szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

19°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mik vannak!

2 órája

Festeni sem lehetne szebbet, olyan lakóparkot terveztek a Hortobágy partjára!

Címkék#debrecen#Hortobágy#lakópark#debrecenben hallottam#villamos#karambol#Tippmix#baleset

Haon.hu

Nem akármilyen beruházásba kezdenek hamarosan Hortobágyon: családi lakóparkot építenek a Hortobágy folyó partjára! Ahogy a polgármester, Jakab Ádám bejegyzéséből kiderült, az önkormányzat örömmel fogadta a fejlesztést, hiszen ezzel a lakók és az ideérkezők számára is új lehetőségeket nyithatnak. A tervek szerint 26 családi ház épül majd, ráadásul olyan elrendezésben, hogy az összkép egy leginkább egy egzotikus oázisra hasonlít majd.

Festeni sem lehetne szebbet, olyan lakóparkot terveztek a Hortobágy partjára
Forrás: Facebook / Jakab Ádám

Csütörtökön történt:

Két baleset is történt csütörtök délután Debrecenben, az egyik esetben egy kisteherautó és a 2-es villamos ütközött, a másikban pedig két autó, utóbbinál ráadásul sérültek is voltak.

Fotók a villamosos balesetről:

Képeken a böszörményi úti baleset:

Közben az is kiderült, újra munkához látnak a szakemberek. Kitaláljuk, pont most lesz arra dolgod:

És még ez is:

Ez is érdekelhet:

  • Nagyot nyertek. Ráadásul kicsiből. Egy hajdú-bihari lottózó rakta ki a nagynyertes szelvényeket.
  • Egy apuka osztotta meg, mi történt a családjával Debrecenben. Olyat szólt egy 8 éves fiú a villamoson, hogy egyből a szüleit emlegették...
  • Szakadt Ford Transit vágta haza az egyik debreceni utca nyugalmát. Mondjuk pont volt ott egy kamera. Amit a sofőr ez után kapott...

Sport:

Ne hagyja ki:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu