Kutatók Éjszakája 2025

1 órája

Debrecen újra a tudomány fővárosa: közel 200 programmal vár a Kutatók Éjszakája

Számos programmal várják az érdeklődőket Debrecenben. A Debreceni Egyetem és campusai ismét megnyitják kapuikat, ahol látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és különleges programokkal hozzák közelebb a tudomány világát minden korosztályhoz.

Haon.hu

A hagyományokhoz híven a Debreceni Egyetem idén is csatlakozik a tudományos életet népszerűsítő és bemutató Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz. Szeptember 26-án, pénteken több mint 200 rendezvény várja az érdeklődőket az intézmény karain és campusain – olvasható az unideb.hu-n.

A Debreceni Egyetem idén is csatlakozik Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz
Forrás: unideb.hu

18. alkalommal lesz Kutatók Éjszakája a Debreceni Egyetemen

A tudományos programkavalkádot ebben az évben már 18. alkalommal szervezi meg a Debreceni Egyetem (DE) Tudományos Igazgatósága.

A rendezvény célja nem változott a 2005-ös indulás óta: feladata, hogy megismertesse a fiatalokkal a legújabb tudományos eredményeket, és megmutassa, mennyi izgalmat és kihívást jelent a kutatói életpálya.

Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik

– idézte gróf Széchenyi István híres mondatát a Kutatók Éjszakája egyetemi programjait ismertető keddi sajtótájékoztatón Csernoch László.

A rendezvény célja nem változott a 2005-ös indulás óta
Forrás: unideb.hu

A DE tudományos rektorhelyettese hangsúlyozta: az emberben már gyermekkora óta ott rejtőzik a világ megismerésének vágya, az egyetemnek pedig feladata, hogy ezt a vágyat a tudományos élet bemutatásával életben is tartsa.

Éppen ezért az egyetem egyik legfontosabb beiskolázási eseményének is tekinthető a Kutatók Éjszakája, hiszen a rendezvényeken keresztül bemutathatjuk azt az utat, amellyel – ha valaki a felsőoktatásban szeretné folytatni tanulmányait – bárki tovább bővítheti ismereteit, tudását és érdeklődési köreit egyaránt

 – fogalmazott Csernoch László.

A rendezvényt beharangozó sajtótájékoztató helyszíne ezúttal a DE Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Fizikai Intézete volt.

A TTK programjai között a tudományos előadások mellett „színes/szagos/hangos” fizikai, kémiai és biológiai kísérletek bemutatása, de még játszóház is szerepel.

A rendezvény látogatói betekintést nyerhetnek a Fizikai Intézet Villamosmérnöki Tanszék Elektronikai Gyártástechnológiai Laboratóriumába is, amelynek munkáját Battistig Gábor tanszékvezető mutatta be.

A tudományos előadások mellett fizikai, kémiai és biológiai kísérletek, de még játszóház is szerepel a programkínálatban
Forrás: unideb.hu

A Kutatók Éjszakáján idén is különleges programokkal várják az érdeklődőket: lesznek látványos kémiai kísérletek, anatómiai körséta, anyajegyszűrés, életmentési gyakorlat és még táncház is – emelte ki Mándy Zsuzsanna, a DE Tudományos Igazgatóság munkatársa. A részletek között szerepel az is, hogy a laborokban megvalósuló kutatások hogyan hasznosulnak a gyakorlatban, valamint betekintést nyerhetnek a látogatók az űrkutatáshoz kapcsolódó fejlesztésekbe is.

A teljes programról és további részletekről az unideb.hu-n olvashatnak.

A programok a már megszokott módon díjmentesen látogathatóak.

