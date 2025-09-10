Egy évtized hitben és tudásban – Tízéves jubileumát ünnepelte a komádi református iskola

Szeptember 7-én különleges eseménynek adott otthont a komádi Református Templom: a Sulyok István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte tanévnyitó istentisztelet keretében az iskola közössége. Az ünnepélyes alkalom a hálaadás és az emlékezés jegyében telt, és méltó módon tisztelgett az elmúlt évtized eredményei és kihívásai előtt.

Forrás: Rozsik Rita

Az ünnepség elején Tóth Tibor, a Bihari Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Igehirdetésében hangsúlyozta a hálaadás fontosságát: hálás szívvel kell visszatekinteni minden egyes megtett lépésre, minden elért eredményre, és magára a lehetőségre, hogy egyházi fenntartású iskola működhet Komádiban.

Hálát adunk Istennek a mögöttünk álló tíz évért, és azért a közösségért, amely mindvégig megtartotta és támogatta az intézményt

– fogalmazott az esperes.

Ezt követően Lőrinczné Gyulai Márta, az iskola igazgatóhelyettese felolvasta a megjelenteknek Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő gratulációját és jókívánságait. Majd Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke mondott köszöntőt. Beszédében jókívánságait fejezte ki a tanévkezdéshez, és kiemelte: egészségben, tudásban és hitben gazdag éveket kíván a diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt.

Az iskola igazgatója, Szűcs Ágnes tartalmas beszédében visszatekintett az elmúlt tíz évre, amelyet az emlékezés és az újrakezdés évének nevezett. Részletesen felsorolta az iskola legfontosabb mérföldköveit, az évek során kialakult hagyományokat, visszatérő rendezvényeket, valamint az intézményt jellemző közösségi értékeket. Köszönetet mondott a fenntartónak, a pedagógusoknak, a technikai dolgozóknak, a diákoknak, a szülőknek és minden támogatónak, akik az iskola indulásától kezdve folyamatosan mellettük álltak, hozzájárulva a közösség megerősödéséhez.

Szűcs Ágnes igazgató köszöntötte a diákokat

Forrás: Rozsik Rita

Történelmi visszatekintés komádi református oktatás múltjába

Balogh Sándor református lelkipásztor történelmi visszatekintést adott a komádi református oktatás múltjáról és újjászületéséről. Felidézte, hogy 1848-ban az államosítás következtében az egyház elveszítette földjeit és ingatlanjait, így a református iskola is bezárásra került. Hosszú szünet után, 2015 szeptemberében indult újra a református oktatás Komádiban, akkor még csupán három évfolyammal és mindössze 63 kisdiákkal.

Nagyon sok munka, türelem, hit és támogatás kellett ahhoz, hogy a 2015/16-os tanév elindulhasson

– hangsúlyozta a lelkipásztor. Hozzátette: az iskola névadója, Sulyok István, Komádiban született református püspök, akinek domborműves emléktáblája ma is a templom falát díszíti, méltón őrizve nevét és szellemiségét.