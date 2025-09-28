szeptember 28., vasárnap

Összefoglaló

1 órája

Újabb lakópark épül Debrecenben? A debreceni milliárdos elárulta!

Címkék#késelés#debrecen#Széchenyi utca#mentőhelikopter#lakópark#kigyulladt autó#Debreceni VSC#Hadházi Káposztás Napok

Egy másik beruházásáról is beszélt Boros József. Megtudtuk, hol tervez építkezni a Miklós utcai lakópark mellett Debrecenben.

Haon.hu

A belvárosban épít új lakóparkot Boros József debreceni üzletember. Azt biztosan tudni lehet, hogy az építkezés hamarosan elindul, és mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások készülnek a Miklós utcán. Boros József, az új lakópark megálmodója elárulta, egy másik beruházás is előkészítés alatt van.

Újabb lakópark épülhet Debrecenben? Boros József nyilatkozott a Haonnak
Újabb lakópark épülhet Debrecenben? Boros József nyilatkozott a Haonnak
Forrás: Napló-archív

Hogy pontosan mit és hol épít a debreceni milliárdos, megtudhatod az alábbi cikkből:

Fotók a debreceni bevásárlóközpontban kigyulladt autókról

Tűz ütött ki péntek kora este Debrecenben, az egyik bevásárlóközpont első emeleti parkolójában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínről készült fotókat megnézhetitek az alábbi cikkben:

Halálosan megkéseltek egy férfit, Debrecenben tárgyalják az ügyet

Egy halálos késelés ügyében tárgyal a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Gömöri Olivér vezette tanácsa október 2-án. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. Részletek:

Mentőhelikopter szállt le Debrecenben

Az ország 7 régióközpontjában, köztük Debrecenben buzdítottak véradásra a légimentők szeptember 27-én. A Nagyerdei Stadion mellett egész nap várták a régi és új donorokat, ezalatt pedig itt állomásozott a légimentő-helikopter. Akik délután érkeztek, tortát is kaphattak, ugyanis 5. évfordulóját ünnepli a Légimentő-véradás, valamint 10 éve hozták létre a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítványt.

Győzike és roma lagzi a Hadházi Káposztás Napokon

Elképesztő volt a hangulat a főtéren a Hadházi Káposztás Napok szombati napján, és nemcsak a Gáspár házaspár miatt: a rendezvény részeként autentikus roma lagzikat is tartottak, illetve a különféle kísérőprogramok is rengeteg embert vonzottak. A helyszínről rengeteg fotó és több videó is készült, amiket ebben a cikkben nézhettek meg:

Csak kapufáig jutott a DVSC

A keleti rangadó kifejezetten jó első félidőt hozott, de gól nem született. A fordulást követően tovább nyomott a Debreceni VSC, de a meccs végén maradt a 0-0-ás döntetlen. Tudósításunk a meccsről:

