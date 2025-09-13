Sokaknak okozott csalódást ez a KRESZ-módosítás – tegyük tisztába, hogy mi fér bele, és mi nem! – fotókkal, videóval

Felvetettük már a kérdést a napokban, hogy vajon bosszúsak lesznek-e az autósok a kilátásban lévő KRESZ-könnyítés miatt? Mint arról már sokat lehet hallani, úgy tűnik, a B kategóriás jogosítvány motorra is érvényes lesz, csak nem úgy, ahogy valószínűleg sokan gondolják. Erről beszámoltunk portálunkon a közelmúltban, és ez óriási érdeklődést váltott ki, így ennek kapcsán elindultunk, hogy tisztába tegyük a kérdést: ha B kategóriás jogsival motort szeretnénk vezetni, mi az ami belefér, és mi az, ami nem?

Konyári Péter igazított el a kérédsben, milyen kétkerekűeket lehetne vezetni kilátásban lévő KRESZ-könnyítés szerint B kategóriás jogosítvánnyal

Fotó: Katona Ákos

Sokaknak csalódást okozott a kilátásban lévő KRESZ-könnyítés: nem minden motort lehet vezetni B-s jogsival

Az említett cikkben kifejtettük, hogy az új tervezet szerint az autóra érvényes vezetői engedély kiterjedne a 125 köbcentiméteres motorkerékpárok használatára is, csak nem mindegyikre, és ez okozza a dilemmát.