46 perce
Díjakat is hozott a miniszter a debreceni tanévnyitóra, listán az iskola kitüntetettjei – fotókkal, videóval
Egy OCR-pályát is átadtak a honvéd iskolában. A Kratochvil évnyitóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, mekkora a túljelentkezés a kadétképzésre.
Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 1-én, hétfőn a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tornacsarnokában. Az eseményen Fekete András alezredes, az intézmény igazgatója beszédében felelevenítette, az iskola valójában nem szeptember elsejével indult, hiszen a nyár sem telt feladatok nélkül. Míg a növendékek a honvédelmi táborokban öregbítették az iskola jó hírnevét, és vitorlázó, ejtőernyős, búvár, elit challenge mentorként vettek részt, a debreceni laktanya területén azon dolgoztak, hogy egy esztétikusabb és kulturáltabb iskolai környezet biztosítsa a sikeres felkészülést.
Mint az intézményvezető mondta, az iskola országosan is egyedülálló környezete nemcsak az infrastruktúra fejlesztésében, hanem az oktatótestület és a Magyar Honvédség alakulataiban szolgáló katonák munkájában, valamint a fenntartó Honvédelmi Minisztérium támogatásában és a tanulókat megillető ösztöndíjrendszerben is megnyilvánul. Úgy véli, a növendékek kivételezett kadétjai a honvédelmi programnak. Arra kérte a tanulókat, legyenek a magyar társadalom példaképei, és váljanak a honvédség gerincévé a jövőben, akik tisztként majd átveszik a stafétabotot a parancsnoki gárdától.
Kratochvilosnak lenni, az jelent valamit, hiszen nem csak a magyar közoktatásban tartják számon az intézményt: folyamatosan építjük a nemzetközi kapcsolatrendszert. Tavaly egy nemzetközi konferenciát szerveztünk honvédelmi témában, és ezt az utat folytatni fogjuk idén is, feltéve Debrecent és a hazafias honvédelmi nevelést a nemzetközi ifjúsági oktatás térképére
– fogalmazott Fekete András.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Kiemelt teljesítményt nyújtanak a kratochvilosok
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere felvázolta, az augusztus 20-ai ünnep során a fővárosi légiparádé mellett számos helyszínen megmutatkoztak a katonasági járművek, ami szerinte hűen tükrözi a honvédség látványos fejlődését. Hozzáfűzte, ez nemcsak az eszközpark, hanem a belépő fiatalok tekintetében is látszik, hiszen a toborzási számok önmagukért beszélnek mind a hivatásos, mind a tartalékos állományt tekintve.
Mint mondta, a magyar honvédség ismét azzal az ambícióval lép elő, hogy a társadalom központi szereplője legyen, és olyan életpályát és jövőt kínál, amelyhez érdemes csatlakozni egy rendkívül fontos küldetés keretén belül.
A miniszter arról is beszámolt, a hozzá beérkező visszajelzések alapján a kratochvilesek a legjobban teljesítők között állnak a tiszti hallgatók között is, amiért szerinte elismerés jár. Észrevétele alapján a debreceni intézményből ambíció és lelkesedés indul új nagy utakra.
Tudnunk kell, hogy kiért és miért szolgálunk. Ezer évnyi, számos egymást követő generáció lánca olyan sorsközösséget alkotott, amelynek mi a védelmére szövetkezünk. Az a feladatunk, hogy a magyar emberek vagyonát, kultúráját, nyelvét, identitását, jövőjét megvédjük, és fegyveres erőkként fellépve a magyar emberek előtt és helyett a veszély irányába induljunk
– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki úgy véli, katonának lenni a legszebb hivatás, jó katonának lenni pedig a legnehezebb emberi feladat. A miniszter fontos feladatnak nevezte a honvédelem utánpótlását, egyúttal megjegyezte, szerencsére a kadét helyekre országosan négyszeres a túljelentkezés.
Egyre népszerűbb életpálya a katonaság
– Ebben az évben 483 növendék vesz részt a képzésben, de folyamatosan nő a kadétprogramhoz csatlakozó iskolák száma is. A tavalyi 150 intézményhez képest idén 172 csatlakozott ahhoz a rendszerhez, melynek keretében önkéntes jelentkezések alapján osztályok egésze vehet rész az elméleti és gyakorlati oktatásban – fejtette ki.
Megemlítette, már évek óta egyre több iskolában kezdték meg a honvédelem mint tantárgy kötelező oktatását a fiatalok számára, így mára 400 iskola vesz részt a programban. A 36 órás tantárgy egészségügyi, életmentési, túlélési táborozási ismeretekkel vértezi fel a tanulókat, ahol tereptani oktatással, laktanya látogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténeti programokkal és küzdősportokkal is ismerkedhetnek a diákok. A miniszter szót ejtett a Hadapród Programról is, amely a legfiatalabbakat célozza önkéntes alapon azzal, hogy ismerkedjenek a honvédelem küldetésével, ez a projekt 30 általános iskolában indult el idáig.
A beszédeket követően a miniszter elismeréseket adott át az intézmény személyi állományának, majd átadta a frissen elkészült Lézerfegyveres szimulációs termet, valamint az OCR-pályát és Közösségi Teret is, ahol a kadétok bemutatót tartottak az akadálypályán.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf díjat adományozott:
- beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő szolgálata, valamint szakmai érdemei elismeréséül a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát Kocsis Gáborné honvédelmi alkalmazottnak,
- a Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát 30 év szolgálatért Toka Zsolt századosnak,
- az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel I. fokozatát 30 év után Gulyás Zsolt törzszászlósnak,
- a honvédelem fejlesztése, a haza védelmének erősítése érdekében végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréséül Honvédségért Oklevelet adományozott 10 év után Böjthéné Urbin Eleonóra, Rózsáné Nagy Mónika és Vastag György honvédelmi alkalmazottaknak.
Tanévnyitó a KratochvilbanFotók: Katona Ákos
Videón a diákok bemutatója:
Szeptember 1-én valamennyi debreceni iskolában elindult a tanév, az erről szóló írásunk itt olvasható:
A tanároknak béremelést, a diákoknak lehetőségeket hoz az új tanév – fotókon a Beregszásziban tartott városi ünnepség
Ismét becsengettek: a diákok az iskolába, a nagy forgalom az utakra tért vissza Debrecenben – fotókkal
Ajánljuk még:
Lebuktatták a piszkosan játszó hajdú-bihari gyógyászt – úgy csalták csapdába, hogy nem sejtett semmit