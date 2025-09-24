„És mi történt volna? Előveszi a pisztolyt, és elkezd lövöldözni?” – tette fel a kérdést Kósa Lajos

Ruszin-Szendi Romulusz újabb példátlan cselekedete is téma volt ma a parlamentben – írta közösségi oldalán hétfőn Kósa Lajos. Az országgyűlési képviselő egy videót is megosztott parlamenti felszólalásáról melyben elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi Tisza Párt rendezvényén fegyverrel jelent meg.

Több kérdés is megfogalmazódott Kósa Lajosban

Forrás: Facebook / Kósa Lajos

Kósa Lajos szerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése jogszabályokat is sértett.

Arra hivatkozott, hogy fenyegették. Kik? A Tisza Párt rajongói? A Tisza Szigetek hívei? És mi történt volna? Előveszi a pisztolyt, és elkezd lövöldözni? Lelő valakit?

– tette fel a kérdést Kósa Lajos országgyűlési képviselő.

A teljes videót alább tekinthetik meg:

