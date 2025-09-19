1 órája
Két belvárosi ingatlant bocsáthat árverésre Debrecen önkormányzata
Az egyik ház a kiskörút mentén található, míg a másik a Kossuth utcán, a rendőrkapitányság közelében. Az állapotukat tekintve szinte biztos, hogy új épületeket fognak felhúzni helyettük, ha a közgyűlésen megszavazzák az elárverezésüket.
Két ingatlan árverésen történő értékesítéséről dönthet soron következő ülésén a debreceni képviselő-testület. Ez derül ki a frissen közzétett közgyűlési előterjesztésekből. Az egyik napirendi pontban a Kossuth utca 26. szám alatt található telek szerepel, melyen az előterjesztés szövege alapján három épület található, melyek jelenlegi formájukat az 1940-es években nyerték el. Gyakorlatilag a Kossuth és a Burgundia utcák sarkánál lévő rendőrségi parkoló melletti épületegyüttesről van szó.
Mint írják, az épületek hagyományos építőanyagokból, több ütemben épültek, külön az alápincézett főépület, az oldaltelken álló épületek, és külön az udvari épület, ahol a korábbi garázsokat már elbontották. A 12 üres lakás közepes és a közepestől rosszabb műszaki állapotban vannak. Hozzáteszik, az ingatlan 1881 négyzetméter nagyságú telek 60 százalékban beépíthető, legkevesebb 20 százalék zöldterület biztosítása mellett, az épület legnagyobb magassága pedig 23 méter.
Az ingatlant a szakértők által becsült összegnek megfelelően 313 millió forintos kezdőlicittel javasolják árverésre bocsátani, a hatályos rendelkezés értelmében az államot elővásárlási jog illeti meg. Külön követelményként szerepel a nyertes ajánlattevővel szemben, hogy az utcafronti épülettel szomszédos, 26/B szám alatti, magánkézben lévő házba köteles a közműellátást biztosítani, jelenleg ugyanis az elektromos áram-, a vízhálózat és a csatornarendszer a 26 szám alatti ingatlanon keresztül érhető el.
Nem tartják menthetőnek, a közgyűlés dönt a sorsáról
Eladó sorba kerülhet a Bajcsy-Zsilinszky utca 43. szám alatti ingatlan is. A 947 négyzetméter nagyságú, utcafronti ház a kiskörút mentén található, a Bajcsy-Tisza István sarkon.
Az ingatlanon lévő épület 1906-ban épült, melyben 6 darab, évek óta üresen álló lakás található. Az épület műszaki állapota erősen avult, a külső homlokzata, a burkolatok, a nyílászáró szerkezetek, a belső gépészet felújítása már nem gazdaságos
– olvasható az előterjesztésben. Hozzáteszik, a kérdéses telek 80 százalékban, 9 és fél méteres magasságban építhető be, 10 százalék zöldterület létesítésével. A lakóház becsült értéke 181 millió forint, így ekkora összegben határozták meg a licit alsó határát is. A Kossuth utcai házhoz hasonlóan az állam ebben az esetben is elővásárlási jogot élvez.
