szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

15°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

36 perce

Két debreceni épület történet ismerhetjük meg

Címkék#kulturális örökség#Kulturális Örökség Nap#Hajdú-Bihar

Színes programokkal várják az érdeklődőket. A Kulturális Örökség Napja rendezvényre országszerte készülnek.

Haon.hu

A Kulturális Örökség Napjai idei rendezvényére 2025. szeptember 20-án és 21-én kerül sor, amikor is a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal két debreceni épületének történetét is megismerhetik az építészet, a kulturális örökségünk iránt érdeklődők – számolt be róla kormanyhivatalok.hu.

A Kulturális Örökség Napja rendezvényre országszerte készülnek
A Kulturális Örökség Napja rendezvényre országszerte készülnek
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mint írják, 20-án szombaton a Piac utca 54. szám alatti, 21-én vasárnap pedig a Kossuth utca 12-14. szám alatti épületben lesz lehetőség részt venni a vezetett épülettörténeti sétákon.

1984-ben Franciaországban Történelmi Műemlékek Nyílt Napja (mely Historic Monuments Open Day néven vált ismertté) címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy azok a műemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és fogadják a kíváncsi látogatókat.

Hazánkban 1999-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma bízta meg az akkori nevén Országos Műemlékvédelmi Hivatal Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát, hogy szervezze meg a rendezvényt. Ez a koordináló munka azóta is folyik, az épületek tulajdonosai, működtetői, kezelői pedig évről-évre vállalják, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetővé tegyék értékes, szép épületeiket, gyűjteményeiket.

Az országszerte megrendezésre kerülő programok elérhetők az esemény hivatalos honlapján.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu