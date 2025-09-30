szeptember 30., kedd

Helyi közélet

1 órája

Kósa Lajos Ruszin-Szendi fegyverviseléséről: meg kell fékezni a közéleti agressziót!

Fontos üzenetet fogalmazott meg az országgyűlési képviselő.

Haon.hu

A parlament keddi plenáris ülésén a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló javaslatról is vitáztak a képviselők – számolt be róla közösségi oldalán Kósa Lajos országgyűlési képviselő.

A politikai erőszak terjedése ellen szólalt fel Kósa Lajos
A politikai erőszak terjedése ellen szólalt fel Kósa Lajos
Forrás: Facebook / Kósa Lajos

Amikor valaki emberi élet kioltására alkalmas, sőt, arra a célra gyártott eszközzel megy politikai gyűlésre a választópolgárok közé, mindezt olyan politikai párt egyik vezetőjeként, amelynek komoly hatalmi vágyai vannak, akkor nem lehet elmenni szó nélkül a jelenség mellett, hanem vészharangokat kell kongatni, elejét kell venni a közéleti agresszió további terjedésének. Eddig és ne tovább! 

– fogalmazott bejegyzésében a honatya, majd hozzátette:

Abban bízom, lehet szándék, lehet egység a parlamentben a közös fellépés érdekében. 

Kósa Lajos hangsúlyozta: tudja, hogy sokaknak vannak a múltból vagy akár a közelmúltból valós, illetve vélt sérelmei a közélet jobboldalától egészen a balszéléig, de arra kell törekednünk, hogy nőjünk túl ezeken, csakis előre tekintsünk, és egységes erővel tegyünk azért, hogy ne militarizálódjon tovább a közbeszéd, ne terjedjen az erőszakos hangulat, hanem az érdemi párbeszéd, az érdemi vita, az emberséges hangnem legyenek előtérben.

Kósa Lajos már korábban is kritizálta Ruszin-Szendi Romuluszt: 

