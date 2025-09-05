58 perce
Több mint 1400 gyerek maradt étkeztetés nélkül Balmazújvároson, a Belügyminisztériumnak kellett közbelépnie
Több mint ezer gyermek maradt étkeztetés nélkül. Leállt a közétkeztetés Balmazújvároson, a Belügyminisztériumnak kellett intézkedni, hogy legalább pár napra elég hideg élelmet biztosítson.
Ellehetetlenült a közétkeztetés Balmazújváros köznevelési intézményeiben, amelynek ellátása eredetileg önkormányzati feladat. A kialakult helyzet azt jelenti, hogy a 2025-26-os tanév első napjaiban a Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában pedig 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül. Ahhoz, hogy a diákok legalább hideg élelmet kapjanak, a Belügyminisztériumnak kellett haladéktalanul közbelépnie, így szerdán és csütörtökön a tankerület biztosította az ellátást. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében számolt be a részletekről szeptember 5-én, péntek délután.
Leállt a közétkeztetés Balmazújváros köznevelési intézményeiben – mi lesz most?
Viszont még mielőtt rátérnénk a pénteken elhangzottakra, tekintsünk vissza az alapproblémára, mely már hónapokkal ezelőtt kezdett kibontakozni. Ez kiderül Varga Marina polgármester Facebook-bejegyzéséből is, mely szerint tavaly november óta volt folyamatban a közbeszerzési eljárás, aminek a határideje idén július 31-én járt le.
Áprilisban tárgyaltunk először a közétkeztetésről, ahol sajnálatos módon a közbeszerzési szaktanácsadó nem vette figyelembe az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, amely komoly aggodalomra adott okot, így nem kívánva asszisztálni ehhez, a testület akkor úgy döntött, hogy a szabályoknak megfelelően, kizárólag egy tiszta eljárás keretében az összes szabályzatot betartva tud felelősségteljes döntést hozni. Megjegyezném, hogy a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelenlévő Képviselői tartózkodtak az erről való szavazásnál, tehát ők nem tartották problémásnak a szabályzat megkerülését, illetve annak figyelmen kívül hagyását
– tárta fel a történteket Balmazújváros polgármestere. Majd azzal folytatta, hogy a Közösen Balmazújvárosért Képviselői szeptember 1-jén negyedik alkalommal bojkottálták a közétkeztetésről való döntést, ennek pedig az lett az eredménye, hogy 3-án, szerdán leállt az étkeztetés az intézményekben. Majd csütörtök éjszaka közzétett egy újabb posztot, utalva a fotóval arra, hogy a kényszer szülte hideg élelem, a vajas kenyér nem megoldás a közétkeztetési krízisre.
Előrevetítette, hogy a Belügyminisztérium átmeneti segítséget fog nyújtani, egészen addig, míg az önkormányzat el tudja látni kötelező feladatát, ehhez viszont sikerrel kell zárni a pénteki testületi ülést. Így pénteken a Maruzsa Zoltán – a kialakult helyzetre reagálva – szendvicsebédet osztott az érintett gyermekeknek, majd sajtótájékoztatón reagált a problémára.
A gyermekek étkeztetése nem lehet politikai vitáknak a tárgya. Gyermek éhesen nem maradhat!
– szögezte le. Bizonyára sok szülő számára szolgál megnyugtató hírként az államtitkár bejelentése, miszerint hétfőtől a Belügyminisztérium biztosítja a gyermekek meleg étkeztetését mindaddig, ameddig a szerződéskötési moratórium tart – vagyis ha Varga Marina aláírja a testület eredményes döntését követően az étkeztetés lebonyolításához szükséges szerződést, akkor a Belügyminisztériumnak csak néhány napig kell beavatkoznia.
Ha nem oldódik meg a balmazújvárosi közétkeztetés, még az önkormányzat is bajba kerülhet
– Ezt átmeneti intézkedésnek szánjuk, ameddig indokolt, addig megoldjuk a feladatellátást – közölte Maruzsa Zoltán,
ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a közétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat, nem arról szól, hogy az állam ingyen megoldja. Vagyis ha ez egy elhúzódó ügymenet lesz, amit nem sikerül elrendezni, akkor a kormányzat meg fogja találni annak a módját, hogy az önkormányzattól elvonja ennek a fedezetét, hiszen mint elmondta, egy el nem látott feladatra nem járnak támogatások.
– Azt kérem a testülettől, hogy működjön. Kormánypárti és ellenzéki képviselők is, akik a mandátumokat elnyerték, felelősséggel hozzák meg a szükséges döntéseket, és lássák el a feladatukat a közösség és a gyermekek érdekében – nyomatékosította az államtitkár.
