattak, ugyanis 5. évfordulóját ünnepli a Légimentő-véradás, valamint 10 éve hozták létre a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványt.
A légimentő járművet is megmutatták
A Stadionnál látta el ügyeletét a véradás ideje alatt a mentőhelikopter és egészségügyi stábja. A speciális járművet, felszereléseit a készenléti időszakban megtekinthette minden véradó és érdeklődő, beszélhetett a légimentő szakemberekkel, megismerhette munkájukat. Továbbá a nap során folyamatosan baleset- és bűnmegelőzési előadásokat hallhattak, újraélesztési, elsősegélynyújtó bemutatón, s a Hősképzőn tanulhatták és gyakorolhatták az életmentő eljárásokat, de szórakoztató és fejlesztő játékokon is részt vehettek azok, akiket nem riasztott el a borús, hűvös idő. Most először mutatnak be a közönségnek megalkotói a légimentő-társasjátékot.
A rendezvényen készült képek megtekinthetők galériánkban:
V. Légimentős Véradónap DebrecenbenFotók: Katona Ákos
A Légimentő-véradás 2025 szervezői a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat voltak.
Az eseményről videó is készült:
