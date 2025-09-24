59 perce
Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban! – a városlakókat már figyelmeztették!
Sok gazda nincs tisztában azzal, hogyan kell kutyát tartani. Utánajártunk, hogy van a balmazújvárosi kutyatámadásban megsérült nő. A Balmazi Civil Állatvédők válaszolt!
Kutyatámadás történt a napokban Balmazújvároson, az eb többször megharapta egy nő kézfejét, akit a támadás után sürgősségin kezeltek – a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A Haonon hosszabban írtunk róla, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.
Így van a balmazújvárosi kutyatámadásban megsérült nő
A kutyatámadás után megkerestük a Balmazi Civil Állatvédőket, akiktől az áldozat állapotáról érdeklődtünk, illetve kíváncsiak voltunk, napokkal a történések után befogták-e az állatot.
A kutyus még mindig nincs meg, nem találtunk arra utaló jelet, hogy bárki is keresné. Folyamatosan mozgásban van, vagy elbújik az emberek elől. Megfogni nem lehet, nagyon gyorsan, futva menekül. Utolsó információink alapján a kutya a Balmazújvárosi Református suli udvarára ment be, a városgazdálkodás ki is vitte az „élvefogó csapdát”, de azóta senki sem látta a kutyust. A támadást elszenvedett helyi lakos jobban van. Sajnos el kellett kezdenie az oltás-sorozatot. Jelenleg táppénzen van. Lelkileg is megviselte a helyzet, nagyon szeretett volna a kutyuson segíteni
– közölték.
A válaszban kiemelték továbbá, a Balmazújvároson elhatalmasodott gazdás – kóborló kutya – probléma megoldása nem az állatvédők lenne. A lakosoknak kötelező lenne betartania a szabályokat: minden kutyában kötelező a chip és évente a veszettség elleni oltás. Továbbá a gazdák feladata lenne a az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti szabály betartása, vagyis
Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról
– idézték.
Jelezzük, ha az utcán kóbor állatot látunk
A Balmazi Civil Állatvédők aláhúzták:
Hatalmas probléma, hogy a lakosság nincs tisztában azzal, hogy kinek, hova lehetne/kellene jelezni a kóbor (gazdátlan) és kóborló (van gazdája) kutyákat. A kóbor és kóborló kutyák helyzetét is a jegyző, valamint a városgazdálkodás felé kellene írásban vagy személyesen jelezni. Ha van lehetőség, akkor néhány információt írni, hol látták és mikor látták, valamint fényképet csatolni. Általában a jegyző/városgazdálkodás helyett a lakosok a különböző Facebook-csoportokba posztolják a kutyát (ha szerencséje van a kutyának, a gazdája látja a posztot) vagy nekünk állatvédőknek szólnak
– osztotta meg.
Rávilágítottak, folyamatosan küzdenek a kóbor kutya probléma ellen.
Hatalmas anyagi forrásokat költünk tömeges ivartalanításra. Ezzel igyekszünk csökkenteni a kidobott, kóbor állatok számát. Ha csökken a felesleges szaporulat, kevesebb felelőtlen ember jut kutyához és ez egyenlő azzal, hogy kevesebb lesz a gazdátlan utcán élő ebek száma. A szegregátumi részekről saját magunk, a saját időnkből, a saját autóinkkal, saját bokszainkkal hordjuk el minden héten a kutyákat Hajdúböszörménybe, a Kincsem Állatkórházba ivartalanítási műtétre, aztán a 10 napos gyógyulási idő után házhoz megyünk kapcsot szedni (a seb kapcsokkal van rögzítve). Úgy érzem, hogy amit csak tehetünk, azt mi 100 százalékig igyekszünk megtenni
– szögezték le.
