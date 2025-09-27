szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azta!

1 órája

Látványos programok, felejthetetlen hangulat! - így tért vissza a Kutatók Éjszakája Debrecenbe - fotókkal, videóval!

Címkék#debrecen#kutatók éjszakája#debreceni egyetem

A mozivásznon már láthatták, a Kutatók Éjszakáján kezükbe is vehették az érdeklődők a szárazjeget, hogy csak egy példát említsünk. Mutatjuk, hogyan zajlott a Kutatók Éjszakája Debrecenben.

Haon.hu

Színtechnős, földrengés-szimulátor, okostükör, plazmatányér és lézerspirográf – csak néhány azon eszközök közül, amelyeket az érdeklődők megismerhettek a debreceni Agóra Tudományos Élményparkban a Kutatók Éjszakáján, szeptember 26-án. 

Visszatért a Kutatók Éjszakája, számtalan helyszínen zajlottak a programok Debrecenben
Visszatért a Kutatók Éjszakája, számtalan helyszínen zajlottak a programok Debrecenben
Forrás: Katona Ákos

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Hajdú-Biharban is számos intézmény csatlakozott a programhoz, az Agóra mellett többek közt az Atomki, a Déri Múzeum, vagy a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium. A Debreceni Egyetem karain és campusain mintegy 250 programból lehetett válogatni.

A tudományos éjszaka programkavalkádjában több képet is készített fotóriporterünk:

Ilyen volt az idei Kutatók Éjszakája Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu