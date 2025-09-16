Újabb köztéri automata állt a debreceniek szolgálatába, mutatjuk mire jó!

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár egyre több lehetőséget kínál az olvasóknak: a legújabb könyvkölcsönző automata a Józsai Könyvtárnál (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.) kezdte meg működését, így már hat helyszínen vehetnek át és adhatnak vissza dokumentumokat a könyvbarátok – nyitvatartási időtől függetlenül, személyes találkozás nélkül – tudatta portálunkkal a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.

A legújabb könyvkölcsönző automata a Józsai Könyvtárnál kezdte meg működését

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az automatákat kizárólag érvényes olvasójeggyel lehet használni.

A dokumentumok előzetes kérését a könyvtár honlapján, a Qulto eCard alkalmazáson vagy e-mailben lehet leadni ([email protected]). A kérések hétköznap legfeljebb 48 órán belül teljesülnek, az átvételről értesítést küld a könyvtár. A kiadott könyveket egyedi kóddal vagy az olvasójegy azonosítójával lehet átvenni, az értesítés után 5 napig.

Ezeken a helyszíneken található könyvkölcsönző automata Debrecenben:

Központi Könyvtár (Bem tér 19/D)

Tócóskerti Piac (Holló László sétány 6.)

Nagypiac (Vár u. 3.)

Fényes udvar (Víztorony u. 13.)

József Attila-telepi Könyvtár bejárata (Monostorpályi út 110.)

Józsai Könyvtár bejárata (Szentgyörgyfalvi út 9.)

Ez a fejlesztés nagy könnyebbséget jelent mindazoknak, akik rugalmasan szeretnék intézni könyvtári ügyeiket.

