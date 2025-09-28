1 órája
Újabb lakópark épül Debrecenben? A debreceni milliárdos elárulta!
Egy másik beruházásáról is beszélt Boros József. Megtudtuk, hol tervez építkezni a Miklós utcai lakópark mellett Debrecenben.
A belvárosban épít új lakóparkot Boros József debreceni üzletember. Azt biztosan tudni lehet, hogy az építkezés hamarosan elindul, és mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások készülnek a Miklós utcán. Boros József, az új lakópark megálmodója elárulta, egy másik beruházás is előkészítés alatt van.
Debrecenben építkezik a magyar milliárdos, mi már tudjuk, mit húz fel a Széchenyi utcában! Ebből kevés van a belvárosban
Fotók a debreceni bevásárlóközpontban kigyulladt autókról
Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki! - fotókkal!
Halálosan megkéseltek egy férfit, Debrecenben tárgyalják az ügyet
Hátborzongató: halálra késeltek egy férfit, ketten életveszélyesen megsérültek!
Mentőhelikopter szállt le Debrecenben
Mentőhelikopter szállt le a Debreceni Stadion mellett – fotókkal, videóval
Győzike és roma lagzi a Hadházi Káposztás Napokon
Győzike és roma lagzi járatta csúcsra a hangulatot a Hadházi Káposztás Napokon – fotókkal, videókkal!
Csak kapufáig jutott a DVSC
A keleti rangadó kifejezetten jó első félidőt hozott, de gól nem született. A fordulást követően tovább nyomott a Debreceni VSC, de a meccs végén maradt a 0-0-ás döntetlen. Tudósításunk a meccsről:
