Az agancs nagyobb vagy a puska? Hatalmas állatot lőtt Komádinál a vadászlány! – fotóval!

Tiszteletet parancsoló nagyvadat ejtettek el nemrégiben Komádi térségében – számolt be róla az agrojager.hu. Mint kiderült, Puskás Réka éppen az édesapjával vadászott a Bihar Népe Vadásztársaság területén, a Sebes-Körösön túl, a régi kendergyár valamikori áztató tavai körül. Ahogy az a vadász élménybeszámolójából is kiderült, jó darabig emlegetni fogja még a szeptember 3-ai történéseket.

Nagyvadat ejtett Komádinál Puskás Réka

Forrás: Puskás Sándor / agrojager.hu

Micsoda vadat lőttek Komádinál!

– Még a kezdetén járunk a bőgésnek és egyáltalán nem számítottunk rá, hogy látunk bármit is, mert pár nappal korábban ugyan voltunk arra, de, hogy bika is léphet elénk, az már igazán csakis a szerencsémen múlott – idézte fel a körülményeket Puskás Réka. A terület kapcsán elmondta, rengeteg nád jött fel a gödrökben és a közepén egy tisztás is található, itt pillantotta meg szürkület előtt a bikát.

Hallottam a nagy szárazságban, hogy tisztított, vert valamit a sűrűben és egy jó 10 percig igen nagy zajt is csapott. Akkor már egyértelmű volt, hogy bika van bent, de egy ideig csöndben volt. Már le is tettem róla, hogy megpillanthatom

– emlékezett vissza. Arról, ami ezután történt az agrojager.hu oldalán megjelent élménybeszámolóban olvashatnak.

