Közétkeztetés

3 órája

Megoldódott a közétkeztetéssel kapcsolatos súlyos probléma Balmazújvároson

Mintegy 1700 gyermek maradt étkeztetés nélkül, a rendkívüli helyzetben a Belügyminisztériumnak kellett közbelépnie. Megoldódott a közétkeztetés ügye Balmazújvároson.

Nagy Emese
Megoldódott a közétkeztetéssel kapcsolatos súlyos probléma Balmazújvároson

Visszaállt a rend a balmazújvárosi közétkeztetésben

Forrás: Vida Márton Péter

Megoldódott a közétkeztetéssel kapcsolatos súlyos probléma Balmazújvároson – jelentette be Varga Marina polgármester és Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára sajtótájékoztatón a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében szerda délelőtt. Mint arról korábban beszámoltunk, ellehetetlenült a közétkeztetés Balmazújváros köznevelési intézményeiben. A város több önkormányzati képviselője bojkottálta a döntést a közétkeztetésről, majd végül szeptember 5-én sikerült dűlőre jutni, ezután viszont ki kellett várni a szerződéskötési moratórium leteltét.

közétkeztetés
Varga Marina polgármester és Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára tartott sajtótájékoztatót
Forrás: Vida Márton  Péter

Megoldódott a közétkeztetés Balmazújvároson

Varga Marina a sajtótájékoztatón kiemelte: egy rendkívül fontos, közétkeztetéssel kapcsolatos súlyos problémát sikerült megoldaniuk. 

Nem szabad hagynunk, hogy gyermekeink jóléte, jelen esetben az étkeztetés, egyetlen percig is politikai kérdés legyen. Aki ezt másként gondolja, és adott esetben odáig süllyed, hogy képes politikai színteret kovácsolni ebből a helyzetből, az alkalmatlan bármiféle közfeladat ellátásra, képviselői munkára. A szerződéskötési moratórium a tegnapi nappal, szeptember 16-án letelt. A közétkeztetési szaktanácsadó tájékoztatása szerint kifogás ezzel kapcsolatban nem érkezett, így a szerződést kedden aláírtuk. Tehát a mai naptól a nyertes ajánlattevő szolgáltató ellátja a feladatát, és minden a legnagyobb rendben zajlik

 – hangsúlyozta Varga Marina. Aláhúzta, nagyon hálás azért a mérhetetlen összefogásért, amit az elmúlt napokban tapasztaltak.

Továbbá köszönetét fejezte ki többek között a magyar kormánynak, a Belügyminisztériumnak, hogy segítséget nyújtottak 1700 gyermeknek ebben a helyzetben a lehető leghamarabb, a lehető legmagasabb színvonalon.

Nem „börtönkosztot” kaptak a gyerekek

Maruzsa Zoltán kijelentette, a Belügyminisztérium felé szeptember 3-án jelezte a tankerület, hogy leállt a közétkeztetés Balmazújváros iskoláiban és óvodáiban. 

A Belügyminisztériumnak alapelve, hogy gyerek éhesen nem maradhat, ezért a Miniszter úrral egyeztetve úgy döntöttünk, hogy beavatkozunk. Szeptember 3-án és 4-én a tankerület hideg élelemmel oldotta meg a helyzetet, hogy senki nem maradjon éhesen. Eközben pedig mozgósítottuk a rendelkezésünkre álló konyhai kapacitásokat

 – fogalmazott.

A köznevelési államtitkár leszögezte, a sajtóban megjelent kritikaként, hogy büntetés-végrehajtási intézményből zajlott az élelmezés. 

Szeretném rögzíteni, hogy ezek az intézmények kifejezetten fel vannak készítve arra, hogy éttermi, konyhai kapacitásokkal rendelkeznek, hogy adott esetben, ha valamilyen veszélyhelyzet vagy kritikus helyzet adódik, akkor képesek legyenek akár jelentősebb mennyiségben is az élelem előállítására. Természetesen, bár büntetés-végrehajtási konyhát használtunk, nem „börtönkosztot” kaptak a gyerekek

 – húzta alá.

VMP20250917_gyermekétkeztetés_balmazújváros_sajtótájékoztató_HAON
Szeptember 17-én már a megszokott módon működött a menza
Fotó: Vida Márton Péter

7 napon át kellett a büntetés-végrehajtásnak a feladatellátást átvennie

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, szeptember 17-étől már az önkormányzat szolgáltatója látja el a feladatot, így a továbbiakban szerepvállalásukra nincs szükség. 

Tekintettel arra, hogy csak 7 napra kellett ilyen módon a büntetés-végrehajtásnak a feladatellátást átvennie – nyilván ha hosszabb időszakra lett volna szükség, akkor más megoldást találtunk volna –, erre a 7 napra nem kérünk anyagi ellenszolgáltatást

 – mondta.

A közétkeztetés ellátása önkormányzati feladat, a tanév elejére viszont nem sikerült rendezni Balmazújvároson. 

A kialakult helyzet azt jelentette, hogy a 2025-26-os tanév első napjaiban a Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában pedig 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül. A város képviselő-testülete több ülésen sem tudta meghozni a döntést a balmazújvárosi közétkeztetés ügyében, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői folyamatosan bojkottálták azt.

Szeptember 8-ától a Belügyminisztérium biztosította a gyermekek meleg étkeztetését mindaddig, ameddig a szerződéskötési moratórium (szeptember 16.) tartott. Minderről itt írtunk:

