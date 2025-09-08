„Ezt tudja 50 millió forintért” - Korda Györgyéket nem kímélték a fellépésük után

Durván beleszállt néhány rajongó a Korda házaspárba az egyik Facebook-oldalon. A portál egyik hétfői bejegyzésében közzétett kép Korda György és Balázs Klári egyik közelmúltbeli fellépésén készülhetett. A bejegyzés alatt található cikkben egy TikTok-videót is elhelyezték, amelyen az látszik, hogy Korda György és Balázs Klári ülve éneklik egyik közönségkedvenc slágerüket.

"Ezt tudja 50 millió forintért" - Korda Györgyéket csúnyán lejáratták a fellépésük után

Forrás: Napló-archív

A videó azért váltott ki némi visszhangot a közösségi médiában, mert egyesek playbacket véltek felfedezni az előadásban, az pedig olaj volt a tűzre, hogy a szóban forgó Facebook-oldalon „ezt tudja 87 évesen Korda György a színpadon 50 millió forintért” felütéssel jelent meg a bejegyzés.

Néhányan persze mindezt készpénznek vették és a kommentmezőben egyből a sztárpárnak estek. Olyan is akadt, aki azt írta: „Szégyen, ha 87 éves korában nincs annyi pénze, hogy csendesen szépen éldegéljen!”

Rengetegen kiálltak Korda György és Balázs Klári mellett!

– Olvasva a kommenteket, le vagyok döbbenve – kezdte hozzászólását az egyik rajongó. Mint írta, ő is találkozott már a fenti felvétellel, amelyen az látható, hogy a két művész ülve énekel az egyik fellépésük alkalmával.

Ez egy idős úr és a párja fantasztikus előadása. Jó, néha már nem úgy jön a hang, a mozgás sem az igazi. De emberek, itt van egy előadó, aki letett valamit az asztalra, imádja minden korosztály!

– vélekedett egy rajongó.

Azért nem kellene ennyi negatív hozzászólás. Hívják őket, miért is ne menjenek? Addig van életük, amíg a színpadon vannak. Én csak gratulálni tudok nekik!

– fogalmazott egy másik kommentelő.

Mi városunkban is voltak fellépni, de nem 50 millióért

– írta a bejegyzés alá egy másik hozzászóló.

Mint azt többen jelezték is a hozzászólásokban, az 50 milliós gázsi irreálisan magas, a házaspár ennek töredékéért vállal fellépéseket.

