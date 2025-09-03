Egyedülálló korszerűsítést végeznek Debrecenben, rengeteget spórol a város

Debrecen város önkormányzata folytatja a közvilágítási hálózat korszerűsítését. A VIII. ütemben is vezérelhető, LED technológiás lámpatesteket szerelnek fel a város több pontján is - közölte Facebook-oldalán Katona Erzsébet önkormányzati képviselő.

Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben

Mint írja, többek között a Vezér, Szabó Kálmán, Károli Gáspár, Szabó Lőrinc, Láhner utcákon, valamint a Monostorpályi úton és a Bem téren is kicserélik a lámpatesteket.

Hozzátette, a kivitelezési munkálatok 2025. augusztus 27.-én kezdődtek meg a Károli Gáspár utca és Vezér utca csomópontjától a Böszörményi út irányába. Kiemelte, az időjárástól függően várhatóan október végéig tartó kivitelezés során 542 darab lámpatestet cserélnek le a közvilágítási oszlopokon. A város közútjain közlekedő járművek lehető legkisebb munkahelyi korlátozása mellett a kivitelezési munkálatokat a reggeli és délutáni csúcsidőszakokon kívül végzik.

Rengeteget spórol Debrecen a közvilágítás korszerűsítésével

Katona Erzsébet hangsúlyozta, a közvilágítás korszerűsítés VIII. ütemében a lecserélt közvilágítási lámpatestek beépített teljesítménye 29 kW-tal csökken, amely éves szinten 116 ezer kWh teljesítmény megtakarítást és közel 25 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményez.

Az eddig elkészült hét ütemben a közutakon, közterületeken 5 ezer 158 darab régi, korszerűtlen közvilágítási lámpatest lett lecserélve korszerű, energiatakarékos lámpatestre, ami közel 417 kW-al csökkentette a lámpatestek összteljesítményét a korszerűsítés kezdetén meglévő mintegy 2084 kW összteljesítményhez képest, így ez évente 1,67 millió kWh fogyasztáscsökkenést és 367 tonna szén-dioxid kibocsájtás csökkenést eredményezett

- részletezte a képviselő.

Az energiamegtakarítás mintegy 670 átlagos családi ház éves fogyasztásának felel meg, figyelembe véve az átlag 2500 kWh/év villamosenergia fogyasztás értéket.

