szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Légimentés

1 órája

Mentőhelikopter szállt le a Debreceni Stadion mellett – fotókkal, videóval

Címkék#Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány#véradás#mentőhelikopter

A véradást népszerűsítették országszerte szeptember 27-én. Debrecenben a légimentő jármű és csapata a stadionnál várta a donorokat.

Haon.hu

Az ország 7 régióközpontjában, köztük Debrecenben buzdítottak véradásra a légimentők szeptember 27-én. A Nagyerdei Stadion mellett egész nap várták a régi és új donorokat, ezalatt pedig itt állomásozott a légimentő-helikopter. Akik délután érkeztek, tortát is kaphattak, ugyanis 5. évfordulóját ünnepli a Légimentő-véradás, valamint 10 éve hozták létre a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványt.

légimentő
Az érdeklődők megismerkedhettek a légimentővel és stábjával is
Fotó: Katona Ákos

A légimentő járművet is megmutatták

A Stadionnál látta el ügyeletét a véradás ideje alatt a mentőhelikopter és egészségügyi stábja. A speciális járművet, felszereléseit a készenléti időszakban megtekinthette minden véradó és érdeklődő, beszélhetett a légimentő szakemberekkel, megismerhette munkájukat. Továbbá  a nap során folyamatosan baleset- és bűnmegelőzési előadásokat hallhattak, újraélesztési, elsősegélynyújtó bemutatón, s a Hősképzőn tanulhatták és gyakorolhatták az életmentő eljárásokat, de szórakoztató és fejlesztő játékokon is részt vehettek azok, akiket nem riasztott el a borús, hűvös idő. Most először mutatnak be a közönségnek megalkotói a légimentő-társasjátékot.

A rendezvényen készült képek megtekinthetők galériánkban:

V. Légimentős Véradónap Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

A Légimentő-véradás 2025 szervezői a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat voltak.

Az eseményről videó is készült:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu