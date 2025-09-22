Brutális kutyatámadás Balmazújvároson, az áldozat a sürgősségin, az állat szökésben

Kutyatámadás történt a napokban Balmazújvároson, a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A bejegyzésből kiderül, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogy hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.

Kutyatámadás történt Balmazújvároson, az eb azóta is az utcán kóborol

Forrás: Balmazi Civil Állatvédők/Facebook

Kutyatámadás Balmazújvároson

Balmazújvároson a kutyák közel 30 százaléka nincs oltva, sem chippelve, valamint közel 60 százaléka nincs minden évben oltva a kötelező, veszettség elleni oltással. A megtámadott, pórul járt lakos segíteni szeretett volna egy kóborló kutyán. A kutya frissen nyírt, fajtatiszta kutya, biztos, hogy van gazdája, ellenben nincs chipje, sem érvényes oltása. A sérüléseket elszenvedő lakos talált rá a kis fehér, kóborló, bichon jellegű kutyusra. Chipet olvastunk (volna), de nem volt a kutyában. Telt házunk miatt nem tudtuk a kutyát biztonságba helyezni. A segítő felajánlotta, hogy ideiglenesen elhelyezi a kutyust, amíg meglesz a gazda. Azonban a kutya az emelést követően félelemből többszörösen harapni kezdett. Az áldozat mind a két kézfejét, ujjait többször és mélyen harapta. Ömlött a vér, tehát azonnal irány a sürgősségi!

– olvasható a bejegyzésben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Pedig csak segíteni akart...

A posztban azt is részletezik, mivel jár egy kutyaharapás, főleg akkor, ha az ebnek nincs veszettség elleni oltása (ezt chip híján, nem tudhatják, de ilyenkor feltételezni kell, hogy nincs – a szerk.)

Borzalmas fájdalommal! A harapásokat egyesével megnyitották, hogy rendesen ki tudják takarítani, majd a sérült megkapta a tetanusz injekciót. A segítő szándékú lakosnak hétfőn fel kell vennie egy több oltásból álló, csúnya mellékhatásokkal járó, veszettség elleni emberi védőoltást. Szenvedés, félelem, vér, injekciók tömkelege. Kötözések, mellékhatások. Nyilván a segítő kiesik a munkájából és otthon sem tud 100 százalékig helytállni. Ezt okozza egy kóborló kutya, aki nincs oltva, sem chippelve

– emelik ki.