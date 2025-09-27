Mentőhelikopter szállt le a Debreceni Stadion mellett – fotókkal, videóval

Az ország 7 régióközpontjában, köztük Debrecenben buzdítottak véradásra a légimentők szeptember 27-én. A Nagyerdei Stadion mellett egész nap várták a régi és új donorokat, ezalatt pedig itt állomásozott a légimentő-helikopter. Akik délután érkeztek, tortát is kaphattak, ugyanis 5. évfordulóját ünnepli a Légimentő-véradás, valamint 10 éve hozták létre a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványt.

Az érdeklődők megismerkedhettek a légimentővel és stábjával is

Fotó: Katona Ákos

A légimentő járművet is megmutatták

A Stadionnál látta el ügyeletét a véradás ideje alatt a mentőhelikopter és egészségügyi stábja. A speciális járművet, felszereléseit a készenléti időszakban megtekinthette minden véradó és érdeklődő, beszélhetett a légimentő szakemberekkel, megismerhette munkájukat. Továbbá a nap során folyamatosan baleset- és bűnmegelőzési előadásokat hallhattak, újraélesztési, elsősegélynyújtó bemutatón, s a Hősképzőn tanulhatták és gyakorolhatták az életmentő eljárásokat, de szórakoztató és fejlesztő játékokon is részt vehettek azok, akiket nem riasztott el a borús, hűvös idő. Most először mutatnak be a közönségnek megalkotói a légimentő-társasjátékot.

A rendezvényen készült képek megtekinthetők galériánkban: