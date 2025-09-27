Debrecenben építkezik a magyar milliárdos, mi már tudjuk, mit húz fel a Széchenyi utcában! Ebből kevés van a belvárosban

A belvárosban épít új lakóparkot Boros József debreceni üzletember. Azt biztosan tudni lehet, hogy az építkezés hamarosan elindul, és mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások készülnek a Miklós utcán, az Apolló mozi és a kiskörút közötti üres területen. Boros József, az új lakópark megálmodója több részletet megosztott a Miklós utcai lakóparkkal kapcsolatban, illetve elárulta, egy másik beruházás is előkészítés alatt van.

A belvárosi telken épít új lakóparkot Boros József debreceni üzletember

Forrás: Katona Ákos

Új lakópark épül Debrecenben

Boros József elsőként portálunknak árulta el, a Széchenyi utcában is épít egy lakóparkot, a Debreceni Törvényszék közelében. Elmondta, a szóban forgó beruházás közel dupla akkora telken, mintegy 6300 négyzetméteres területen fog megépülni.

Jelenleg a tervezési folyamat zajlik, szóval még pontosan nem lehet tudni, hogy itt hány lakás, ingatlan fog megépülni. Nem akárki tervezné, hanem Bordás Péter építész, akiről sokan tudják, hogy nagyon jó a szakmájában. Talán az idei év végére kiderül, mégis hogyan lehet elképzelni a Széchenyi utcán épülő lakóparkot, aminek a kivitelezése, ha minden a tervek szerint halad, akkor 2026 tavaszán indulna

– mondta a debreceni üzletember.

A Széchenyi utcai új lakópark megálmodója kiemelte, nagy szükség van arra, hogy Debrecen belvárosában több lakópark legyen. Azt, hogy hasonlóan képzeli-e el (dizájn, stílus, lakások kialakítása), mint Miklós utcai lakóparkot, még nem döntötte el.

Innovatívnak gondolom magam, mindig a piac mondja meg, mely irányba érdemes elindulni

– hangsúlyozta.

A Széchenyi utcai lakópark

A Miklós utcai lakóparkkal kapcsolatban már több információ napvilágra került. Gondolunk itt például arra, hogy milyen stílusú lakásokra kell számítani, illetve a látványterveket is láthattuk.

Mindemellett Boros József a négyzetméterárakra is kitért legutóbb. Itt a lakások többnyire 35-55 négyzetméteresek lesznek, de helyet kap néhány penthouse lakás (92 négyzetméteresek) is, amelyekhez nagy terasz dukál.

Egyébként a dizájn leginkább a fiatalokat célozza meg, és az a cél, hogy minden nagyon modern, jó minőségű legyen.

Az épület külső és belső kialakítását teljes egészében megcsináljuk. Sőt, egy gyönyörű park, illetve játszótér is helyet kap az új debreceni lakóparkban, ami mindenképpen egyedülállónak számít a belvárosban

– nyilatkozta.

Ajánljuk még: