szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutyatámadás

2 órája

Brutális kutyatámadás Balmazújvároson, az áldozat a sürgősségin, az állat szökésben

Címkék#állatvédők#kutya#harap#áldozat#oltás

A sürgősségire kellett sietnie az áldozatnak! A napokban kutyatámadás történt Balmazújvároson, azóta a helyeik többször próbálták megfogni az állatott, eddig sikertelenül.

Nagy Emese
Brutális kutyatámadás Balmazújvároson, az áldozat a sürgősségin, az állat szökésben

Az állat jelenleg is az utcán kóborol

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Kutyatámadás történt a napokban Balmazújvároson, a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A bejegyzésből kiderül, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogy hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.

kutyatámadás
Kutyatámadás történt Balmazújvároson, az eb azóta is az utcán kóborol
Forrás: Balmazi Civil Állatvédők/Facebook

Kutyatámadás Balmazújvároson

Balmazújvároson a kutyák közel 30 százaléka nincs oltva, sem chippelve, valamint közel 60 százaléka nincs minden évben oltva a kötelező, veszettség elleni oltással. A megtámadott, pórul járt lakos segíteni szeretett volna egy kóborló kutyán. A kutya frissen nyírt, fajtatiszta kutya, biztos, hogy van gazdája, ellenben nincs chipje, sem érvényes oltása. A sérüléseket elszenvedő lakos talált rá a kis fehér, kóborló, bichon jellegű kutyusra. Chipet olvastunk (volna), de nem volt a kutyában. Telt házunk miatt nem tudtuk a kutyát biztonságba helyezni. A segítő felajánlotta, hogy ideiglenesen elhelyezi a kutyust, amíg meglesz a gazda. Azonban a kutya az emelést követően félelemből többszörösen harapni kezdett. Az áldozat mind a két kézfejét, ujjait többször és mélyen harapta. Ömlött a vér, tehát azonnal irány a sürgősségi!

 – olvasható a bejegyzésben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Pedig csak segíteni akart...

A posztban azt is részletezik, mivel jár egy kutyaharapás, főleg akkor, ha az ebnek nincs veszettség elleni oltása (ezt chip híján, nem tudhatják, de ilyenkor feltételezni kell, hogy nincs – a szerk.)

Borzalmas fájdalommal! A harapásokat egyesével megnyitották, hogy rendesen ki tudják takarítani, majd a sérült megkapta a tetanusz injekciót. A segítő szándékú lakosnak hétfőn fel kell vennie egy több oltásból álló, csúnya mellékhatásokkal járó, veszettség elleni emberi védőoltást. Szenvedés, félelem, vér, injekciók tömkelege. Kötözések, mellékhatások. Nyilván a segítő kiesik a munkájából és otthon sem tud 100 százalékig helytállni. Ezt okozza egy kóborló kutya, aki nincs oltva, sem chippelve

 – emelik ki.

Mint írják, Balmazújvároson több éve nem volt már megfelelő ebösszeírás. Éppen ezért a posztban felhívják a figyelmet, tavasszal végre „házról házra járós” ebösszeírás lesz, amin a Balmazi Civil Állatvédők is részt vesznek.

Nemtetszésüket fejezték ki a kommentelők

A bejegyzést követően, 24 óra leforgása alatt rengeteg komment érkezett. Sokan érdeklődnek a kutya felől, illetve többen azt sérelmezik, hogy az eb jelenleg is az utcán (lehet). 

Ez a dilettantizmus csúcsa, hogy visszakerült a kiskutya az utcára. Alap, hogy a kutyák és, általában az állatok, semmiről nem tehetnek. Nem bűnösök, nem aljasok, hanem mi, emberek vagyunk minden probléma okozója és forrása. Továbbá hangsúlyoznám, a kutyát be kell fogni és megfelelően ellátni, biztonságba helyezni. Szerencsétlen rémült, zavarodott kis állat. Remélem, a szakértelem és valódi állatvédelem megmenti őt. A sérült jószívű embernek mielőbbi teljes felépülést, a kutyusnak igazi jó gazdit kívánok

 – fogalmazta meg véleményét az egyik kommentelő.

A Balmazi Civil Állatvédők a hozzászólásokra reagálva közölték: 

Tegyük kicsit tisztába a dolgokat az előző poszttal kapcsoltban, mert mindenki annyira okos, hogy nagyon. A bichon/máltai jellegű nyírt szőrű szuka kutya 3 napja Balmazújvároson kóborol. A kutya nem ver tanyát sehol sem, szinte megállás nélkül csak megy és megy. Mindenhol látták már a városban, a belvárostól kezdve, a városhatáron át, mindenhol megfordult. Annyira fél, hogy ha ember közeledik felé, akkor elrohan. Nem lehet megfogni. A napokban is rengetegen látták a kutyát, de megfogni senki sem tudta. Elhelyezni nem fogjuk tudni továbbra sem, ugyanis nincs hova, de bárkinek szívesen segítünk befogni az állatot

 – olvasható a Balmazi Civil Állatvédők Facebook-oldalon.

Portálunk a témával kapcsolatban néhány kérdést feltett az állatvédőknek, de cikkünk megjelenésééig nem érkezett válasz.

A közelmúltban írtunk róla, hogy egy sétáló férfit majdnem halálra marcangolták a harci kutyák, egy életre megnyomorították őt. Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu