Kadétképzés

46 perce

Díjakat is hozott a miniszter a debreceni tanévnyitóra, listán az iskola kitüntetettjei – fotókkal, videóval

Egy OCR-pályát is átadtak a honvéd iskolában. A Kratochvil évnyitóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, mekkora a túljelentkezés a kadétképzésre.

Hajnal László

Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 1-én, hétfőn a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tornacsarnokában. Az eseményen Fekete András alezredes, az intézmény igazgatója beszédében felelevenítette, az iskola valójában nem szeptember elsejével indult, hiszen a nyár sem telt feladatok nélkül. Míg a növendékek a honvédelmi táborokban öregbítették az iskola jó hírnevét, és vitorlázó, ejtőernyős, búvár, elit challenge mentorként vettek részt, a debreceni laktanya területén azon dolgoztak, hogy egy esztétikusabb és kulturáltabb iskolai környezet biztosítsa a sikeres felkészülést.

20250901_Kratochvill évnyitó_KÁ_HBN (46)
Bemutatót tartottak a kadétok a Kratochvil frissen táadott OCR-pályáján is
Fotó: Katona Ákos

Mint az intézményvezető mondta, az iskola országosan is egyedülálló környezete nemcsak az infrastruktúra fejlesztésében, hanem az oktatótestület és a Magyar Honvédség alakulataiban szolgáló katonák munkájában, valamint a fenntartó Honvédelmi Minisztérium támogatásában és a tanulókat megillető ösztöndíjrendszerben is megnyilvánul. Úgy véli, a növendékek kivételezett kadétjai a honvédelmi programnak. Arra kérte a tanulókat, legyenek a magyar társadalom példaképei, és váljanak a honvédség gerincévé a jövőben, akik tisztként majd átveszik a stafétabotot a parancsnoki gárdától.

Kratochvilosnak lenni, az jelent valamit, hiszen nem csak a magyar közoktatásban tartják számon az intézményt: folyamatosan építjük a nemzetközi kapcsolatrendszert. Tavaly egy nemzetközi konferenciát szerveztünk honvédelmi témában, és ezt az utat folytatni fogjuk idén is, feltéve Debrecent és a hazafias honvédelmi nevelést a nemzetközi ifjúsági oktatás térképére

 – fogalmazott  Fekete András.

20250901_Kratochvill évnyitó_KÁ_HBN (14)
Fekete András alezredes, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója
Forrás: Katona Ákos

Kiemelt teljesítményt nyújtanak a kratochvilosok

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere felvázolta, az augusztus 20-ai ünnep során a fővárosi légiparádé mellett számos helyszínen megmutatkoztak a katonasági járművek, ami szerinte hűen tükrözi  a honvédség látványos fejlődését. Hozzáfűzte, ez nemcsak az eszközpark, hanem a belépő fiatalok tekintetében is látszik, hiszen a toborzási számok önmagukért beszélnek mind a hivatásos, mind a tartalékos állományt tekintve.

 Mint mondta, a magyar honvédség ismét azzal az ambícióval lép elő, hogy a társadalom központi szereplője legyen,  és olyan életpályát és jövőt kínál, amelyhez érdemes csatlakozni egy rendkívül fontos küldetés keretén belül.

 A miniszter arról is beszámolt, a hozzá beérkező visszajelzések alapján a kratochvilesek a legjobban teljesítők között állnak a tiszti hallgatók között is, amiért szerinte elismerés jár. Észrevétele alapján a debreceni intézményből ambíció és lelkesedés indul új nagy utakra.

Tudnunk kell, hogy kiért és miért szolgálunk. Ezer évnyi, számos egymást követő generáció lánca olyan sorsközösséget alkotott, amelynek mi a védelmére szövetkezünk. Az a feladatunk, hogy a magyar emberek vagyonát, kultúráját, nyelvét, identitását, jövőjét megvédjük, és fegyveres erőkként fellépve a magyar emberek előtt és helyett a veszély irányába induljunk

 – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki úgy véli, katonának lenni a legszebb hivatás, jó katonának lenni pedig a legnehezebb emberi feladat. A miniszter fontos feladatnak nevezte a honvédelem utánpótlását, egyúttal megjegyezte, szerencsére a kadét helyekre országosan négyszeres a túljelentkezés.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere
Forrás: Katona Ákos

Egyre népszerűbb életpálya a katonaság

– Ebben az évben 483 növendék vesz részt a képzésben, de folyamatosan nő a kadétprogramhoz csatlakozó iskolák száma is. A tavalyi 150 intézményhez képest idén 172 csatlakozott ahhoz a rendszerhez, melynek keretében önkéntes jelentkezések alapján osztályok egésze vehet rész az elméleti és gyakorlati oktatásban – fejtette ki. 

Megemlítette, már évek óta egyre több iskolában kezdték meg a honvédelem mint tantárgy kötelező oktatását a fiatalok számára, így mára 400 iskola vesz részt a programban. A 36 órás tantárgy egészségügyi, életmentési, túlélési táborozási ismeretekkel vértezi fel a tanulókat, ahol tereptani oktatással, laktanya látogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténeti programokkal és küzdősportokkal is ismerkedhetnek a diákok. A miniszter szót ejtett a Hadapród Programról is, amely a legfiatalabbakat célozza önkéntes alapon azzal, hogy ismerkedjenek a honvédelem küldetésével, ez a projekt 30 általános iskolában indult el idáig.

A beszédeket követően a miniszter elismeréseket adott át az intézmény személyi állományának, majd átadta a frissen elkészült Lézerfegyveres szimulációs termet, valamint az OCR-pályát és Közösségi Teret is, ahol a kadétok bemutatót tartottak az akadálypályán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf díjat adományozott:

- beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő szolgálata, valamint szakmai érdemei elismeréséül a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát Kocsis Gáborné honvédelmi alkalmazottnak,

- a Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát 30 év szolgálatért Toka Zsolt századosnak,

- az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel I. fokozatát 30 év után Gulyás Zsolt törzszászlósnak,

- a honvédelem fejlesztése, a haza védelmének erősítése érdekében végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréséül Honvédségért Oklevelet adományozott 10 év után Böjthéné Urbin Eleonóra, Rózsáné Nagy Mónika és Vastag György honvédelmi alkalmazottaknak.

Tanévnyitó a Kratochvilban

Fotók: Katona Ákos

Videón a diákok bemutatója:

Szeptember 1-én valamennyi debreceni iskolában elindult a tanév, az erről szóló írásunk itt olvasható:

Ajánljuk még:

 

 

