Megoldódott a közétkeztetéssel kapcsolatos súlyos probléma Balmazújvároson – jelentette be Varga Marina polgármester és Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára sajtótájékoztatón a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében szerda délelőtt. Mint arról korábban beszámoltunk, ellehetetlenült a közétkeztetés Balmazújváros köznevelési intézményeiben. A város több önkormányzati képviselője bojkottálta a döntést a közétkeztetésről, majd végül szeptember 5-én sikerült dűlőre jutni, ezután viszont ki kellett várni a szerződéskötési moratórium leteltét.

Varga Marina polgármester és Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára tartott sajtótájékoztatót

Forrás: Vida Márton Péter

Megoldódott a közétkeztetés Balmazújvároson

Varga Marina a sajtótájékoztatón kiemelte: egy rendkívül fontos, közétkeztetéssel kapcsolatos súlyos problémát sikerült megoldaniuk.

Nem szabad hagynunk, hogy gyermekeink jóléte, jelen esetben az étkeztetés, egyetlen percig is politikai kérdés legyen. Aki ezt másként gondolja, és adott esetben odáig süllyed, hogy képes politikai színteret kovácsolni ebből a helyzetből, az alkalmatlan bármiféle közfeladat ellátásra, képviselői munkára. A szerződéskötési moratórium a tegnapi nappal, szeptember 16-án letelt. A közétkeztetési szaktanácsadó tájékoztatása szerint kifogás ezzel kapcsolatban nem érkezett, így a szerződést kedden aláírtuk. Tehát a mai naptól a nyertes ajánlattevő szolgáltató ellátja a feladatát, és minden a legnagyobb rendben zajlik

– hangsúlyozta Varga Marina. Aláhúzta, nagyon hálás azért a mérhetetlen összefogásért, amit az elmúlt napokban tapasztaltak.

Továbbá köszönetét fejezte ki többek között a magyar kormánynak, a Belügyminisztériumnak, hogy segítséget nyújtottak 1700 gyermeknek ebben a helyzetben a lehető leghamarabb, a lehető legmagasabb színvonalon.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nem „börtönkosztot” kaptak a gyerekek

Maruzsa Zoltán kijelentette, a Belügyminisztérium felé szeptember 3-án jelezte a tankerület, hogy leállt a közétkeztetés Balmazújváros iskoláiban és óvodáiban.

A Belügyminisztériumnak alapelve, hogy gyerek éhesen nem maradhat, ezért a Miniszter úrral egyeztetve úgy döntöttünk, hogy beavatkozunk. Szeptember 3-án és 4-én a tankerület hideg élelemmel oldotta meg a helyzetet, hogy senki nem maradjon éhesen. Eközben pedig mozgósítottuk a rendelkezésünkre álló konyhai kapacitásokat

– fogalmazott.