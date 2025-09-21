szeptember 21., vasárnap

Változások

1 órája

Sokan messiásként várnak erre a KRESZ-módosításra, de nem mindenki lesz tőle boldog

Címkék#KRESZ#sebességhatár#autópálya

A tervezett autópályasebességhatár-emelés vegyes érzelmeket vált ki a közlekedési szakemberekből. Az új KRESZ részeként konzultáció indul a magyarok véleményéről a 140 km/órás limitről is.

Biró Soma

Lázár János építési és közlekedési miniszter szeptemberben jelentette be, hogy egyes autópályaszakaszokon 130-ról 140 kilométer per órára emelnék a megengedett sebességet. Az új KRESZ 2026 szeptemberében léphet életbe, de előtte nemzeti konzultációt indítanak a témáról. A sebességhatárral kapcsolatos változásokról Horváth László gépjárművezető szakoktatót kérdeztük.

KRESZ, Lázár János, autópálya, sebesség, sebességhatár
Nagy változás jöhet egyes autópályaszakaszokon az új KRESZ bevezetésével
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Vegyes érzelmek a KRESZ-módosítás kapcsán

Horváth László elmondta, hogy a tervezett sebességhatár emelés vegyes érzelmeket váltott ki belőle. Szerinte a modern járművek technikai képességei alapján nem jelentene problémát a magasabb sebesség.

Ezek a mostani autók már nyilván úgy készültek, hogy ezeknek nem gond 140-150-170 km/óra, hogy ezt elérjék, és akkor is gazdaságosan tudnak működni 

– magyarázta a szakértő.

Ugyanakkor aggályait is kifejtette a tervezett változással kapcsolatban. A legnagyobb probléma szerinte az emberek hozzáállása és a közlekedési morál.

Ha az emberek helyén tudnák kezelni ezeket a sebességhatárokat, akkor ezzel teljesen egyet tudnék érteni

 – mondta. Azonban az a tapasztalata, hogy a sofőrök gyakran túllépik a megengedett sebességet, és ez a helyzet a limit emelésével csak rosszabbodhat.

Baleseti kockázatok növekedése

Lázár János elmondta a tervezett változtatásokkal kapcsolatban, hogy a magyar sztrádákon 140-150 km/óra az átlagsebesség a 130 km/órás határ ellenére. Horváth László különösen aggasztónak tartja, hogy ha a jelenlegi 130-as határt sem tartják be a vezetők, mi történhet 140 km/órás limit esetén.

Ha most ugye 130 a megengedett legnagyobb sebesség, és így is többen mennek, akkor hogyha 140 lesz, akkor mennyivel fognak itt menni az emberek? 180-nal?

 – mondta.

Horváth László arra is felhívta a figyelmet, hogy a magasabb sebességnél bekövetkező balesetek súlyossága drámaian megnövekszik. – Tegyük hozzá, hogy azért egy 130-nál történő baleset, vagy 170-nél történő, az borzasztó tragédia, tehát már ott a sebességek összeadódnak, és azt nincsen ember, aki kivédje – figyelmeztetett.

Nemzetközi összehasonlítás és a hazai helyzet

Lázár János a korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „a magyarok nem vezetnek úgy, mint a németek". Horváth László egyetértett ezzel a megállapítással, szerinte valóban rosszabbul vezetünk német autóstársainknál.

A mai rohanó világban mindenki azt akarja, hogy ő érjen oda először

 – jellemezte a hazai közlekedési kultúrát. A szakoktató szerint probléma az is, hogy egyesek inkább kifizetik a bírságot, ha az üzleti haszon meghaladja a büntetés összegét, mert mondjuk a vállalkozásuk miatt hajtottak gyorsabban.

Magyarországon 2024-ben 489-en vesztették életüket közúti balesetekben az előzetes adatok szerint, ami 3,6 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A miniszter szerint a 130 km/órás általános korlátozást megtartanák és csak egyes szakaszokon növelnék a sebességhatárt.

Konzultáció a jövő évi KRESZ-ről

A tervezett változásokról nemzeti konzultáció indul, amelyben minden állampolgár elmondhatja véleményét. Horváth László viszont egy csöppet szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a lakosság véleményét mennyire veszik majd figyelembe a döntéshozók.

Lehet, hogy megszólítanak mindenkit, mint ahogy most az adózással kapcsolatban is ki akarják kérni az emberek véleményét, de a kérdés, hogy mi fog változni? Mennyire veszik figyelembe?

 – mondta a szakoktató.

Az új KRESZ 2026 szeptemberére van betervezve, addig pedig több körben zajlanak az egyeztetések. A sebességhatárok mellett számos más közlekedési szabály is változhat, köztük a kerékpárosok és elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások.

Horváth László arra is rámutatott, hogy az autópályákon sokszor útterelések, építkezések és javítások nehezítik a biztonságos közlekedést. A sofőrök pedig gyakran a sebességmérő kapuknál lassítanak, közöttük viszont „iszonyú gyorsasággal" haladnak.

A szakoktató szerint a megoldás nem csak a szabályozásban, hanem a gondolkodásmód megváltoztatásában rejlik. Hangsúlyozta, hogy helyén kell kezelni a sebességhatárokat, és szabálytisztelőnek kell lenni a közlekedésben – így védhetjük meg egymást.

 

Valahogy itt a közlekedési morállal kellene kezdeni valamit

 – összegezte gondolatait Horváth László.

