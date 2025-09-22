2 órája
Brutális kutyatámadás Balmazújvároson, az áldozat a sürgősségin, az állat szökésben
A sürgősségire kellett sietnie az áldozatnak! A napokban kutyatámadás történt Balmazújvároson, azóta a helyeik többször próbálták megfogni az állatott, eddig sikertelenül.
Az állat jelenleg is az utcán kóborol
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Kutyatámadás történt a napokban Balmazújvároson, a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A bejegyzésből kiderül, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogy hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.
Kutyatámadás Balmazújvároson
Balmazújvároson a kutyák közel 30 százaléka nincs oltva, sem chippelve, valamint közel 60 százaléka nincs minden évben oltva a kötelező, veszettség elleni oltással. A megtámadott, pórul járt lakos segíteni szeretett volna egy kóborló kutyán. A kutya frissen nyírt, fajtatiszta kutya, biztos, hogy van gazdája, ellenben nincs chipje, sem érvényes oltása. A sérüléseket elszenvedő lakos talált rá a kis fehér, kóborló, bichon jellegű kutyusra. Chipet olvastunk (volna), de nem volt a kutyában. Telt házunk miatt nem tudtuk a kutyát biztonságba helyezni. A segítő felajánlotta, hogy ideiglenesen elhelyezi a kutyust, amíg meglesz a gazda. Azonban a kutya az emelést követően félelemből többszörösen harapni kezdett. Az áldozat mind a két kézfejét, ujjait többször és mélyen harapta. Ömlött a vér, tehát azonnal irány a sürgősségi!
– olvasható a bejegyzésben.
Pedig csak segíteni akart...
A posztban azt is részletezik, mivel jár egy kutyaharapás, főleg akkor, ha az ebnek nincs veszettség elleni oltása (ezt chip híján, nem tudhatják, de ilyenkor feltételezni kell, hogy nincs – a szerk.)
Borzalmas fájdalommal! A harapásokat egyesével megnyitották, hogy rendesen ki tudják takarítani, majd a sérült megkapta a tetanusz injekciót. A segítő szándékú lakosnak hétfőn fel kell vennie egy több oltásból álló, csúnya mellékhatásokkal járó, veszettség elleni emberi védőoltást. Szenvedés, félelem, vér, injekciók tömkelege. Kötözések, mellékhatások. Nyilván a segítő kiesik a munkájából és otthon sem tud 100 százalékig helytállni. Ezt okozza egy kóborló kutya, aki nincs oltva, sem chippelve
– emelik ki.
Mint írják, Balmazújvároson több éve nem volt már megfelelő ebösszeírás. Éppen ezért a posztban felhívják a figyelmet, tavasszal végre „házról házra járós” ebösszeírás lesz, amin a Balmazi Civil Állatvédők is részt vesznek.
Nemtetszésüket fejezték ki a kommentelők
A bejegyzést követően, 24 óra leforgása alatt rengeteg komment érkezett. Sokan érdeklődnek a kutya felől, illetve többen azt sérelmezik, hogy az eb jelenleg is az utcán (lehet).
Ez a dilettantizmus csúcsa, hogy visszakerült a kiskutya az utcára. Alap, hogy a kutyák és, általában az állatok, semmiről nem tehetnek. Nem bűnösök, nem aljasok, hanem mi, emberek vagyunk minden probléma okozója és forrása. Továbbá hangsúlyoznám, a kutyát be kell fogni és megfelelően ellátni, biztonságba helyezni. Szerencsétlen rémült, zavarodott kis állat. Remélem, a szakértelem és valódi állatvédelem megmenti őt. A sérült jószívű embernek mielőbbi teljes felépülést, a kutyusnak igazi jó gazdit kívánok
– fogalmazta meg véleményét az egyik kommentelő.
A Balmazi Civil Állatvédők a hozzászólásokra reagálva közölték:
Tegyük kicsit tisztába a dolgokat az előző poszttal kapcsoltban, mert mindenki annyira okos, hogy nagyon. A bichon/máltai jellegű nyírt szőrű szuka kutya 3 napja Balmazújvároson kóborol. A kutya nem ver tanyát sehol sem, szinte megállás nélkül csak megy és megy. Mindenhol látták már a városban, a belvárostól kezdve, a városhatáron át, mindenhol megfordult. Annyira fél, hogy ha ember közeledik felé, akkor elrohan. Nem lehet megfogni. A napokban is rengetegen látták a kutyát, de megfogni senki sem tudta. Elhelyezni nem fogjuk tudni továbbra sem, ugyanis nincs hova, de bárkinek szívesen segítünk befogni az állatot
– olvasható a Balmazi Civil Állatvédők Facebook-oldalon.
Portálunk a témával kapcsolatban néhány kérdést feltett az állatvédőknek, de cikkünk megjelenésééig nem érkezett válasz.
A közelmúltban írtunk róla, hogy egy sétáló férfit majdnem halálra marcangolták a harci kutyák, egy életre megnyomorították őt. Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.
Majdnem halálra marcangolták a harci kutyák, egy életre megnyomorították a sétáló férfit
