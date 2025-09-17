Két debreceni épület történet ismerhetjük meg

A Kulturális Örökség Napjai idei rendezvényére 2025. szeptember 20-án és 21-én kerül sor, amikor is a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal két debreceni épületének történetét is megismerhetik az építészet, a kulturális örökségünk iránt érdeklődők – számolt be róla kormanyhivatalok.hu.

A Kulturális Örökség Napja rendezvényre országszerte készülnek

Mint írják, 20-án szombaton a Piac utca 54. szám alatti, 21-én vasárnap pedig a Kossuth utca 12-14. szám alatti épületben lesz lehetőség részt venni a vezetett épülettörténeti sétákon.

1984-ben Franciaországban Történelmi Műemlékek Nyílt Napja (mely Historic Monuments Open Day néven vált ismertté) címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy azok a műemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és fogadják a kíváncsi látogatókat.

Hazánkban 1999-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma bízta meg az akkori nevén Országos Műemlékvédelmi Hivatal Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát, hogy szervezze meg a rendezvényt. Ez a koordináló munka azóta is folyik, az épületek tulajdonosai, működtetői, kezelői pedig évről-évre vállalják, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetővé tegyék értékes, szép épületeiket, gyűjteményeiket.

Az országszerte megrendezésre kerülő programok elérhetők az esemény hivatalos honlapján.

