Könyvbemutatót tartottak a Déri Múzeumban

Csengerújfalusi Osváth Jenő Vadász naplóját ismerhette meg a közönség a Déri Múzeumban – olvasható a Déri Múzeum közösségi oldalán. Mint írják, a vendégeket dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója köszöntette. A napokban megjelent kötetet bemutatta, majd a két szerkesztővel - dr. Barabás László, ny. tanszékvezető (Nyíregyházi Főiskola) és Váradi Katalin, történész, muzeológus (Déri Múzeum) dr. Barta Róbert intézetigazgató, mb. tanszékvezető, (DE BTK, Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék) beszélgetett. A rendezvényen közreműködött Meleg Vilmos, a Nagyváradi Szigligeti Színház ny. színművésze.