Díjakat is hozott a miniszter a debreceni tanévnyitóra, listán az iskola kitüntetettjei – fotókkal, videóval

Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 1-én, hétfőn a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tornacsarnokában. Az eseményen Fekete András alezredes, az intézmény igazgatója beszédében felelevenítette, az iskola valójában nem szeptember elsejével indult, hiszen a nyár sem telt feladatok nélkül. Míg a növendékek a honvédelmi táborokban öregbítették az iskola jó hírnevét, és vitorlázó, ejtőernyős, búvár, elit challenge mentorként vettek részt, a debreceni laktanya területén azon dolgoztak, hogy egy esztétikusabb és kulturáltabb iskolai környezet biztosítsa a sikeres felkészülést.

Bemutatót tartottak a kadétok a Kratochvil frissen táadott OCR-pályáján is

Fotó: Katona Ákos

Mint az intézményvezető mondta, az iskola országosan is egyedülálló környezete nemcsak az infrastruktúra fejlesztésében, hanem az oktatótestület és a Magyar Honvédség alakulataiban szolgáló katonák munkájában, valamint a fenntartó Honvédelmi Minisztérium támogatásában és a tanulókat megillető ösztöndíjrendszerben is megnyilvánul. Úgy véli, a növendékek kivételezett kadétjai a honvédelmi programnak. Arra kérte a tanulókat, legyenek a magyar társadalom példaképei, és váljanak a honvédség gerincévé a jövőben, akik tisztként majd átveszik a stafétabotot a parancsnoki gárdától.

Kratochvilosnak lenni, az jelent valamit, hiszen nem csak a magyar közoktatásban tartják számon az intézményt: folyamatosan építjük a nemzetközi kapcsolatrendszert. Tavaly egy nemzetközi konferenciát szerveztünk honvédelmi témában, és ezt az utat folytatni fogjuk idén is, feltéve Debrecent és a hazafias honvédelmi nevelést a nemzetközi ifjúsági oktatás térképére

– fogalmazott Fekete András.

Fekete András alezredes, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója

Forrás: Katona Ákos

Kiemelt teljesítményt nyújtanak a kratochvilosok

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere felvázolta, az augusztus 20-ai ünnep során a fővárosi légiparádé mellett számos helyszínen megmutatkoztak a katonasági járművek, ami szerinte hűen tükrözi a honvédség látványos fejlődését. Hozzáfűzte, ez nemcsak az eszközpark, hanem a belépő fiatalok tekintetében is látszik, hiszen a toborzási számok önmagukért beszélnek mind a hivatásos, mind a tartalékos állományt tekintve.

Mint mondta, a magyar honvédség ismét azzal az ambícióval lép elő, hogy a társadalom központi szereplője legyen, és olyan életpályát és jövőt kínál, amelyhez érdemes csatlakozni egy rendkívül fontos küldetés keretén belül.

A miniszter arról is beszámolt, a hozzá beérkező visszajelzések alapján a kratochvilesek a legjobban teljesítők között állnak a tiszti hallgatók között is, amiért szerinte elismerés jár. Észrevétele alapján a debreceni intézményből ambíció és lelkesedés indul új nagy utakra.

Tudnunk kell, hogy kiért és miért szolgálunk. Ezer évnyi, számos egymást követő generáció lánca olyan sorsközösséget alkotott, amelynek mi a védelmére szövetkezünk. Az a feladatunk, hogy a magyar emberek vagyonát, kultúráját, nyelvét, identitását, jövőjét megvédjük, és fegyveres erőkként fellépve a magyar emberek előtt és helyett a veszély irányába induljunk

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki úgy véli, katonának lenni a legszebb hivatás, jó katonának lenni pedig a legnehezebb emberi feladat. A miniszter fontos feladatnak nevezte a honvédelem utánpótlását, egyúttal megjegyezte, szerencsére a kadét helyekre országosan négyszeres a túljelentkezés.