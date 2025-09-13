szeptember 13., szombat

Kornél névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez igen!

1 órája

Az agancs nagyobb vagy a puska? Hatalmas állatot lőtt Komádinál a vadászlány! – fotóval!

Címkék#vadászat#komádi#vadász#szarvasbőgés

Haon.hu

Tiszteletet parancsoló nagyvadat ejtettek el nemrégiben Komádi térségében – számolt be róla az agrojager.hu. Mint kiderült, Puskás Réka éppen az édesapjával vadászott a Bihar Népe Vadásztársaság területén, a Sebes-Körösön túl, a régi kendergyár valamikori áztató tavai körül. Ahogy az a vadász élménybeszámolójából is kiderült, jó darabig emlegetni fogja még a szeptember 3-ai történéseket.

Nagyvadat ejtett Komádinál Puskás Réka
Nagyvadat ejtett Komádinál Puskás Réka
Forrás: Puskás Sándor / agrojager.hu

Micsoda vadat lőttek Komádinál!

– Még a kezdetén járunk a bőgésnek és egyáltalán nem számítottunk rá, hogy látunk bármit is, mert pár nappal korábban ugyan voltunk arra, de, hogy bika is léphet elénk, az már igazán csakis a szerencsémen múlott – idézte fel a körülményeket Puskás Réka. A terület kapcsán elmondta, rengeteg nád jött fel a gödrökben és a közepén egy tisztás is található, itt pillantotta meg szürkület előtt a bikát.

Hallottam a nagy szárazságban, hogy tisztított, vert valamit a sűrűben és egy jó 10 percig igen nagy zajt is csapott. Akkor már egyértelmű volt, hogy bika van bent, de egy ideig csöndben volt. Már le is tettem róla, hogy megpillanthatom

– emlékezett vissza. Arról, ami ezután történt az agrojager.hu oldalán megjelent élménybeszámolóban olvashatnak.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu