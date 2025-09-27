szeptember 27., szombat

Mérföldkő

1 órája

Lázár János: 1000 milliárd forintot fejlesztünk Debrecenben - videó!

Címkék#BMW-gyár#debrecen#Lázár János

Pénteken adták át a debreceni BMW-gyárat. Lázár János miniszter azt hangsúlyozta, Debrecenben közel 1000 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg.

Haon.hu

Pénteken ünnepélyes keretek között átadták a debreceni BMW-gyárat. Az eseményen beszédet mondott Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója, Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke, Papp László, Debrecen város polgármestere valamint Orbán Viktor miniszterelnök is, de részt vett Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. A politikusok az átadóünnepség után helyi vállalkozókkal, valamint a Cívisvárosi Digitális Polgári Körökkel tanácskoztak. 

BUS_7392
Lázár János azt mondta, Debrecenben egy új város születik
Forrás: illusztráció/MW-archív

Lázár János péntek este feltöltött videójában azt hangsúlyozza, hogy további gyárátadások is lesznek a közeljövőben.

Körülbelül 1000 milliárd forintot fejlesztünk Debrecenben, tulajdonképpen egy új város születik

- hangzik el a videóban. A miniszter hozzátette, Debrecen számíthat a kormányra, és a kormány is számít a debreceniekre. 

A teljes videót itt tudjátok megnézni:

A BMW-gyár átadójáról készült összefoglalónkat megnézhetitek az alábbi cikkben:

Ez is érdekelhet:

 

