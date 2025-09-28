Ezernél több háztartásnak nyújt támogatást a hajdú-bihari város önkormányzata

Komádi képviselő-testülete szeptember 24-én tartotta soron következő nyílt ülését. Ezen többek közt az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról tárgyalt – tudatta hivatalos oldalán a város önkormányzata.

Számos döntést hozott Komádi képviselő-testülete

Forrás: Facebook / Komádi Városi Önkormányzat

A vízügyi kérdések mellett szó esett egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, amely érinti a település szervezeti és működési szabályzatát, a közterületek használatát és a lakásbérleti díjakat is.

A költségvetés módosításával döntöttek a 2025. évi októberi támogatás nyújtásáról is, amelynek révén 1280 háztartás kap 10 ezer forintos utalványt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Pumpapálya épülhet Komádiban

Bemutatták a Versenyképes Járások Program keretében megvalósítandó ravatalozó felújításának látványterveit is. A testület határozott arról, hogy pumpapálya kialakítására pályázik, idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely már sok éve segíti a komádi felsőoktatásban résztvevő fiatalok tanulmányait. Véleményezték az iskolai felvételi körzethatárok kijelölésével kapcsolatos előterjesztést is.

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Találkozások Háza építési projektje október 1-jén új szakaszba lép: ekkor kerül sor a munkaterület hivatalos átadására. A beruházás összköltsége nettó 467 millió forint.

A 987 négyzetméteres épület több funkcionális egységet foglal majd magában: fedett-nyitott közösségi tér, büfé kiszolgáló helyiségekkel, vizesblokkok, nézőtér és színpad, valamint öltözők is lesznek benne. A tervek szerint tíz térfigyelő kamerát telepítenek, behatolásjelző rendszer is kiépül, valamint napelemes rendszer telepítését is tervezik az energiahatékonyság érdekében. A parkolókapacitás is bővül: két akadálymentes, 34 normál és két autóbusz számára alkalmas parkolóhely készül el. A beruházással várhatóan 2027 tavaszára végeznek.

Ajánljuk még: