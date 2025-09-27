Látványos programok, felejthetetlen hangulat! - így tért vissza a Kutatók Éjszakája Debrecenbe - fotókkal, videóval!

Színtechnős, földrengés-szimulátor, okostükör, plazmatányér és lézerspirográf – csak néhány azon eszközök közül, amelyeket az érdeklődők megismerhettek a debreceni Agóra Tudományos Élményparkban a Kutatók Éjszakáján, szeptember 26-án.

Visszatért a Kutatók Éjszakája, számtalan helyszínen zajlottak a programok Debrecenben

Forrás: Katona Ákos

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Hajdú-Biharban is számos intézmény csatlakozott a programhoz, az Agóra mellett többek közt az Atomki, a Déri Múzeum, vagy a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium. A Debreceni Egyetem karain és campusain mintegy 250 programból lehetett válogatni.

