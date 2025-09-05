Nem akármilyen beruházásba kezdenek hamarosan Hortobágyon: családi lakóparkot építenek a Hortobágy folyó partjára! Ahogy a polgármester, Jakab Ádám bejegyzéséből kiderült, az önkormányzat örömmel fogadta a fejlesztést, hiszen ezzel a lakók és az ideérkezők számára is új lehetőségeket nyithatnak. A tervek szerint 26 családi ház épül majd, ráadásul olyan elrendezésben, hogy az összkép egy leginkább egy egzotikus oázisra hasonlít majd.

Festeni sem lehetne szebbet, olyan lakóparkot terveztek a Hortobágy partjára

Forrás: Facebook / Jakab Ádám

