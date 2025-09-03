szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

23 perce

Egyedülálló korszerűsítést végeznek Debrecenben, rengeteget spórol a város

Címkék#debrecen#közvilágítás#korszerűsítés

A munkálatok várhatóan október végéig tartanak. Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben.

Haon.hu

Debrecen város önkormányzata folytatja a közvilágítási hálózat korszerűsítését. A VIII. ütemben is vezérelhető, LED technológiás lámpatesteket szerelnek fel a város több pontján is - közölte Facebook-oldalán Katona Erzsébet önkormányzati képviselő.

Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben
Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése Debrecenben
Forrás: Facebook/Katona Erzsébet

Mint írja, többek között a Vezér, Szabó Kálmán, Károli Gáspár, Szabó Lőrinc, Láhner utcákon, valamint a Monostorpályi úton és a Bem téren is kicserélik a lámpatesteket.

Hozzátette, a kivitelezési munkálatok 2025. augusztus 27.-én kezdődtek meg a Károli Gáspár utca és Vezér utca csomópontjától a Böszörményi út irányába. Kiemelte, az időjárástól függően várhatóan október végéig tartó kivitelezés során 542 darab lámpatestet cserélnek le a közvilágítási oszlopokon. A város közútjain közlekedő járművek lehető legkisebb munkahelyi korlátozása mellett a kivitelezési munkálatokat a reggeli és délutáni csúcsidőszakokon kívül végzik.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Rengeteget spórol Debrecen a közvilágítás korszerűsítésével

Katona Erzsébet hangsúlyozta, a közvilágítás korszerűsítés VIII. ütemében a lecserélt közvilágítási lámpatestek beépített teljesítménye 29 kW-tal csökken, amely éves szinten 116 ezer kWh teljesítmény megtakarítást és közel 25 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményez.

Az eddig elkészült hét ütemben a közutakon, közterületeken 5 ezer 158 darab régi, korszerűtlen közvilágítási lámpatest lett lecserélve korszerű, energiatakarékos lámpatestre, ami közel 417 kW-al csökkentette a lámpatestek összteljesítményét a korszerűsítés kezdetén meglévő mintegy 2084 kW összteljesítményhez képest, így ez évente 1,67 millió kWh fogyasztáscsökkenést és 367 tonna szén-dioxid kibocsájtás csökkenést eredményezett

- részletezte a képviselő. 
Az energiamegtakarítás mintegy 670 átlagos családi ház éves fogyasztásának felel meg, figyelembe véve az átlag 2500 kWh/év villamosenergia fogyasztás értéket.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu