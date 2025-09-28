Új pályázatok, költségvetési módosítás és díjak – ismét ülésezett a vármegye közgyűlése

Véget ért a nyári szünet, pénteken ismét összeült Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának közgyűlése. A képviselők több fontos kérdésben is határoztak, köztük a 2025-ös költségvetés módosításáról, pályázat benyújtásáról és új projektpartnerről – olvasható a hbmo.hu-n.

Ismét összeült Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának közgyűlése

Miről döntött még a közgyűlés?

Szeptember 26-án a testület jóváhagyta Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítását. Döntés született a „Europe Direct Hajdú-Bihar” című pályázat benyújtásáról, valamint a „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” elnevezésű projektet megvalósító konzorcium bővítéséről is.

A közgyűlés zárt ülésen tárgyalta a vármegyei kitüntető díjak 2025. évi adományozásának kérdését.

