Sokaknak okozott csalódást ez a KRESZ-módosítás – tegyük tisztába, hogy mi fér bele, és mi nem! – fotókkal, videóval
Rengetegen hitték azt, hogy minden motorra jó lesz a B kategóriás jogosítvány. Úgy tűnik, hogy mégse, ezért megnéztük, hogy mi fér bele a kilátásban lévő KRESZ-szabályozásba, és mi nem.
Felvetettük már a kérdést a napokban, hogy vajon bosszúsak lesznek-e az autósok a kilátásban lévő KRESZ-könnyítés miatt? Mint arról már sokat lehet hallani, úgy tűnik, a B kategóriás jogosítvány motorra is érvényes lesz, csak nem úgy, ahogy valószínűleg sokan gondolják. Erről beszámoltunk portálunkon a közelmúltban, és ez óriási érdeklődést váltott ki, így ennek kapcsán elindultunk, hogy tisztába tegyük a kérdést: ha B kategóriás jogsival motort szeretnénk vezetni, mi az ami belefér, és mi az, ami nem?
Sokaknak csalódást okozott a kilátásban lévő KRESZ-könnyítés: nem minden motort lehet vezetni B-s jogsival
Az említett cikkben kifejtettük, hogy az új tervezet szerint az autóra érvényes vezetői engedély kiterjedne a 125 köbcentiméteres motorkerékpárok használatára is, csak nem mindegyikre, és ez okozza a dilemmát.
Rengetegen várták ezt a könnyítést a KRESZ-ben, most mégis sokan koppannak majd
Felkerestük a Máthé Motor és Kerékpár kereskedést Debrecenben, ahol Konyári Péter üzletvezető-helyettes volt segítségünkre abban, hogy képet kapjunk arról, egyáltalán milyen kétkerekűeket lehetne vezetni kilátásban lévő KRESZ-könnyítés szerint B kategóriás jogosítvánnyal. Továbbá, ha valaki kipróbálná a motorozást, akkor mennyi pénzt kellene rááldoznia.
Tehát, akkor mi is fér bele? Konyári Péter kifejtette, a kilátásban lévő szabályozás alá tartoznak majd a 125 köbcentis motorok, amelyek jellemzően 11 kW-s, maximum 15 lóerős, 125 köbcentit nem meghaladó hengerűrtartalmú motorok lehetnek, hagyományos motorkerékpárok és robogók is. Utóbbiak sajátossága az automataváltó, ezért nagyban eltérnek a hagyományos kialakítású 125-ös motoroktól.
Úgy általában elmondható a 125 köbcentis motorokról, robogókról, hogy leginkább azért városban érzik jól magukat ezzel a 10 lóerő környéki teljesítménnyel. Ez körülbelül egy olyan 90-110 km/óra körüli végsebességet eredményez, ami azt jelenti, hogy 80-90-es maximum utazósebességet tudunk velük tartani. Ezeket főutakra nem, inkább városi közlekedésre szoktuk javasolni. Kényelmesen tud 50-60-nal, és ha esetleg a forgalom és a szabályok is engedik, akkor e fölé menni
– részletezte az üzletvezető-helyettes.
Nagyon sokakat foglalkoztathat a kérdés, hogy vajon mennyi pénzt kell kiadni ahhoz, hogy átüljön az ember az autóból egy robogóra. Konyári Péter szerint
ez a „nullák háborúja”, vagyis nagyban függ attól, hogy éppen kínai, japán vagy európai gyártmányt szemel ki magának az érdeklődő. Az viszont meglátása szerint kedvező, hogy ezeknek a motoroknak a szerény menetteljesítménye jó hatást gyakorol a fenntartási költségekre, és ez mind a szervizelés, minden pedig az alkatrészek oldalán is megjelenik. Mint elmondta, bő tízezer forint környéki szervízköltséggel kell számolni alkalmanként a motorkereskedésükben.
Jellemzően egyébként (regisztrációs adóval együtt) durván 800 ezer forinttól indulnak az árak, de közel másfél millióért megkaphatja az ember az easy rider-élményt is – merthogy nem csak a klasszikus értelemben vett robogók 125 köbcentisek, és felelnek meg a kilátásban lévő kritériumoknak.
Persze, attól eltekintve, hogy megvettük a motort, még nem értünk teljesen a végére: szükség van bukósisakra, motoros dzsekire és kesztyűre is. Ha veszünk egy alap 20 ezer forintos nyitott robogós sisakot, hozzátársítunk még mondjuk egy könnyű, kényelmes, nyári, szellős, hálós motoros dzsekit, szűk 45 ezer forintért például, itt innen indulunk körülbelül a dzsekikkel, és ehhez még nézünk egy 10 ezer forintos kesztyűt, akkor viszonylag alacsony költségvetéssel egy alap biztonsági vértezetünk már van
– számolt Konyári Péter.
A motoros cuccokba betekintést kaphatsz galériánkból:
Kiderítettük, milyen motorokat lehetne vezetni a KRESZ könnyítésévelFotók: Katona Ákos
Hogy pontosan milyen motorokat is láttunk, milyen specifikációkkal, és hogy néz ki egy motoros kezdőszett, az alábbi videóban fejtjük ki, amit érdemes végignézni, mert rengeteg olyan információ hangzik el, ami egyrészt érinti a pénztárcánkat, másrészt pedig nélkülözhetetlen szerepet játszik a biztonságos közlekedésben is.
