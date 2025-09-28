Újabb lakópark épül Debrecenben? A debreceni milliárdos elárulta!

A belvárosban épít új lakóparkot Boros József debreceni üzletember. Azt biztosan tudni lehet, hogy az építkezés hamarosan elindul, és mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások készülnek a Miklós utcán. Boros József, az új lakópark megálmodója elárulta, egy másik beruházás is előkészítés alatt van.

Újabb lakópark épülhet Debrecenben? Boros József nyilatkozott a Haonnak

Forrás: Napló-archív

Hogy pontosan mit és hol épít a debreceni milliárdos, megtudhatod az alábbi cikkből: