Újabb köztéri automata állt a debreceniek szolgálatába, mutatjuk mire jó!
Már meg is kezdte a működését.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár egyre több lehetőséget kínál az olvasóknak: a legújabb könyvkölcsönző automata a Józsai Könyvtárnál (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.) kezdte meg működését, így már hat helyszínen vehetnek át és adhatnak vissza dokumentumokat a könyvbarátok – nyitvatartási időtől függetlenül, személyes találkozás nélkül – tudatta portálunkkal a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.
Az automatákat kizárólag érvényes olvasójeggyel lehet használni.
A dokumentumok előzetes kérését a könyvtár honlapján, a Qulto eCard alkalmazáson vagy e-mailben lehet leadni ([email protected]). A kérések hétköznap legfeljebb 48 órán belül teljesülnek, az átvételről értesítést küld a könyvtár. A kiadott könyveket egyedi kóddal vagy az olvasójegy azonosítójával lehet átvenni, az értesítés után 5 napig.
Ezeken a helyszíneken található könyvkölcsönző automata Debrecenben:
- Központi Könyvtár (Bem tér 19/D)
- Tócóskerti Piac (Holló László sétány 6.)
- Nagypiac (Vár u. 3.)
- Fényes udvar (Víztorony u. 13.)
- József Attila-telepi Könyvtár bejárata (Monostorpályi út 110.)
- Józsai Könyvtár bejárata (Szentgyörgyfalvi út 9.)
Ez a fejlesztés nagy könnyebbséget jelent mindazoknak, akik rugalmasan szeretnék intézni könyvtári ügyeiket.
