Két belvárosi ingatlant bocsáthat árverésre Debrecen önkormányzata

Két ingatlan árverésen történő értékesítéséről dönthet soron következő ülésén a debreceni képviselő-testület. Ez derül ki a frissen közzétett közgyűlési előterjesztésekből. Az egyik napirendi pontban a Kossuth utca 26. szám alatt található telek szerepel, melyen az előterjesztés szövege alapján három épület található, melyek jelenlegi formájukat az 1940-es években nyerték el. Gyakorlatilag a Kossuth és a Burgundia utcák sarkánál lévő rendőrségi parkoló melletti épületegyüttesről van szó.

Ezt a Kossuth utcai házat bocsátaná árverésre a közgyűlés

Fotó: Google Térkép

Mint írják, az épületek hagyományos építőanyagokból, több ütemben épültek, külön az alápincézett főépület, az oldaltelken álló épületek, és külön az udvari épület, ahol a korábbi garázsokat már elbontották. A 12 üres lakás közepes és a közepestől rosszabb műszaki állapotban vannak. Hozzáteszik, az ingatlan 1881 négyzetméter nagyságú telek 60 százalékban beépíthető, legkevesebb 20 százalék zöldterület biztosítása mellett, az épület legnagyobb magassága pedig 23 méter.

Az ingatlant a szakértők által becsült összegnek megfelelően 313 millió forintos kezdőlicittel javasolják árverésre bocsátani, a hatályos rendelkezés értelmében az államot elővásárlási jog illeti meg. Külön követelményként szerepel a nyertes ajánlattevővel szemben, hogy az utcafronti épülettel szomszédos, 26/B szám alatti, magánkézben lévő házba köteles a közműellátást biztosítani, jelenleg ugyanis az elektromos áram-, a vízhálózat és a csatornarendszer a 26 szám alatti ingatlanon keresztül érhető el.

A Tisza István és a Bajcsy sarkán lévő lakást erősen leromlott állapotúnak ítélték

Forrás: Google Térkép

Nem tartják menthetőnek, a közgyűlés dönt a sorsáról

Eladó sorba kerülhet a Bajcsy-Zsilinszky utca 43. szám alatti ingatlan is. A 947 négyzetméter nagyságú, utcafronti ház a kiskörút mentén található, a Bajcsy-Tisza István sarkon.

Az ingatlanon lévő épület 1906-ban épült, melyben 6 darab, évek óta üresen álló lakás található. Az épület műszaki állapota erősen avult, a külső homlokzata, a burkolatok, a nyílászáró szerkezetek, a belső gépészet felújítása már nem gazdaságos

– olvasható az előterjesztésben. Hozzáteszik, a kérdéses telek 80 százalékban, 9 és fél méteres magasságban építhető be, 10 százalék zöldterület létesítésével. A lakóház becsült értéke 181 millió forint, így ekkora összegben határozták meg a licit alsó határát is. A Kossuth utcai házhoz hasonlóan az állam ebben az esetben is elővásárlási jogot élvez.