Elszabadultak az indulatok, kutyasétáltatás miatt ugrottak egymásnak a debreceniek

A kutyaugatás szerves része a mindennapi életünknek, egyszerűen nem lehet kikerülni, élhet az ember városban vagy kisebb településen, panelban, társasházban vagy kertes házban, valahol biztosan lesz egy eb, ami ugatással hívja fel magára a figyelmet. Ezt elégelte meg egy debreceni férfi, a bosszúságának pedig hangot is adott.

Tényleg ennyire zavaró a kutyaugatás?

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A férfi a Józsai Csoport! elnevezésű Facebook-csoportban írt egy rövid, ám annál velősebb bejegyzést, amelyben számonkéri a környékbelieket, hogy miért 21:40-kor sétáltatnak kutyát. Mint írta ő sem kezd el olyankor flexelni, éppen ezért érdemes lenne tekintettel lenni egymásra.

A kétmondatos poszt azonban sokkal nagyobb indulatokat váltott ki, mint amire számítani lehetett volna. Nem meglepő módon hamar két táborra szakadt a hozzászólók népes csoportja.

Sokakat zavar a kutya, mások szerint nincs velük baj

Van, aki szerint nem kellene problémázni azon, hogy valaki olyankor sétáltat kutyát, elvégre napközben forgalom van az utcákon, mindössze estére lesz nyugodtabb a helyzet. Más szerint nem is azokkal a kutyákkal van baj, akiket sétáltatnak, hanem azokkal, akik ilyenkor a kerítés mögött „megőrülnek”. Úgy véli, azok az ebek, akik ilyenkor ugatnak, más miatt is ugatnak.

Mi csak babakocsival megyünk el egyes házak előtt mégis ugatnak minket is… baromi idegesítő . Nem a pórázon sétáló kutyákkal van a baj, hanem a kerítés mögötti idegbetegekkel

– jegyezte meg a nő.

Egy másik hozzászólás szerint a probléma legfőképpen azzal van, hogy minden este 9, de inkább 10 óra környékén sétáltat valaki kutyát, amivel minden más ebet ugatásra ösztönöznek, ami miatt hatalmas lesz a hangzavar. Mint írta, szerinte ez nem azért van, mert ilyenkor ér rá a gazdi, hanem azért, mert nem törődik mással. Kiemelte, nekik is van kutyájuk, tisztában vannak azzal, hogy fontos a séta, de azt is tudják, hogy olyan későn nem illik elindulni már.

Akadt még olyan, aki egyetértett a posztolóval, és nem érti azt sem, hogy miért késő este kell egy kertes házban lévő kutyát sétáltatni.

Teszem fel èn is hajnal nègykor kelek ! Vannak rajtam kivül mèg biztos sokan akik mègkorábban kelnek! Legyünk tisztelettel rájuk is!

– olvasható a hozzászólásában.

Gondolom azért mert esetleg akkor ért haza munkából a gazdi, és még a kutya kedvéért vagy mert a kutya rá van szokatva, hogy ne sza...ja össze a kertet, tesznek egy sétát! És senki ne határozza már meg, mert buta és tudatlan, hogy "kertes ház a varázs-szó, ami szükségtelenné teszi a kutyasétáltatást!" Egy kutya azért mert esetleg egész nap kint lehet az udvar egész, vagy csak neki kijelölt részén, már pont elég neki! Nem beszélve a szocializációról, a kutya lefárasztásáról. Hát a lusta embernek biztos elég, de a kutyát is megkérdezte róla?

– írta felháborodottan egy másik kommentelő.