Több mint 1400 gyerek maradt étkeztetés nélkül Balmazújvároson, a Belügyminisztériumnak kellett közbelépnie

Ellehetetlenült a közétkeztetés Balmazújváros köznevelési intézményeiben, amelynek ellátása eredetileg önkormányzati feladat. A kialakult helyzet azt jelenti, hogy a 2025-26-os tanév első napjaiban a Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában pedig 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül. Ahhoz, hogy a diákok legalább hideg élelmet kapjanak, a Belügyminisztériumnak kellett haladéktalanul közbelépnie, így szerdán és csütörtökön a tankerület biztosította az ellátást. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében számolt be a részletekről szeptember 5-én, péntek délután.

Leállt a közétkeztetés Balmazújvárosban, a Belügyminisztériumnak kellett közbelépnie

Forrás: Maruzsa Zoltán / Facebook

Viszont még mielőtt rátérnénk a pénteken elhangzottakra, tekintsünk vissza az alapproblémára, mely már hónapokkal ezelőtt kezdett kibontakozni. Ez kiderül Varga Marina polgármester Facebook-bejegyzéséből is, mely szerint tavaly november óta volt folyamatban a közbeszerzési eljárás, aminek a határideje idén július 31-én járt le.

Áprilisban tárgyaltunk először a közétkeztetésről, ahol sajnálatos módon a közbeszerzési szaktanácsadó nem vette figyelembe az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, amely komoly aggodalomra adott okot, így nem kívánva asszisztálni ehhez, a testület akkor úgy döntött, hogy a szabályoknak megfelelően, kizárólag egy tiszta eljárás keretében az összes szabályzatot betartva tud felelősségteljes döntést hozni. Megjegyezném, hogy a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelenlévő Képviselői tartózkodtak az erről való szavazásnál, tehát ők nem tartották problémásnak a szabályzat megkerülését, illetve annak figyelmen kívül hagyását

– tárta fel a történteket Balmazújváros polgármestere. Majd azzal folytatta, hogy a Közösen Balmazújvárosért Képviselői szeptember 1-jén negyedik alkalommal bojkottálták a közétkeztetésről való döntést, ennek pedig az lett az eredménye, hogy 3-án, szerdán leállt az étkeztetés az intézményekben. Majd csütörtök éjszaka közzétett egy újabb posztot, utalva a fotóval arra, hogy a kényszer szülte hideg élelem, a vajas kenyér nem megoldás a közétkeztetési krízisre.