„És mi történt volna? Előveszi a pisztolyt, és elkezd lövöldözni?” – tette fel a kérdést Kósa Lajos
A parlamentben is téma volt Rusziné-Szendi Romulusz fegyverviselése. Kósa Lajos felszólalásában értékelte a Tisza Párt politikusának cselekedetét.
Ruszin-Szendi Romulusz újabb példátlan cselekedete is téma volt ma a parlamentben – írta közösségi oldalán hétfőn Kósa Lajos. Az országgyűlési képviselő egy videót is megosztott parlamenti felszólalásáról melyben elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi Tisza Párt rendezvényén fegyverrel jelent meg.
Több kérdés is megfogalmazódott Kósa Lajosban
Kósa Lajos szerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése jogszabályokat is sértett.
Arra hivatkozott, hogy fenyegették. Kik? A Tisza Párt rajongói? A Tisza Szigetek hívei? És mi történt volna? Előveszi a pisztolyt, és elkezd lövöldözni? Lelő valakit?
– tette fel a kérdést Kósa Lajos országgyűlési képviselő.
