Lázár János: 1000 milliárd forintot fejlesztünk Debrecenben - videó!
Pénteken adták át a debreceni BMW-gyárat. Lázár János miniszter azt hangsúlyozta, Debrecenben közel 1000 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg.
Pénteken ünnepélyes keretek között átadták a debreceni BMW-gyárat. Az eseményen beszédet mondott Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója, Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke, Papp László, Debrecen város polgármestere valamint Orbán Viktor miniszterelnök is, de részt vett Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. A politikusok az átadóünnepség után helyi vállalkozókkal, valamint a Cívisvárosi Digitális Polgári Körökkel tanácskoztak.
Lázár János péntek este feltöltött videójában azt hangsúlyozza, hogy további gyárátadások is lesznek a közeljövőben.
Körülbelül 1000 milliárd forintot fejlesztünk Debrecenben, tulajdonképpen egy új város születik
- hangzik el a videóban. A miniszter hozzátette, Debrecen számíthat a kormányra, és a kormány is számít a debreceniekre.
