Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban! – a városlakókat már figyelmeztették!

Kutyatámadás történt a napokban Balmazújvároson, az eb többször megharapta egy nő kézfejét, akit a támadás után sürgősségin kezeltek – a részletekről a Balmazi Civil Állatvédők számoltak be Facebook-oldalukon. A Haonon hosszabban írtunk róla, feltételezhető, hogy egy gazdás, ápolt, elkóborolt, „bichon jellegű” eb támadt egy jólelkű, állatszerető nőre. A posztban kiemelik, a kutyatámadás Balmazújvároson azért következhetett be, mert a lakosság jó része még mindig nincs tisztában azzal, hogyan kell egy kutyát felelősen tartani. Nem törődnek a következményekkel, és ennek a magatartásnak rettentő veszélyes lehet az eredménye.

Utánajártunk, hogy van a balmazújvárosi kutyatámadásban megsérült nő

Forrás: MW-archív

Így van a balmazújvárosi kutyatámadásban megsérült nő

A kutyatámadás után megkerestük a Balmazi Civil Állatvédőket, akiktől az áldozat állapotáról érdeklődtünk, illetve kíváncsiak voltunk, napokkal a történések után befogták-e az állatot.

A kutyus még mindig nincs meg, nem találtunk arra utaló jelet, hogy bárki is keresné. Folyamatosan mozgásban van, vagy elbújik az emberek elől. Megfogni nem lehet, nagyon gyorsan, futva menekül. Utolsó információink alapján a kutya a Balmazújvárosi Református suli udvarára ment be, a városgazdálkodás ki is vitte az „élvefogó csapdát”, de azóta senki sem látta a kutyust. A támadást elszenvedett helyi lakos jobban van. Sajnos el kellett kezdenie az oltás-sorozatot. Jelenleg táppénzen van. Lelkileg is megviselte a helyzet, nagyon szeretett volna a kutyuson segíteni

– közölték.

A válaszban kiemelték továbbá, a Balmazújvároson elhatalmasodott gazdás – kóborló kutya – probléma megoldása nem az állatvédők lenne. A lakosoknak kötelező lenne betartania a szabályokat: minden kutyában kötelező a chip és évente a veszettség elleni oltás. Továbbá a gazdák feladata lenne a az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti szabály betartása, vagyis

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról

– idézték.